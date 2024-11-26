为了全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，加强和改进未成年人思想道德建设，大力弘扬宋庆龄的崇高精神，为中小学生树立可亲、可信、可学的榜样，经地方各级教育行政部门推荐，宋庆龄奖学金办公室严格评审，教育部、中国福利会和中国宋庆龄基金会决定向马子墨等1542名学生颁发第十六届宋庆龄奖学金，向河北省教育厅基础教育处等5家省级教育行政部门颁发第十六届宋庆龄奖学金优秀组织奖。

希望获得宋庆龄奖学金的同学珍惜荣誉、以身作则，戒骄戒躁，不断取得新进步。各地教育行政部门要大力宣传获奖者的生动事迹，发挥好中小学生身边榜样的作用。

教育部 中国福利会 中国宋庆龄基金会

2024年10月14日

北京

马子墨 北京市东城区黑芝麻胡同小学

秦子禾 北京市广渠门中学

李若瑭 北京市第五中学分校

欧皓涵 北京市西城区德胜中学

李杨彬 北京师范大学附属中学

罗天泽 北京第二实验小学

李菀湉 北京市第十三中学附属小学

陈梓航 中国人民大学附属中学朝阳学校

韩林轩 北京工业大学附属中学

邱明朗 中国教育科学研究院朝阳实验学校

孙晟骐 中国传媒大学附属小学

贾瑞泽 北京市朝阳区呼家楼中心小学

周筠函 北京市育英学校

李音希 北京市第一0一中学

上官明玉 北京一零一中矿大分校

徐魏泽同 中国人民大学附属中学

盛琳涵 北京市育英学校

程之溪 北大附中西三旗学校

修蔓月 北京师范大学实验小学

魏嘉凝 北京市丰台区第五小学

张亚左 北京钱学森中学

李瑾源 北京大学附属中学石景山学校

聂晨昕 北京市通州区潞苑小学

王义渊 北京市通州区后南仓小学

李奂璋 北京市通州区永乐店中学

林柄涵 北京市顺义牛栏山第一中学实验学校

白宇轩 北京市顺义区裕达隆小学

王孟端 北京市大兴区兴华中学

杜逸凡 北京市大兴区采育镇第一中心小学

贾丽雯 北京市密云区东邵渠镇中心小学

朱若呓 首都师范大学附属红螺寺中学

闫若煊 北京市平谷区第三中学

李妍汐 北京市昌平区城北中心小学

王梓宁 北京市昌平区下庄学校

朱晨洋 北京市延庆区第一中学

贾江涵 北京十二中朗悦学校

赖恩汐 北京市房山区窦店镇窦店中心小学

张涵语 北京市燕山向阳中学

王思哲 北京市第八中学京西附属小学

李梦僖 人大附中亦庄新城学校

天津

李云铮 天津市和平区岳阳道小学

王紫璇 天津市汇森中学

彭律洁 天津市红桥区清源道小学

朱釨嘉 天津市第一中学

张梓涵 天津市民族中学

孙颢宁 北辰区实验中学

郭启航 天津海河教育园区南开学校

魏子稀 天津市宁河区俵口镇方舟小学

张语溪 天津市河北区昆纬路第一小学

孟一诺 王卜庄初级中学

啜梓渝 南开大学附属中学

赵雨泽 天津市滨海新区汉沽体育场小学

朱晓筱 天津市静海区模范小学

孙一心 天津市第二十八中学

李悦然 天津市翔宇弘德学校

王悦喧 天津市蓟州区公乐小学

付可欣 天津市军粮城中学

朱学成 天津市北辰区北仓小学

陈梓彤 天津市河东区互助道小学

刘珂璇 天津市河东区天铁第一中学

张静鑫 天津市静海区唐官屯镇大张屯中学

宋诺威 北京师范大学天津生态城附属学校

宋嘉怡 天津市河东区天铁第一小学

张雨杉 杨柳青第四中学

张泽昕 天津市滨海新区大港第十中学

王思予 天津市宁河区板桥镇中学

葛敬轩 天津市蓟州区白涧镇初级中学

张子伊 武清区杨村第十小学

刘翔瑞 天津市津南区高庄子联合小学

钱玥霖 天津市第四十二中学

卢怡彤 育英小学

刘冠宏 中新天津生态城实验小学

郝依诺 天津市东丽区流芳小学

冯朗清 河西区同望小学

姜洛如 天津市滨海新区塘沽第二中学

田博维 武清区杨村第九中学

文辛冉 天津市滨海新区塘沽馨桥园小学

王梦甫 天津市宝坻区顺驰小学

刘津港安 天津市滨海新区大港油田第二中学

刘筱茜 天津市滨海新区新北第二小学

河北

牛梦圆 元氏县槐阳实验学校

宇文菀侦 行唐县实验中学

连司槊 赞皇县第一中学

焦靖瑶 井陉县特殊教育学校

康利花 平山县平山镇胜佛村完全小学

王烁语 河北省唐山市丰南区第一实验小学

田 野 唐山容大特教中心

张 航 河北省唐山市迁安市第三初级中学

苗博川 河北省唐山市遵化市第一实验小学

姚星旭 秦皇岛市青龙满族自治县娄杖子中心小学

刘子涵 秦皇岛市抚宁区留守营学区张各庄初级中学

