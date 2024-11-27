原标题：作物逆境生物学博士生学术论坛举行

11月中旬，以“作物抗逆与粮食安全”为主题的2024年作物逆境生物学博士生学术论坛在湖南长沙举行。

近年来，干旱、洪涝和高温等极端气候和病虫害问题严重威胁粮食稳产高产，使得作物逆境生物学研究成为全球农业科技领域的研究热点。为了促进年轻科研人员之间的学术交流与合作，提高博士生科研和创新能力，展现我国作物逆境生物学领域青年科研人员的优秀科研成果，促进湖南省作物学科的建设，湖南农业大学依托国家南方粮油作物协同创新中心、作物生理与分子生物学教育部重点实验室、水稻逆境生物学湖南省重点实验室等科研平台，发起并举办了本届国际学术论坛。

湖南农业大学农学院院长吴俊介绍，湖南农业大学作物学科在教育部第四、第五轮学科评估中均位居全国前10%至前20%之间，入选湖南省“世界一流培育学科”。他表示，举办博士生国际学术论坛是湖南农业大学开展学科建设、促进学科国际化发展的重要学术类交流平台，能够促进国内外优秀博士生开展学术交流，促进湖南农业大学作物学科国际化建设，吸引更多优秀博士加入学校作物学科的建设。

论坛上，中国科学院院士、清华大学教授谢道昕作主旨报告。来自中国农业大学、湖南农业大学等高校和科研院所以及美国、新加坡、日本等国家和地区的专家学者及博士生，就作物响应逆境胁迫的生理基础、遗传机制、遗传途径、农艺措施和未来作物抗逆性改良新技术等进行了报告分享和学术交流。 （记者 俞慧友）

(责编：郝孟佳、李依环)