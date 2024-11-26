人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

加强汉字书写 筑牢学生综合素质之基

2024年11月26日08:30 | 来源：光明日报
小字号

原标题：加强汉字书写 筑牢学生综合素质之基

　　 加强中小学规范汉字书写教育，对于培养学生优良学习习惯和终身学习能力具有深远意义。教育主管部门要求学校落实课程方案，保障语文课程汉字书写教育及三至六年级语文课每周安排1课时书法课，发挥课堂主渠道作用，重视其他学科结合实际加强规范汉字书写教育。学校应将其纳入整体教育方案，制定相应教学计划和评价标准，以此推动其持续、系统发展，进而帮助学生在认知、审美和人格等方面得到全面发展。

　　确立书法教育在学校课程体系中的重要地位

　　 将书法教育系统地融入学校课程体系，有助于奠定并增强学生的语言文化素养，传承中华优秀传统文化，推动国民综合素质整体提升。

　　 确立书法教育在学校课程体系中的重要地位。在课程安排方面，学校制定学期教学计划时，需将书法课程作为必修课纳入正式课程表，确保每个班级每周至少有一至两次的固定课时。在师资保障方面，学校需招聘和培训充足的专职书法教师，并合理分配兼职教师资源，确保每个班级书法课程都有专业教师授课。在监督检查方面，学校可定期对书法课程的执行情况进行检查，确保课程安排与教学目标得到有效落实。

　　 强化教师书法教育能力。鉴于当前对教师书写能力重视不够、培训不足等现状，学校应定期举办教育培训，邀请书法专家来校进行专题讲座和教学，为教师提供学习机会，以提升教师书法教育水平和教学技能。同时，可依据本校实际探索实施板书“两周晒”制度，将粉笔字小黑板置于校园主要通道两侧进行展示，并让学生为教师评分，激励教师成为书法教育的积极参与者、示范者。

　　 通过数字化工具赋能书法教育与实践。学校可充分利用中国语言文字数字博物馆等在线资源，为学生提供丰富立体的学习内容，创造更为灵活的学习环境。教师应积极整合智慧教育平台上的书法教学资源，完善课程内容，并通过多媒体教学方式提升学生的学习兴趣和参与度。在此基础上，学校可尝试开发和完善规范汉字书写的数字化教学资源，例如互动式电子字帖和在线写字指导系统，便于学生随时随地练习写字，并提供个性化指导。

　　推动随堂书写的规范化和常规化

　　 将书法教育与语文课堂有机融合，可以深度挖掘学生潜能激发学习兴趣，全面提升其语文素养和写字能力。

　　 推动随堂书写的规范化和常规化。首先，教师应尝试将硬笔书法巧妙融入日常语文教学，确保每节语文课都设有专门的“随堂写字”环节，并为学生提供精确指导。其次，教师需充分利用统编语文教材的“读读写写”部分，将其与关联教学内容有效整合，设计多样化的书写活动，激发学生学习兴趣。最后，教师可制定健全、明确的书写流程和课堂管理规则，规范学生书写行为，逐步培养其规范书写习惯。

　　 采用多元化教学策略，激发学生兴趣与潜能。一方面，语文教师应把握学生课堂笔记的书写机会，发掘并表彰班级中的“笔记书写小达人”，提升学生自我成就感和满足感；另一方面，还应将写字教学与阅读教学紧密结合，例如为学生定制专门的阅读积累本，激励他们摘抄和仿写课内外阅读中看到的优美词句和精彩段落，将阅读积累与“美美书写”策略性结合，并在小组内定期举办评比和展示活动，以此提升学生“写好字，读好文”的积极性。

　　 优化考核评价机制，提升书法教学效果。学校可实施字帖临摹星级评定，对写字课堂教学进行监控，并开展书法教育质量评估，以此激发师生对规范汉字书写的自觉性，深化对书法育人价值的认识。学校还可尝试在语文考试中融入书法相关元素，例如将统编语文教材中重点字词的正确书写纳入日常考试，在作文评分中设置一定的书写质量分值等，鼓励学生积极提升汉字书写能力，并促使语文教师体悟写字教学对于促进学生全面发展的重要价值。

　　探索跨学科书法教育

　　 跨学科融合书法教育，能够拓宽学生学术视野并增强其对学科知识的理解能力，从而在提高书写技能同时，增强对其他学科内涵的认识与把握。

　　 组织针对非语文教师的书法教育培训，提升他们在各自学科教学中融入书法教育的意识和能力。一是设计专门的培训课程，组织专业的书法教师或书法专家，为非语文教师提供培训，涵盖书写技巧、书法艺术、书写与学科教学结合的方法等内容。二是提供实践操作指导，重点指导教师在板书布局中书写清晰、美观、有逻辑性；在作业批阅中规范批注和书写，以强化示范引领。三是建立培训后的跟踪评估机制，收集教师实际教学中的应用情况，提供反馈，以持续提升教师教学实践能力。

　　 精心策划跨学科整合项目，将写字技艺与多学科知识巧妙融合。首先，依托教材中的相关专题，引导学生创作文学手抄报，注重字体的规范与美观，以此巩固写字教育在文学创作中的基础性作用。其次，在科学实验报告撰写过程中，教师应指导学生以精确、条理清晰的书写记录实验数据，将写字技巧与科学探索紧密结合，锻炼学生的科学思维能力。再次，通过创作历史剧本，激励学生通过手写草稿提升书写技能，深化对历史的理解。在整个项目实施中，教师应着重关注学生书写的规范性、布局的合理性以及审美感知，确保书法教育深度融入跨学科教学，从而有效提升学生书写能力及学科知识应用能力。

　　 定期策划并实施跨学科书法实践活动，让学生在集体参与中体会书写乐趣。一方面，学校各教研组可通过举办数学公式书写比赛、科学术语书写挑战等活动，引导学生沉浸在书写的乐趣之中，体验知识传递与技能提升的双重满足；另一方面，学校可创新性地设立“书法+学科”主题活动日，例如“历史手稿展”“科学笔记节”等，促进学生将写字练习与学科知识学习深度结合。

　　 （作者：唐智松，系西南大学教育学部教授；吴宗艳，系西南大学教育学部博士生、重庆市鲁能巴蜀中学校语文高级教师）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部