杨卓骏 秦皇岛经济技术开发区第二中学

代一诺 邯郸市实验小学

张子齐 丛台区荀子实验小学

郭绍轩 邯山区滏园小学

李其臻 武安市实验中学

马铭哲 望都县第二中学

李 暖 高碑店市幸福路小学

韩羽乔 定兴县实验小学

周川江豪 国市实验中学

刘佳怡 保定市徐水区张丰学校

刘佳沂 泊头市寺门村镇南八村小学

刘诣可 献县匠心英杰小学

刘希威 沧县特殊教育中心

陈景骏 海兴县第二中学

庞壹宁 河北省平泉市平泉镇双桥小学

张梦飞 河北省承德市平泉市第二中学

林文磊 河北省承德市平泉市城西小学

章月熙 廊坊市第一实验小学

胡立勋 廊坊市第二实验小学

杨海灵 廊坊市第六中学

杜珞宁 邢台市第三中学

霍普源 邢台市任泽区任城镇北街小学

张梓涵 邢台市南和区第一小学

赵纪杉 邢台市信都区将军墓中学

王燕林 张家口市康保县第三中学

丁一诺 张家口市怀来县沙城第四中学

杜承农 张家口市怀安县柴沟堡镇长胜小学

郑冰然 深州市第三中学

刘济玮 衡水市永兴路小学

陈可心 衡水市冀州红军学校

边宸露 定州市中心实验小学

冯梓敖 辛集市育德学校

刘明一 容城县南张镇野桥中学

山西

王一辰 太原市杏花岭区新道街小学中车分校

范忠祥 繁峙县集义庄乡兴旺庄小学

王宣贺 太原市第三实验小学校

焦雪岩 太原市迎泽区松桥小学校

李昊宇 太原市第二十四中学校

郭伟宸 清徐县县城初级中学

刘恩奇 太原市第四实验中学校

明禹汐 大同市云冈区新胜第一小学校

王艺翔 阳高县古城镇中心校

安禹臣 大同市第一中学校

刘 畅 大同市云州区倍加造中学校

许 玉 朔州市第四中学

王 淙 朔州市第五中学

刘子畅 忻州市七一路小学

李懿珊 定襄县一波中学

张婧楠 柳林县第一小学

王宇霞 汾阳市海洪初级中学校

张子涛 文水县开栅镇九年一贯制学校

王妤铭 柳林县第一初级中学校

王曼渊 中阳县第四中学校

李尚谕 晋中市太谷区明星小学

王煜琪 左权县示范小学

乔腾萱 平遥县实验初级中学校

田焕裕 晋中市太谷区第五中学

霍培鑫 晋中市榆次区修文中学

丁旭辉 阳泉市第三中学校

刘 畅 平定县第三中学

侯若珂 壶关县东方红小学校

李梦歌 沁县育才小学

石梦瑶 黎城县第三中学校

潘星彤 襄垣县第一中学校

赵顺颖 陵川县城东明德小学

杨淇然 陵川县第三中学校

冯馨瑶 永和红军小学

和艺乐 汾西县团柏小学校

张皓淼 隰县黄土镇黄土小学

牛思涵 安泽县第二中学

张鑫艺 浮山县第二中学

范宇宸 运城市大运小学

吕梓浩 临猗县猗氏镇双塔小学

高紫珊 万荣县解店镇北解实验小学

罗煜涵 永济市城西街道初级中学

刘昱萱 芮城县风陵渡第二中学

姜 华 运城市盐湖区解州学校

内蒙古

乔子轩 呼和浩特市新城区青山小学

张茗寒 呼和浩特市回民区第二实验小学

王 洁 呼和浩特市赛罕区巴彦镇中心校

王 馨 呼和浩特市第六中学

韩紫琚 呼和浩特市第四中学

郭姝含 呼和浩特市回民中学

于紫凌 包头市白云鄂博矿区第一小学

赵子阳 包头市土默特右旗民族第一中学

陈丹妮 包头市达茂联合旗实验中学

董心仪 包头市固阳县新城小学

李家毅 包头市石拐区喜桂图小学

吕佳露 根河市第一中学

王腾跃 陈巴尔虎旗宝日希勒中学

路 力 扎赉诺尔区第二中学

李君涵 乌兰浩特市第十三中学

吴晓东 科尔沁右翼前旗居力很小学

邱和心 兴安盟红城初级中学

杨颜绮 开鲁县义和塔拉镇和平中学

宋乃琦 扎鲁特旗鲁北第二小学

额尼日勒 库伦旗额勒顺镇学校

吴格日乐图 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学

孙天福 科尔沁左翼中旗保康第三中学

魏 赫 科尔沁左翼后旗双胜镇向阳中心学校

王思涵 阿鲁科尔沁旗巴彦花第一小学

张 峥 敖汉旗兴隆洼中心小学

孟凡娜 巴林右旗索博日嘎镇中心小学

于雨轩 巴林左旗丰水山小学

韩乐尧 喀喇沁旗锦山第一小学

周书锋 克什克腾旗新庙中学

杨佳琦 林西县五十家子小学

伊吉利 翁牛特旗新苏莫苏木中心小学

高雨新 锡林郭勒盟蒙古族中学

王若瑜 锡林浩特市第六中学

高 泽 北京八中乌兰察布分校

杨逸凡 丰镇市实验中学

亢 茜 集宁区亿利东方学校

薛字文 康巴什区第二中学

沐 伦 准格尔旗民族中学

刘皓玮 鄂尔多斯市体育职业中学

王晓霞 伊金霍洛旗第一中学

阿 命 鄂尔多斯市蒙古族中学

范聿焘 内蒙古五原县塔尔湖小学

王嘉佑 内蒙古磴口县实验小学

王普聪 内蒙古临河区第四小学

