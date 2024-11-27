原标题：烟台大学：打造空天海信息一体化研究高地

在“天算星座”华东地面站内，烟台大学群智感知实验室成员正在分析数据。受访者供图

11月中旬，烟台大学的科研团队异常忙碌。该校群智感知实验室负责人、计算机与控制工程学院副院长王莹洁及其团队正全力以赴，确保空天领域的科研项目顺利推进；与此同时，该校计算机与控制工程学院副教授牟春晓及其团队也在海洋领域持续深耕，不断探索。

近年来，烟台大学科研团队积极响应国家需求，全力推进空天海信息一体化科研平台建设，促进跨学科交叉融合，提升科研创新能力，努力打造具有影响力的空天海信息一体化研究高地。

推进空天项目落地

“天算星座”华东地面站日前在该校正式成立，王莹洁及其团队所在的烟台大学群智感知实验室负责“天算星座”华东地面站的建设与运维工作。连日来，王莹洁和团队成员正忙着接收大量卫星传输数据。他们不仅要确保这些数据的高效接收和处理，还需要协调数据分析与存储、卫星状态信息的遥测与调控等工作。

在“天算星座”华东地面站筹备之初，团队成员就曾面临一个棘手问题：卫星遥感图片太大导致难以进行存储。此外，卫星遥感数据图像精度和准确率不高也是他们面临的挑战之一。

针对这些问题，王莹洁带领团队成员进行了百余次算法实验以及上千次实验推导，最终提出了动态加权均衡的方法。这是一种将卫星图像处理成图像模型的方法。“例如，原本10张烟台区域的卫星遥感图片大小可达十几千兆，但经过模型训练后，生成的遥感图像大小仅有几兆。”烟台大学群智感知实验室成员、计算机与控制工程学院学生李营新说。这种方法能够在保证数据隐私的同时，极大降低数据存储空间要求，并提高数据传输效率。

在成功解决卫星遥感图片存储和精度问题后，王莹洁及其团队并未止步，而是将目光投向了更广阔的领域。围绕空天技术领域国家重大战略需求，该团队所在的烟台大学群智感知实验室推进多个科研项目，包括多空间群智感知任务分配技术在卫星上的进一步应用、基于卫星遥感的海上溢油监测平台的数据传输与应用，以及基于无人机集群的海上博弈决策平台的开发等。目前，王莹洁及其团队已经成功通过卫星拍摄了烟台大学附近海域的遥感图像，并将这些数据应用于海上溢油监测、地质沉降观测、应急响应等多个领域。

扶持海洋牧场发展

对于烟台大学科研工作者来说，他们不仅拥有探索浩瀚苍穹的雄心壮志，也有探求海洋奥秘的向往与渴望。

海洋牧场是以修复海洋生态环境、养护海洋资源为目的的海洋人工渔场，对于拓展海洋渔业发展空间具有重要意义。作为海洋大省，山东省正在积极推动海洋牧场的发展。牟春晓及其团队的核心目标就是提升海洋牧场的信息化层级。

“在发展海洋牧场的过程中，建立一个综合性指挥调度系统十分关键。我们打造的现代化海洋牧场综合管理平台研发及应用示范项目，是推进海洋数智化的一次综合创新实践。”牟春晓说，该平台犹如“海洋之鼻”，能够“全景式”实时展示牧场海域的海水温度、盐度、潮位、叶绿素含量、溶解氧浓度、海流、浊度以及气象数据和视频信息，将海洋牧场的生态环境监测从粗略的定性评估转变为精确的定量监测。

同时，针对海洋牧场管理部门的需求，该平台又化身为“预警机”，能够向渔业主管部门、海洋牧场建设单位以及周边渔业生产者发布生态环境状况和灾害预警信息，提升海洋生态灾害的预判预警能力和渔业资源的评估能力。

如今，现代化海洋牧场综合管理平台已成为推动海洋科技创新、提升山东省海洋牧场信息化和智能化水平的关键。牟春晓及其团队携手企业，成功将研究成果转化为实际应用，并在国内率先实施了省级现代化海洋牧场综合管理平台的示范应用。

此外，在海洋高端装备观测领域，牟春晓团队牵头创建了国内首个海洋高端装备大数据与智能制造技术服务平台。该平台在2021年至2023年间累计创造了1.56亿元的直接经济效益，成为海洋观测的“眼睛”。（记者 王延斌 通讯员 侯玉涵 孙艳）

(责编：郝孟佳、李依环)