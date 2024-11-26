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光顾“就业思考屋”

2024年11月26日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：光顾“就业思考屋”

　　 “看了一大圈，到底是选择这个离家近的技术公司，还是去省会城市的银行呢？”近日，在哈尔滨工业大学，刚参加完一场双选会的应届毕业生郭妍清走出会场，虽然手握两家公司给出的录用机会，但面对就业这个重要的人生选择，她还是拿不定主意。

　　 会场外，一间挂着“就业思考屋”牌子的小屋吸引了郭妍清的注意，她拿出手机扫描屋外的二维码，一份就业问题清单便显示出来：“博士生就业除了选择科研方向外，在就业上有什么优势和劣势？”“该如何看待所学专业和就业意向不匹配的现象？”每个问题前都编了序号，加起来足有400多个，郭妍清滑动屏幕寻找着自己的问题。

　　 “找到了！”郭妍清走进小屋，按照手机上的问题编号找到对应的柜子，拿出了一张写有答案的打印纸，上面是一位企业人力资源专家给出的解读：大城市的生活便利度高、信息资源丰富、发展空间大，但生活成本高、竞争压力大，建议你在感到困惑时，把眼光放到更长的时间维度来权衡这些因素……

　　 “说得有道理！我更希望找到一份能够获得长期成长的工作，所以‘天花板’要高一点才是。”郭妍清将这份“经验帖”认真折好放进书包，打通了那家省会银行招聘人员的电话。

　　 这间“就业思考屋”如何更好地回应学生们的困惑？“我们向全校同学征集最关心的就业问题，再邀请学校老师、优秀校友和人力资源专家从不同角度来解答。我们不提供标准答案，而是引导同学们通过思考得出答案。”这些“经验帖”的作者之一、哈尔滨工业大学就业指导中心教师卢浩泽说。

　　 （记者 张士英 见习记者 胡沛然）

(责编：李昉、李依环)

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