姜沁文 乌海市第二十三中学

吕梓沐 额济纳旗中学

孙紫涵 内蒙古自治区满洲里市第六学校

刘一帆 二连浩特市第一小学

辽宁

刘金明 辽阳市辽阳县河栏镇九年一贯制学校

任思睿 朝阳市建平县第二中学

左佳明 辽中县新民屯学校

张文馨 沈阳市沈北新区清水台学校

王芷诺 沈阳市苏家屯区雪松路小学

王茗航 沈阳市辽中区老观坨九年一贯制学校

崔国慧 沈阳市法库县和平乡中心小学

李嘉禾 沈阳市第五十七中学

刘谨魁 北京师范大学沈阳附属学校

钟雨池 沈阳市第七十六中学

顾浣纹 沈阳市苏家屯区林盛九年一贯制学校

兰梦熙 沈阳市新民市姚堡学校

孙艺嘉 大连市金州区城内小学

张起郡 大连市金州区治平小学

岳子惠 大连经济技术开发区青松小学

尹若兮 大连经济技术开发区金湾小学

邹子涵 大连市普兰店区皮口中心小学

牛竣霖 大连经济技术开发区红星海国际学校

徐晨曦 大连经济技术开发区第四中学

毕涵雯 大连经济技术开发区第六中学

刘釜辛 大连市普兰店区第三十七中学

崔恩惠 北京师范大学大连普兰店区附属学校

肖琳峰 鞍山市东方学校

纪玟竹 鞍山市台安县第三中学

赵溪璇 鞍山市钢都小学

白依凡 鞍山市海城市西关小学

刘 珧 抚顺市教师进修学院附属小学校

王 宏 抚顺市新宾满族自治县下夹河乡中学

赵芷焓 本溪市实验小学

鲁怀泽 本溪市第十二中学

赵宇祺 丹东市宽甸满族自治县牛毛坞镇中学

文 昕 丹东市第三十二中学

王业强 丹东市凤城市鸡冠山镇九年一贯制学校

杨姝悦 锦州市凌河区解放小学

房弈辰 锦州市第八初级中学

冯 泉 锦州市义县七里河初级中学

张芷熙 营口市大石桥高坎镇初级中学

纪晓彤 营口市第六中学

滕思喆 营口实验学校

孙研曦 营口市站前区红旗小学

杨伊诺 阜新市阜新蒙古族自治县东梁学校

王佳明 阜新市彰武县第二小学

鲁题萱 辽阳市灯塔市佟二堡经济特区中心校

李明星 盘锦市盘山县沙岭学校

李熙妍 盘锦市盘山县高升学校

李禹希 铁岭市第五中学

万秀乐 铁岭市西丰县天德镇中学

陈岩熙 铁岭市银州区第十八小学

赵赫阳 朝阳市喀左县公营子九年一贯制学校

王舒可馨 朝阳市双塔区北方小学

郭佳逸 朝阳市龙城区长江路小学

马骄洋 葫芦岛市龙港区龙湾中央商务区初级中学

常礼格 葫芦岛市绥中县第二实验小学

范光昊 葫芦岛市杨家杖子经济开发区第三小学

韩一宁 葫芦岛市建昌县八家子九年一贯制学校

徐帆羽 沈抚新城方大实验小学

吉林

孙海畅 白城市洮北区东胜乡学校

迟凯元 吉林市昌邑区两家子满族乡中学校

沙禹鹏 长春市回族中学

孙 杨 长春市九台区第三十一中学

杜笈俊 德惠市第三中学

王英含 长春市榆树市第二实验中学

张乙迪 农安县开安镇中心小学

刘婧怡 公主岭市大榆树镇中心小学校

母煜萱 长春市绿园区雷锋小学

赵夕妍 长春汽车经济技术开发区实验小学

刘力嫣 吉林经济技术开发区实验小学

孙溪镁 磐石市明城镇中心小学校

隋东伯 吉林市通潭实验学校

张庭语 桦甸市第三中学

王娅轩 龙井市德新乡九年一贯制民族联校

陶雨欣 敦化市实验小学校

季腾越 珲春市哈达门乡中学校

许竞兮 四平市第十七中学校

刘睿洁 四平盲童学校

何志伟 伊通满族自治县实验中学校

张 丁 四平市六马路小学校

滕 家 通化钢铁集团有限责任公司第三小学

董祚成 通化市第五中学校

崔 浩 辉南县第二中学

邹佳然 大安市舍力镇六合学校

张艺菲 洮南市第八中学

王宇飞 辽源市第十九中学校

张裕泽 辽源市龙山区谦宁街小学校

李骏赢 松原市逸夫小学

朱思恬 扶余市士英小学

谢修浩 吉林油田实验中学

曲婉婷 松原市宁江区实验中学

盛博瑞 靖宇县景山学校

卢思彤 靖宇县濛江学校

凌丽超 长白山池北区第一初级中学校

贾依明 梅河口市第一中学

黑龙江

张春霞 哈尔滨市特殊教育学校

尚 游 哈尔滨市第七十六中学校

王梓涵 哈尔滨市第四十九中学校

张承烨 哈尔滨市实验学校

闫铭月 哈尔滨市阿城区第六中学校

贲浩东 哈尔滨市双城区兆麟初级中学

杨颜冰 五常市第二中学校

马陌泽 哈尔滨市继红小学校

袁宋辰 哈尔滨市友协第二小学校

顾恩硕 尚志市实验小学

马艺瑄 依兰县第三小学

于靖西 木兰县建设小学

高 琳 宾县第六小学

黄子妤 哈尔滨市呼兰区幸福小学校

李妍葶 哈尔滨市朝鲜族第一中学校

周慧宸 齐齐哈尔市第二十八中学

甘雨哲 齐齐哈尔市龙江县头站镇中心学校

赵博涵 齐齐哈尔市铁锋区扎龙中心学校

刘嘉玮 齐齐哈尔市龙沙区龙沙小学

