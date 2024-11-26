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以科技创新促进高校高素质人才培养

2024年11月26日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】以科技创新促进高校高素质人才培养

发布职务科技成果赋权试点方案，科创企业投资项目签约，公布首批校内场景验证项目……近日，同济大学举办“国家大学科技园体系建设方案和2024科技成果转化”发布大会，推出一系列改革举措，加快推动高校科技成果转化应用、创新创业人才培养以及科技企业孵化，引发不小的关注。

教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。高校作为教育科技人才的交汇点，是助力加快发展新质生产力的重要力量。当前，科技创新成为大国博弈的主战场，我国在芯片制造、核心元器件、基础材料、医疗器械及精密仪器等领域仍存在关键核心技术“卡脖子”现象，科技成果转化效率有待提高。这要求我们进一步聚焦教育科技人才“三位一体”统筹部署，在融合发展上持续发力。广大高校要紧盯科技前沿、服务国家大局，坚持边教学、边科研、边聚人才、边出成果，聚焦关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术等，加强深度合作、协同创新，推动高水平科研成果加速产出和转化，为培育和发展新质生产力注入更多动能。

近年来，我国先后出台一系列相关文件，赋能教育科技人才“三位一体”融合发展。比如，《中华人民共和国科学技术进步法》就明确，国家建立以企业为主体，以市场为导向，企业同科学技术研究开发机构、高等学校紧密合作的技术创新体系。多部门联合印发的《关于组织开展“千校万企”协同创新伙伴行动的通知》也强调，加快构建高校有组织科技创新体系，推动高校与龙头企业、中小企业加强产学研合作，最大程度发挥高校作为基础研究主力军、重大科技突破策源地和企业作为创新主体的协同效应。《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》等文件落地和实施，推进深化科技评价机制改革、完善人才激励机制，为提升科技创新创造活力提供了有力政策牵引和制度保障。

当前，面对“两个大局”交织激荡、全球科技变革深入演进的时代浪潮，党和国家事业发展对教育的需要、对科技创新和优秀人才的需要比以往任何时候都更为迫切。高校需要积极投身科技创新浪潮，聚焦科技前沿难题和关系国计民生的关键领域，密切跟踪科技发展新趋势，优化高校学科设置，更好地统筹战略规划、政策措施、重大任务、科研力量、资源平台、区域创新等方面，形成目标导向相一致、政策制度相衔接、创新链条相贯通、资源配置相关联的教育科技人才一体化创新格局。在智力聚合上，把政策链、创新链、人才链、产业链、资金链等多个链条有机结合起来，把国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业等国家战略科技力量集成起来，协同赋能高校高水平科技创新。

近年来，各地高校主动加强与科研机构、企业的紧密合作，积极参与并主导重要科研平台的建设，成果颇丰。比如，西安邮电大学高度重视实践型与科技创新型人才培养，创新高素质专业人才教学与实习就业模式，加大对信息技术、网络安全、数字艺术领域课题的联合攻关力度，构建产学研闭环发展体系，让更多科技创新成果转化为消费者可触可感的文旅产品和服务。广大高校积极完善高校科技创新机制，提高成果转化效能，积极构建产学研深度融合的技术创新体系，如此，才能为深入推进教育科技人才一体化发展夯实基础。

未来，要以产教融合、科教融汇赋能教育科技人才一体化。在产教融合上，高校要进一步加强有组织科技攻关，主动对接国家战略和高质量发展，加快探索与行业、产业、企业深度协同的科研模式，提升科技攻关效能，增强战略科技创新能力。加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，推动学科专业转型发展，深入推进产学研深度融合，加快构建融合育人共同体，着力增强创新能力培养。根据新兴领域的发展趋势及时调整相关课程，不断优化专业课程设置，开设跨学科类课程、实践课程，强化跨学科学习与前沿科技领域的人才培养。建立健全青年创新人才发现、选拔、培养机制，搭建科技成果交易平台，完善科技成果转化奖励制度，进而充分激发创新主体的转化积极性，提升师生的科技素养，激发师生的创新热情。找准健全“三全育人”培养体系的落脚点，深化产教融合，加强学生创新创业能力塑造，全面提升高素质创新人才培养的成效，为发展新质生产力、推动高质量发展提供更强有力的人力资源支撑。

（作者：张仙智，系上海电力大学马克思主义学院院长）

(责编：李昉、李依环)

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