11月23日，记者从山西科技学院获悉，山西科技学院工程训练中心、山西科技学院智能铸造现代产业学院日前在山西省晋城市泽州县绿色智能铸造创新产业园揭牌。

作为培养高素质应用型人才的重要阵地，应用型本科高校在推动区域产业升级和创新发展中扮演着关键角色。山西科技学院是应用型本科高校。近年来，该校践行“校地协同互动、双向赋能发展”理念，推进建设光机电、能源、文旅康养三大现代产业学院，筹划布局智能铸造现代产业学院，依托自身学科特色和优势，该校已与晋城市的80多家单位建立了战略合作关系，在晋城经济社会发展中发挥主力军作用。

山西科技学院校长梁丽萍在揭牌仪式上表示，学校工程训练中心、智能铸造现代产业学院以及泽州铸造专业镇产教基地的成立，是学校迈向高水平应用型本科高校的重要一步，也是产教融合、科教融汇、校地融通的重要探索。这将进一步提升学校的工程教育质量和应用型人才培养质量，促进学校与地方经济的同步发展，为地方产业的转型升级和高质量发展提供强有力的支持。

近年来，为了建设好“一中心、一产业学院、一产教基地”，山西科技学院全面推进产教深度融合，紧紧围绕应用型人才培养目标和区域经济社会发展人才需求，完善专业设置和人才培养方案，打造双师型师资队伍，为地方经济社会高质量发展提供应用型人才支撑。同时，学校搭建联合创新平台，紧密围绕铸造产业需求，整合多学科、多专业优势资源，深入研究前沿问题和发展趋势，积极拓展科研创新合作，为推动学校建设和地方经济社会发展提供强大智力和技术支持。（记者韩荣）

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