任 闯 齐齐哈尔市讷河市学田镇中心学校

徐宇鑫月 齐齐哈尔市泰来县大兴镇中心学校

马湘钧 宁安市马河乡中心校

徐子淇 海林市第二中学

严文武 穆棱市共和中心学校

杜雨玥 林口县古城镇中学

张一帆 佳木斯市第二十中学

谭靖桥 富锦市第二中学

侯美涵 东风区建国镇中学

张洪瑄 抚远市第二小学

王瑀晨 大庆市直属机关第三小学校

刘梓涵 大庆市第六十九中学

王娇语 大庆市直属机关第四小学校

李金芸 大庆市靓湖学校

陈梓萌 密山市实验小学

肖业祺 鸡西市第一中学

万西贝 双鸭山市第五中学

张勇智 双鸭山市育红小学

牛湘茗 伊春市友好区第二中学

贾雯雯 汤旺县第一小学

钱 玉 七台河市第一小学

姜 楠 七台河市第九中学

钟宛芸 绥滨县绥东镇中心校

张博文 鹤岗市萝北县宝泉岭学校

杨晶涵 嫩江市第二中学校

葛 航 孙吴县第二小学

刘奕琳 庆安县第二小学

李丹晴 望奎县第一小学

高 泽 望奎县第六中学

刘雨涵 安达市第二中学

高岱美 绥化市第四中学

马艺航 黑龙江省大兴安岭地区塔河县第二小学校

张家毓 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区育才中学

上海

李 洋 上海市浦东新区海桐小学

白晏冰 上海市民办尚德实验学校

孟君竹 上海市航头学校

王晰冉 上海市浦泾中学

雷钧皓 上海市进才中学北校

蔡子萱 上海市黄浦区卢湾一中心小学

谢淳宇 上海市黄浦区格致初级中学

卢昊坤 上海市静安区万航渡路小学

沈子衿 上海市久隆模范中学

马明英 上海市徐汇区逸夫小学

曹亦唐 上海民办位育中学

张子木 上海市长宁区江苏路第五小学

董雨嘉 上海市西延安中学

陈 杨 上海市普陀区武宁路小学

单易宁 上海市梅陇中学

肖天诣 上海市民办丽英小学

何雨哲 上海市钟山初级中学

丁凡轩 上海市杨浦区控江二村小学

朱倩慧 上海市十五中学

周懿辰 上海市宝山区大华第二小学

刘衍茹 上海大学附属中学实验学校

范诗语 上海市宝山区乐之中学

曹 洋 上海市闵行区汽轮科技实验小学

吴欣玥 上海市七宝中学附属鑫都实验中学

张宸嫣 上海市闵行区纪王学校

杨怡恬 上海外国语大学嘉定外国语学校

洪芊羽 上海市宋校嘉定实验学校

梁嘉怡 上海市金山区张堰小学

金 冉 上海市漕泾中学

蒋沁妍 上海市松江区九亭第五小学

刘一达 上海市松江区洞泾外国语实验学校

王皓杨 上海市松江区民乐学校

茅金菁 上海市青浦区沈巷小学

张沈琪 上海市青浦区思源中学

王卫宸 上海市奉贤区恒贤小学

江子晨 上海外国语大学附属奉贤实验中学

张梓晨 上海市崇明区建设小学

黄伶俐 上海市崇明区实验中学

江苏

凤 凰 南京市琅琊路小学

郑嘉乐 南京市铁心桥中心小学

周菁然 南京市溧水区实验小学

陆 乐 南京市中华中学

徐博雅 南京江北新区浦口外国语学校高新分校

石承希 无锡市新吴区江溪小学

顾子嘉 宜兴市经济技术开发区实验小学

姬君泽 无锡市天一实验学校

仝靖轩 江阴初级中学

淡莞茹 邳州市解放路实验学校

曹 博 新沂市第一中学

张书绮 丰县初级中学

秦梓钰 徐州市潘塘中学

李雨涵 徐州市第八中学

陈定煊 常州市第二十四中学

汤定褶 常州市河海实验学校

李鸿宇 常州市实验小学

杨 晟 苏州市实验小学校

褚皓月 江苏省新苏师范学校附属小学

王俊轶 苏州市金阊外国语实验学校

孔李航 江苏省木渎高级中学培东实验基地

潘紫嫣 相城中学

赵振羽 南通市小海小学

王子钦 南通市紫琅第一小学

曹欣妍 南通市启秀市北初级中学

张钦涵 海门区能仁中学

李骁睿 东海县白塔埠中心小学

王霜霜 灌南县新安镇中心小学

赵一诺 江苏省连云港市赣榆实验中学

王若瑶 连云港市浦南中心小学

钱玮泽 连云港市新海实验小学

曹馨予 淮安市淮阴实验小学

刘家锦 淮安市淮阴区开明中学

曹 敏 淮安市车桥初级中学

杨紫薇 淮安市茭陵中心小学

杨 洋 盐城市第一初级中学

宋浩宇 阜宁县明达初级中学

吴梦馨 东台市三仓镇小学

王子雅 大丰区草堰小学

郝辰澍 江苏省扬州市宝应县实验初级中学

曹张钰涵 扬州中学教育集团树人学校

程若菲 扬州市梅岭中学

邓禾垚 镇江市第三中学

王曦悦 扬中市江洲中学

贾唯一 句容市石狮小学

俞钧浩 江苏省泰州中学附属初级中学

陈昊易 泰州市凤凰小学

刘苏锐 泰兴市襟江小学

杨 轩 宿豫区豫新初级中学

徐悦翔 宿迁经济技术开发区黄河小学

陆俊桥 江苏省宿迁市崇文初级中学

祁轩瑶 泗洪县育才实验学校

