原标题：深化开放大学改革，加强终身教育保障

党的二十届三中全会提出，推进教育数字化，赋能学习型社会建设，加强终身教育保障。习近平总书记在今年9月召开的全国教育大会上强调，要坚持以人民为中心，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。开放大学体系是国家推进学习型社会、学习型大国建设的重要支柱，是服务全民终身学习的重要平台，承担着促进人的全面发展的重要责任。以人民为中心提升教育公共服务水平，要不断深化开放大学改革，着力加强体系、平台、支撑和质量保障，为教育强国、学习型社会和学习型大国建设作出应有贡献。

一是深化综合改革，为终身教育提供体系保障。各地开放大学要进一步明确办学定位，坚持以人民为中心的发展理念，坚持教育公共服务的属性，坚持“办百姓身边大学”和“服务人们终身职业发展”的办学定位，不断优化体制机制。特别是积极落实终身教育、在线教育、灵活教育、对外合作四个平台的建设任务，紧扣城乡事业发展和功能布局开展特色学院建设，实现特色发展、创新发展、差异化发展。

各地开放大学要全领域推动教学管理服务改革，全视野推动师资共建共享、互聘共用，全方位构建课程、技能、科研培育矩阵，全维度优化科研统筹，加强党建、教学、资源、师资、办学等方面的协同聚合，深入思考体系化办学格局的整体重塑。

二是深化教育数字化改革，为终身教育提供平台保障。教育数字化不仅仅是技术手段的革新，更是教育理念的转变。开放大学应积极探索教育数字化的应用场景，推动终身学习体系的构建。

要加强各类终身学习系统、网络、学习端的功能聚合。加快构建智能化个性化、稳定高效的学习平台，充分利用大数据、人工智能、云计算等先进技术实现教育资源的优化配置和高效利用，提供泛在可靠、实时互动的技术支持。

要开发多样化、交互式的在线学习工具和服务模式。加快虚拟实验室、在线模拟实训平台等建设，提升学习者实践能力和创新能力。开展社区教育、老年教育等多样化教育服务，满足不同年龄段、不同职业背景人群的学习需求。加强与企业、行业协会等合作，共同开发职业培训课程，提升劳动者职业素养和就业竞争力。

要积极构建学习成效反馈机制。通过数据分析和学习者反馈不断优化教学内容和方式，提升用户体验和学习效果。完善学分银行功能开放应用，实现学分互认和成果转换，为终身学习提供有力支持。

三是深化机制改革，为终身教育提供支撑保障。作为新型高校，开放大学要进一步厘清自身内涵与定位，强化机制创新，弥补短板弱项，有力支撑大规模开放教育的高质量发展。

要以教育家精神铸魂强师，推动教师分类发展，畅通教师流动机制，提升开放大学教师队伍整体水平。不断优化教师队伍结构，积极聘请行业专家、企业高管、学术英才等担任教师，构建专兼结合的“双师型”“双强型”师资队伍。加强教师职业发展规划和培训支持，帮助其实现个人价值和社会价值的统一，实现高等教育教学和终身学习育人的统一。

要统筹各类科创平台建设，构建多元化、开放性的科研平台。建立面向终身教育的科研创新团队和研究中心，根据学习型社会和学习型城市建设需求积极拓展科研创新与实际结合应用空间，探索构建多元化、开放性的科研平台，开展有组织的科研、有目标的科研、路径创新的科研，全面提升创新能力和服务贡献度。

要确保开放大学办学的普惠性、可及性、便捷性，建立多元化投入机制，拓宽经费来源渠道，优化经费使用结构。加大对开放教育教学科研和师资队伍建设的投入力度，加强基础设施建设和信息化建设，改善办学条件和学习环境，提升与常住人口变化相适应的终身学习体验。

四是深化教育教学改革，为终身教育提供质量保障。人的现代化离不开全民素质的提高。开放大学要不断健全质量保障体系，全面提升教育教学质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

要抓牢抓实思想政治教育。开放大学要坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，将思政工作贯穿教书育人全过程，形成覆盖老、中、青不同学习者的全龄段思政育人体系。

要不断革新办学理念。开放大学要强化办学标准，精心设计课程体系，积极推动校企合作、跨界协同，构建开放大学办学标准体系，确保教学活动的前沿性与适用性。

要着力加强创新能力培养。开放大学要全面加强教师、教材、教法改革，大力推广线上教学与线下教学相结合的混合式教学模式，以项目式学习、案例教学法等丰富多样的教学形式和手段提高教学效率、激发学习者兴趣。要加强数字化教学资源的建设应用，完善专业课程设置，加强教学内容更新，优化创新创业教育，推动教学内容与产业发展和社会需求相衔接，提升学生的实践能力和创新能力。

（作者：伍 挺，系温州开放大学党委书记）

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