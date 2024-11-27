原标题：哈尔滨工业大学推动科研设施开放共享

11月22日，记者从哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）获悉，科技部办公厅、财政部办公厅日前联合发布《2024年中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知》，哈工大在此次评价考核中获得“优秀”等次。这是哈工大连续第三年获此殊荣。

为了充分利用重大科研基础设施和大型科研仪器，促进国家创新体系整体效能提升，并服务于国家重大科技创新需求，哈工大不断创新管理模式，实施了一系列有力举措。

该校将科研仪器的开放共享列为年度重点工作之一，积极完善相关制度体系，推进公共平台建设。在哈工大，空间环境地面模拟装置马不停蹄地运转，中国科学院微小卫星创新研究院副研究员蔡毓龙带领团队正在进行实验。“空间环境地面模拟装置的开放共享给我们提供很多便利，在这里做实验，不需要带额外的测试设备。”蔡毓龙说。

此外，哈工大还组织开展开放共享评价考核，出台包括《哈尔滨工业大学大型科研仪器设备开放共享管理办法》在内的10余项校级开放共享制度，确保开放共享工作能够切实服务于人才培养、科技创新和社会服务。

哈工大实验室与设备管理办公室主任张琳介绍，学校还通过专项补贴资金激励、仪器设备巡查、加强宣传以及盘活待维修设备等一系列措施，进一步提高了科研仪器的有效利用率。

未来，哈工大将通过信息化手段实现科研设施从购置论证到运行监测、绩效评价的全周期管理，更好地服务于教育教学和科学研究工作，为黑龙江地区的社会经济发展以及国家战略需求贡献力量。（记者李丽云 朱虹）

(责编：郝孟佳、李依环)