浙江

姜霄汉 杭州市十三中教育集团（总校）

来丁丁 杭州市南肖埠小学

沈成悦 杭州市文海中学

刘纪圣 桐庐县城关初级中学

金煦涵 杭州二中白马湖学校

陈欣怡 浙江省盲人学校

徐静怡 宁波市镇海区崇正书院

赵乐川 宁波市实验小学

王梓宁 宁波市北仑区顾国和中学

张昕玥 宁波市鄞州第二实验中学

方韫祺 宁波市惠贞书院

张 哲 温州榕园学校

翁一诺 浙江省瑞安中学附属初中

刘格玮 温州艺术学校

曹倍源 温州市瓦市小学

王禹乔 永嘉县实验小学

邱成劭 龙湾区外国语小学

步易宸 海盐县实验小学教育集团

姚则曳 平湖市东湖中学

叶哲宸 嘉兴市二十一世纪外国语学校

杨启航 长兴县实验中学

蒋梓濡 长兴县实验小学

应跃如 诸暨市城东初级中学

马诗云 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学

唐煜琪 绍兴市第一初级中学龙山校区

金伊涵 金华市金东区实验小学

赵奕滔 兰溪市锦绣育才小学

金子恬宁 浦江县实验小学

王晨欢 磐安县安文初级中学

陈羿鑫 永康中学

刘佳鑫 衢州市衢江锦绣中学

范亚乔 龙游县实验小学

袁逸锦 衢州市实验学校教育集团新湖校区

刘师毓 舟山市普陀区武岭中学

黄楚翔 舟山市定海区海山小学

李子奥 仙居县安洲中学

林可昕 台州市学院路小学

娄耕诚 哲商现代实验小学

徐则林 台州市文华小学

汤子墨 天台县实验中学

王彦洁 缙云县大洋学校

徐紫璇 龙泉市顺风实验学校

潘彦岑 青田县实验小学教育集团学士路校区

胡 杨 庆元县实验小学

安徽

陈思萌 合肥市少儿艺术学校

周彦博 合肥市师范附属小学

许育培 合肥市淮合花园小学

赵致远 巢湖市胡岗小学

张黄雨墨 合肥市建平实验小学

陈乐言 长丰县北城世纪城学校

马军晨 合肥特殊教育中心

朱明晖 肥东县第三中学

王楷祺 合肥市五十中学东校

孙秋淼 淮北市泉山路学校

杨昊泽 淮北市第二中学

曹景舜 淮北市第一实验小学

芦柏航 亳州市涡阳县高炉学区中心学校

石宇豪 亳州市涡阳县曹市中学

王文婧 亳州市蒙城县城关第三小学

毛宇晗 亳州市利辛县实验小学

魏光旭 亳州市利辛县利辛中学

王 泽 亳州市谯城区州东中心小学

岳子诺 亳州高新区十九里镇中心小学

周梦迪 亳州市第九初级中学

刘 懿 宿州市第十一中通济校区

李伊涵 宿州市埇桥区杨庄小学

张北辰 宿城第一初级中学

王逸阳 安徽省萧县实验小学

邓卓函 砀山县西关小学

朱思远 泗县泗城第一小学

盛 翔 灵璧县第六中学

陈子鑫 怀远县双桥集镇中心学校

应沁彤 蚌埠新城实验学校

张 扬 蚌埠市朝阳路第一小学

张子杨 蚌埠第三实验学校

姚雨泽 阜阳市清河小学

李儒宸 安徽省阜阳市颍东区育新小学

叶子萱 阜阳市实验小学

姚思涵 临泉县城关街道中心学校

胡佳悦 阜南县玉泉小学

孙浩瀚 太和县民安路小学

王茗鑫 颍上县第一小学

刘潇涵 界首市第一小学

李雨洁 阜阳市颍州区九龙镇中心学校

赫堂田 安徽省阜阳市第二十一中学

沈俊杰 颍泉区三义九年一贯制学校

陈佳鸣 界首市泉阳中心学校

胡雨歌 淮南实验中学山南一中

任妙可 淮南市潘集区第一小学

朱欣玥 淮南市田家庵区第十七小学

涂 画 滁州市第六中学

何班欣玥 全椒县实验小学

陈雨辰 天长市城南小学

巫 优 霍邱县城关镇中心小学

龚梦桐 金寨县天堂寨同心小学

李晨曦 六安市轻工中学

杨煜琦 安徽省霍山县第二中学

王苏晨 舒城县实验小学

周婧涵 马鞍山含山一中

黄嘉焌 马鞍山和县乌江镇中心小学

徐甲一 安徽师范大学附属外国语学校城东校区

杨逸文 芜湖市凤鸣实验小学

黄梦瑶 芜湖市东湖学校

徐伊涵 安徽省宣城市第三小学

袁婧柔 北京师范大学宣城实验学校

钱伊诺 铜陵市露采小学

汪笑晗 青阳县实验小学

曹心玥 安庆经开区怀宁县茶岭镇中心学校

周梓欣 安庆潜山市官庄中心小学

阮沐晨 安庆太湖县新城第三小学

程瀚蓬 安庆市第四中学

陈煜晗 祁门县阊江小学

江西

吴铭轩 南昌师范附属实验小学玉泉岛校区

赵健伯 南昌市豫章中学

王程褀 南昌市百花洲小学

阴沫含 南昌市九龙湖初级中学

范屹珂 南昌市站前路学校

徐浡廷 南昌市红谷滩区九龙新城第一小学

成 菲 九江市八里湖新区第一小学

王子彦 九江市濂溪区第一中学

全苏桐 九江市武宁县泉口初级中学

钟诺妍 九江市修水县第九中学

郑佳昕 景德镇市陶阳学校

汪子杰 景德镇市实验学校

陈雨茜 萍乡市湘东区排上镇上珠小学

