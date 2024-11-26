人民网北京11月26日电 （记者秦迪）在日前举办的2024年世界职业技术教育发展大会上，甘肃省职业教育海外品牌新西兰“培黎工坊”在职业教育专题展中精彩亮相，展示甘肃职教出海成果。

展台现场。兰州资源环境职业技术大学供图

新西兰驻华大使毛瑞及中国工合国际委员会主席柯马凯在大会期间会见了新西兰“培黎工坊”和兰州资源环境职业技术大学的参会代表。

1927年，来自新西兰的青年路易·艾黎首次踏上中国的土地，从此在中国工作生活60年，与中国人民风雨同舟，为中国革命和建设事业、为中新友好作出卓越贡献。柯马凯表示，艾黎创立的“培黎”学校不仅是全中国职教人的“培黎”，也是世界的“培黎”，要让更多的人参与传扬路易·艾黎的国际大爱。

据悉，新西兰“培黎工坊”成立于2023年5月8日。由培黎职业学院、兰州资源环境职业技术大学、新西兰UUNZ学院及金味德拉面文化产业集团共同创办，是新西兰首家致力于弘扬中国特色饮食文化的研学体验工坊。工坊采用“中文+职业技能”教育的创新模式，深受当地民众喜爱。

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