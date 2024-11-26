原标题：加强汉字书写 筑牢学生综合素质之基

加强中小学规范汉字书写教育，对于培养学生优良学习习惯和终身学习能力具有深远意义。教育主管部门要求学校落实课程方案，保障语文课程汉字书写教育及三至六年级语文课每周安排1课时书法课，发挥课堂主渠道作用，重视其他学科结合实际加强规范汉字书写教育。学校应将其纳入整体教育方案，制定相应教学计划和评价标准，以此推动其持续、系统发展，进而帮助学生在认知、审美和人格等方面得到全面发展。

确立书法教育在学校课程体系中的重要地位

将书法教育系统地融入学校课程体系，有助于奠定并增强学生的语言文化素养，传承中华优秀传统文化，推动国民综合素质整体提升。

确立书法教育在学校课程体系中的重要地位。在课程安排方面，学校制定学期教学计划时，需将书法课程作为必修课纳入正式课程表，确保每个班级每周至少有一至两次的固定课时。在师资保障方面，学校需招聘和培训充足的专职书法教师，并合理分配兼职教师资源，确保每个班级书法课程都有专业教师授课。在监督检查方面，学校可定期对书法课程的执行情况进行检查，确保课程安排与教学目标得到有效落实。

强化教师书法教育能力。鉴于当前对教师书写能力重视不够、培训不足等现状，学校应定期举办教育培训，邀请书法专家来校进行专题讲座和教学，为教师提供学习机会，以提升教师书法教育水平和教学技能。同时，可依据本校实际探索实施板书“两周晒”制度，将粉笔字小黑板置于校园主要通道两侧进行展示，并让学生为教师评分，激励教师成为书法教育的积极参与者、示范者。

通过数字化工具赋能书法教育与实践。学校可充分利用中国语言文字数字博物馆等在线资源，为学生提供丰富立体的学习内容，创造更为灵活的学习环境。教师应积极整合智慧教育平台上的书法教学资源，完善课程内容，并通过多媒体教学方式提升学生的学习兴趣和参与度。在此基础上，学校可尝试开发和完善规范汉字书写的数字化教学资源，例如互动式电子字帖和在线写字指导系统，便于学生随时随地练习写字，并提供个性化指导。

推动随堂书写的规范化和常规化

将书法教育与语文课堂有机融合，可以深度挖掘学生潜能激发学习兴趣，全面提升其语文素养和写字能力。

推动随堂书写的规范化和常规化。首先，教师应尝试将硬笔书法巧妙融入日常语文教学，确保每节语文课都设有专门的“随堂写字”环节，并为学生提供精确指导。其次，教师需充分利用统编语文教材的“读读写写”部分，将其与关联教学内容有效整合，设计多样化的书写活动，激发学生学习兴趣。最后，教师可制定健全、明确的书写流程和课堂管理规则，规范学生书写行为，逐步培养其规范书写习惯。

采用多元化教学策略，激发学生兴趣与潜能。一方面，语文教师应把握学生课堂笔记的书写机会，发掘并表彰班级中的“笔记书写小达人”，提升学生自我成就感和满足感；另一方面，还应将写字教学与阅读教学紧密结合，例如为学生定制专门的阅读积累本，激励他们摘抄和仿写课内外阅读中看到的优美词句和精彩段落，将阅读积累与“美美书写”策略性结合，并在小组内定期举办评比和展示活动，以此提升学生“写好字，读好文”的积极性。

优化考核评价机制，提升书法教学效果。学校可实施字帖临摹星级评定，对写字课堂教学进行监控，并开展书法教育质量评估，以此激发师生对规范汉字书写的自觉性，深化对书法育人价值的认识。学校还可尝试在语文考试中融入书法相关元素，例如将统编语文教材中重点字词的正确书写纳入日常考试，在作文评分中设置一定的书写质量分值等，鼓励学生积极提升汉字书写能力，并促使语文教师体悟写字教学对于促进学生全面发展的重要价值。

探索跨学科书法教育

跨学科融合书法教育，能够拓宽学生学术视野并增强其对学科知识的理解能力，从而在提高书写技能同时，增强对其他学科内涵的认识与把握。

组织针对非语文教师的书法教育培训，提升他们在各自学科教学中融入书法教育的意识和能力。一是设计专门的培训课程，组织专业的书法教师或书法专家，为非语文教师提供培训，涵盖书写技巧、书法艺术、书写与学科教学结合的方法等内容。二是提供实践操作指导，重点指导教师在板书布局中书写清晰、美观、有逻辑性；在作业批阅中规范批注和书写，以强化示范引领。三是建立培训后的跟踪评估机制，收集教师实际教学中的应用情况，提供反馈，以持续提升教师教学实践能力。

精心策划跨学科整合项目，将写字技艺与多学科知识巧妙融合。首先，依托教材中的相关专题，引导学生创作文学手抄报，注重字体的规范与美观，以此巩固写字教育在文学创作中的基础性作用。其次，在科学实验报告撰写过程中，教师应指导学生以精确、条理清晰的书写记录实验数据，将写字技巧与科学探索紧密结合，锻炼学生的科学思维能力。再次，通过创作历史剧本，激励学生通过手写草稿提升书写技能，深化对历史的理解。在整个项目实施中，教师应着重关注学生书写的规范性、布局的合理性以及审美感知，确保书法教育深度融入跨学科教学，从而有效提升学生书写能力及学科知识应用能力。

定期策划并实施跨学科书法实践活动，让学生在集体参与中体会书写乐趣。一方面，学校各教研组可通过举办数学公式书写比赛、科学术语书写挑战等活动，引导学生沉浸在书写的乐趣之中，体验知识传递与技能提升的双重满足；另一方面，学校可创新性地设立“书法+学科”主题活动日，例如“历史手稿展”“科学笔记节”等，促进学生将写字练习与学科知识学习深度结合。

（作者：唐智松，系西南大学教育学部教授；吴宗艳，系西南大学教育学部博士生、重庆市鲁能巴蜀中学校语文高级教师）

(责编：李昉、李依环)