周妍熙 萍乡市武功山万龙山华云学校

胡佳欣 新余市渝水第三中学

曾汇舒 新余市分宜第五中学

俞烨煊 鹰潭市八一小学

周知翰 鹰潭市第二中学

陈晓芸 赣州市会昌县第二中学

凌晨曦 赣州市寻乌县城关小学

肖 艳 赣州市南康区横市中学

廖泽凯 赣州市第三中学

袁韩静璇 江西省龙南市第二中学

蒙奕晓 赣州市上犹县第一小学

杨焱钦 赣州市华融瑞金希望小学

朱涵予 江西省丰城中学

皮雅轩 宜春市靖安县第一小学

戴洪彬 宜春市奉新县仰山学校

张辰霖 宜春市宜阳新区锦绣小学

张可清 江西省宜春实验中学

谭景年 上饶市庆丰小学

尹智欣 华南师范大学附属上饶经开区实验学校

刘佳妮 上饶高铁经济试验区中学

张雨熙 上饶市三清山风景名胜区西坑中心小学

李瑾金 上饶市实验中学

廖铭玮 上饶市特殊教育学校

曾彦曦 吉安师范附属小学

朱珊珊 江西省泰和县水槎乡中心小学

郭悦成 吉安市遂川县思源实验学校

罗武赫 吉安市白鹭洲中学

胡冯宇 抚州市第一中学

陈博仡 抚州市第二实验学校

杨雅楠 抚州高新技术产业开发区梦湖学校

梁心莀 抚州市东临新区七里岗乡初级中学

福建

朱芃泽 厦门市特殊教育学校

陈沐希 泉州师范学院附属小学

范闻彧 泉州市实验小学洛江校区

郭昊杨 福州市屏东中学

黄静怡 福州第一中学初中部

张梦齐 福建省厦门第六中学

许晋嘉 福建师范大学附属中学

黄心怡 福建师范大学附属小学

陈执健 莆田擢英中学

黄以诺 泉州市晋光小学

刘鑫凯 福建省南平剑津中学

周星辰 福建师范大学平潭附属中学

周薏裳 福建省霞浦第一中学

林诺灵 莆田学院附属实验小学

李欣恩 福州教育学院附属第一小学

吴刘宣羽 松溪第二中学

吴祉莹 厦门市海沧区北附学校教育集团未来海岸小学

谢欣翃 厦门市瑞景小学

杨柳霏 漳州市实验小学

王皓宇 福州市台江第三中心小学

卢 钰 漳州台商投资区角美中心小学

左岩熙 龙岩市教育科学研究院附属小学

傅一笑 泉州第五中学

卢品媛 厦门大学附属实验小学

陈奕宏 福建省福州第八中学

兰娅晴 福建省罗源第二中学

吴语诺 莆田市第二实验小学

夏梓屹 三明市明溪县第二中学

马一喏 上杭县第三中学

周棋馨 三明市沙县第一中学分校

柳承志 宁德市蕉城区蕉城中学

雷语歌 南平第二实验小学

游楚晗 泉州市培元中学

陈宸屹 漳州高新区九湖中心小学

童子涵 永定区第二初级中学

谢乐妍 古田县第二小学

山东

孙运泽 济南市胜利大街小学

崔书函 济南市段店小学

魏正杨 济南市莱芜区汶源学校

曹为花 济南市长清区第七初级中学

侯欣宇 济南市章丘区特殊教育学校

杨浩宇 山东省青岛第五十一中学

韩承昱 青岛中央商务区实验学校

王子天 山东省青岛第六十一中学

王泰懿 青岛沧口学校

刘家辰 青岛市崂山区实验学校

李昊轩 青岛西海岸新区泊里小学

杨淑行 淄川经济开发区实验学校

郭柯锐 桓台县世纪中学

包奕辰 枣庄市立新小学

张永东 滕州市木石镇木石中学

王靖贻 枣庄市第二实验学校

王钰淇 利津县陈庄镇中心学校

宋修齐 东营市胜利河口第二小学

于昊欣 山东省烟台第二中学

张印峰 山东省烟台市蓬莱区海市实验小学

王浩扬 招远市玲珑镇罗山初级中学

宋妍汐 潍坊市潍城区实验小学

刘子辰 潍坊市寒亭区实验小学

刘昱辰 寿光市双王城牛头初级中学

张馨媛 高密市第一实验小学

韩冬阳 昌邑市凤鸣学校

杜君睿 泗水县洙泗初级中学

胡绍恒 嘉祥县马村镇欧隆小学

郭晓霏 汶上县第五实验中学

郭羽萱 梁山县赵堌堆乡明德小学

沈梦洁 济宁经济技术开发区马集镇中心小学

周 徽 济宁市第三中学

李金泽 泰安市特殊教育中心

薛佳骏 泰安市泰山区省庄镇宦家峪学校

杨乐飞 肥城市桃都中学

肖雨婷 荣成市第三十二中学

于知元 威海南海新区第一实验小学

刘培平 莒县果庄镇中心初级中学

张钊铭 日照市新营小学（西校区）

潘 琳 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学

赵文启 临沂市兰山区方城镇中心小学

苏庆虹 兰陵县新兴镇中心小学

刘奕辰 临沂杏园小学

王 瑞 临沂第二十三中学

史小诺 费县崇文学校

张 硕 平邑县仲里中学

刘 佳 沂水县高庄镇初级中学

周诗涵 临沂沂州实验学校

顾心琪 武城县甲马营镇实验小学

王宝烨 平原县龙门小学

张德伟 禹城市伦镇中学

张珂馨 乐陵市开元中学

李士辉 聊城市茌平区博平镇中学

付锦洲 冠县斜店乡中学

杨甜笑语 阳谷县侨润街道明德小学

王语妍 莘县实验小学

徐奕辰 东阿县实验小学

赵立扬 滨州市特殊教育学校

舒靖文 博兴县曹王镇第三小学

付菲菲 菏泽市特殊教育中心

刘 澳 牡丹区吴店镇张楼小学

王天一 曹县曹城街道办事处第二小学

黄泽霖 单县第一中学附属创新路中学

张明速 成武县文亭实验学校

刘永征 巨野县营里镇中心小学

任雅婷 郓城县随官屯镇初级中学

李笑笑 鄄城县红船镇中学

李嘉悦 东明县第十小学

河南

赵芮暄 河南省实验小学

李炳璋 开封市金明中学

胡伊诺 郑州惠济外国语中学

杨翮玄笛 郑州经济技术开发区实验中学

王旭尧 郑州市郑东新区外国语学校

周誉华 郑州中学

李一墨 郑州经济技术开发区外国语小学

赵怡然 郑州市惠济区艺术小学

钟若曦 郑州市郑东新区聚源路小学

亢含玥 开封市第一师范附属小学

李依诺 开封市实验小学

陈 双 开封市特殊教育学校

朱浩宇 开封市禹王台区实验中学

秦俏俏 伊川县西场学校

周冉冉 宜阳县锦屏镇第一初级中学

夏夕童 宜阳县城关镇中心小学东街校区

宋承铮 平顶山市新华区新程街小学

张铭洙 平顶山市卫东区豫基实验小学

贺馨淇 平顶山市第三中学

孙俪源 平顶山市第九中学

史圣凡 汤阴县第一中学初中部

商 迪 安阳特殊教育学校

郑羽含 汤阴县政通路小学

郭千陌 林州市第一实验小学

马若涵 鹤壁市鹤山区中新小学

孙立辉 淇县文庙中学

曹琼月 新乡市第二十二中学

娄益铭 新乡市育才小学

杨 越 获嘉县凯旋路小学

林疆域 焦作市学生路小学

宋昱瑶 焦作市孟州市实验初级中学

吴安迪 焦作市道清中学

王钶鑫 濮阳县第二实验小学

丁忆瑾 濮阳市台前县新区第一实验小学

徐兴壮 濮阳市台前县思源实验学校

孙 暖 许昌新区实验学校

王梓默 许昌实验小学

师闻谦 长葛市新区实验学校

徐浙迪 许昌市第二中学

胡润泽 漯河小学

仵 辰 漯河市实验小学

茹佳音 三门峡市陕州区观音堂村小学

蔡少阳 三门峡市陕州区张湾乡初级中学

房子涵 南阳市第四小学校

李嘉琪 南阳市第十二小学校

高炜杰 南阳市油田实验小学

宋崇碧 邓州市思源实验学校

谢雨颖 西峡县田关镇第二初级中学

王俞贺 商丘市第二实验小学

徐梓轩 商丘市文化路小学

李亦殊 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇初级中学

张艺轩 夏邑县第二初级中学

魏紫悦 信阳市光山县第一初级中学

付佳琳 信阳市新县第三初级中学

阮景昊 新县宏桥小学

胡梦瑶 固始县国机励志学校

刘芳彤 太康县第一高级中学附属学校

侯雅琼 周口市淮阳区文正学校

孙一淼 周口市第四初级中学

曹 源 西华县人和路小学

聂嘉曦 驻马店第二实验小学

崔宏宇 驻马店市第二初级中学

李 炅 驻马店市第一初级中学

刘安辉 济源市北海中学

陈思成 济源市下冶镇第一中心小学

刘念尘 河南省实验中学

代子涵 河南省第二实验中学

王一鸣 河南省体育中学

湖北

张冉曦 武汉市晴川初级中学

昌竞泽 武汉市第四十九初级中学

赵王睿璿 武汉市鲁巷实验小学

王灏东 武汉市蔡甸区幸福路中学

林永晴 武汉市江夏区文化路小学

许可礼洁 汉南区育才中学

左羽晗 武汉东湖新技术开发区龙泉小学

姚雨彤 东湖生态旅游风景区华侨城小学

黄辰逸 大冶市实验小学

柯少敏 阳新县黄颡口镇湖塘小学

邹昊伟 韦源口镇中心小学

唐雪琪 十堰市竹溪县城关初级中学

李文武 十堰市张湾区黄龙镇中心小学

杨思焓 湖北省十堰市房县青峰小学

张颜悦 襄阳市第四中学义务教育部

李孟璐 襄阳市特殊教育学校

饶天乙 襄阳市襄州区第七中学

石海燕 襄阳市保康县马桥镇中心学校

王子怡 襄阳市老河口市孟楼小学

冯睦子 湖北师范大学附属渔洋关中学

高玉洁 长阳自治县龙舟坪镇津洋口初级中学

陈婷婷 兴山县高桥乡红军小学

曾晓琴 荆州市公安县孟溪初级中学

余辰涛 洪湖市小港管理区中心学校

徐梓轩 荆州市松滋市实验小学

熊雅萱 荆州市监利市实验小学

严墨涵 荆门市外语学校

王瑞楷 荆门市掇刀区白石坡初级中学

江紫郡 鄂州市新民街小学

曾辰熙 孝感市应城市蒲阳小学

沈欣然 孝感市临空经济区闵集中学

石晨茜 孝感市双峰山旅游度假区梁夏联办小学

李馨孝 孝感市汉川市官备塘初级中学

潘虹宇 湖北省黄州中学

张知贤 湖北省黄冈市实验小学

王子杰 黄冈市麻城市第三初级中学白果校区

岑正雨 浠水县思源实验初级中学楼口校区

郑 檐 英山县实验小学

石程润 湖北省黄冈市黄梅县第五小学

刘石尧 咸宁高新实验外国语学校

李 丹 嘉鱼县高铁岭镇初级中学

周文俊 赤壁市第一初级中学

申佳晨 随州曾都区府河镇中心学校

冯永康 随县烈山湖学校

余明岳 恩施州利川市忠路镇初级中学

张依寒 恩施州宣恩县第二民族实验中学

沈涵嫣 恩施州恩施市屯堡乡中心小学

吴宥熹 恩施州恩施市来凤县实验小学

周语晨 湖北省仙桃市第二中学

李释然 湖北省天门中学初中部

何宇杰 湖北省潜江市熊口管理区八大小学

张子涵 神农架林区实验初级中学

湖南

陈一苇 长沙市芙蓉区大同第二小学

欧谧辰 永州市蘋州小学

李杨昕 长沙市明德华兴中学

王汤博涵 长沙市中雅培粹学校

袁梓为 湖南师大附中梅溪湖中学

伍铭谦 长郡外国语实验中学

闫茜宸 长沙市雅礼洋湖实验中学

郑煜辰 株洲市荷塘区红旗路小学

陈妍茜 醴陵市姜湾（左权红军）小学

潘可唯 醴陵市来龙门街道渌江中学

刘思涵 湘潭市第十二中学

王浩同 湘潭市岳塘区湘钢一校

刘明峰 常宁市合江中学

谢一宁 衡阳市高新区衡州小学

蒋宛航 衡阳市石鼓区都司街小学

胡紫璇 衡阳县界牌镇银瓷完全小学

何晟睿 衡山县城北小学

谭倩倩 祁东县太和堂镇罗口町中学

胡亦珂弘 邵阳市大祥区第一中学

陈林莉 洞口县文昌学校

王潆锐 邵阳市第五中学

谭梦磊 隆回县桃花坪中学

罗 哲 邵阳县第一高级中学

杨 隽 城步苗族自治县第一民族中学

丁 上 华容县实验小学

陈骁骁 岳阳经济技术开发区珍珠山小学

谈奕龙 湘阴县文星街道文星中学

曾梓熠 岳阳市第十二中学

覃多好 石门县澧斓学校

覃万洋 桃源县文昌中学

周嘉艺 汉寿县东正街小学

瞿芃诣 张家界市永定区希望小学

石栩宁 慈利县一鸣中学

胡佳欣 桃江县桃花江镇中心学校初中部

李瑞阳 益阳市海棠学校

李雨轩 益阳市赫山区梓山湖学校

廖彦旭 郴州市三完小

雷 骞 郴州市林邑中学

黄俊朗 临武县万水乡初级中学

肖植元 桂阳县城南完小

王思颖 资兴市空军招飞预备生源学校

郭宇菲 永州市李达中学

谢雨辰 新田县云梯学校

王雨铭 道县仙子脚镇沙田中心小学

唐辰熙 永州市祁阳市人民中心小学

刘娅萍 怀化市溆浦县卢峰镇中学

李雨宸 芷江县荷花池小学

李芯帝 靖州县第一中学

刘崇铭 通道县第一完全小学

聂 语 娄底市第一小学

周佳清 娄底市第八小学

欧阳可 双峰县丰茂学校

孙嘉懿 冷水江市第二小学

易 佳 永顺县溪州中学

石娇灵 保靖县水田河民族中学

韩永贤 吉首市第八小学

广东

杨雅淇 广州市荔湾区宝源小学

余诺熙 广州市海珠区实验小学

王 紫 广州市天河区华阳小学

张子宸 广州市白云区京溪小学

郑雅心 广州市执信中学

张邓锦澜 广州协和学校

朱家浚 广州市黄埔区开元学校

娄芷涵 广东番禺中学实验学校

董依晨 深圳市福田区石厦学校

詹雨希 深圳市怡景小学

杨婉尔 深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

韩东恒 深圳市高级中学盐田学校

何泓毅 人大附中深圳学校

彭云帆 深圳市高级中学

刘奕轩 广东实验中学深圳学校

陈易琪馨 珠海市金湾区平沙中心小学

陈致伶 珠海市斗门区博雅中学

刘美媛 汕头市东厦小学

陈思东 汕头市澄海实验高级中学附属小学

成子瑶 汕头金中南滨学校

郑可昕 广东省南澳县南澳中学

汪子桐 佛山市华英学校

陈熙峻 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学

霍芯颖 佛山市顺德区伦教北海小学

钟昊熹 佛山市高明区沧江中学附属小学

李彦忻 仁化县城北小学

邓博匀 仁化县实验学校

黄钰芳 河源市第二小学

叶若冰 河源市连平县第一初级中学

黄钰雯 广东梅县东山中学

黄梓健 梅州市学艺中学

刘佳琪 兴宁市华南师范大学附属广梅园小学

戴震洋 五华县南山小学

林珮涵 惠东县平山第一小学

朱紫萍 惠东县实验小学

陈锘铜 惠州市第一中学南湖校区

张芷心 惠州市实验中学附属学校

王佳祺 惠州市第八中学

石家圳 陆丰市东海彭伟学校

林琬真 海丰县彭湃中学

廖俊杰 东莞市樟木头镇中心小学

胡一航 东莞市南城阳光第九小学

董钰轩 东莞市石排镇中心小学

杜泽宁 东莞启智学校

赖艺熙 东莞市东莞中学初中部

钟泳乐 东莞市寮步镇香市中学

张晟轩 中山市东区水云轩小学

刘熠宸 中山市板芙镇板芙初级中学

何子瑶 江门市范罗冈滨江小学

黎幸源 江门市第一中学景贤学校

李秀桦 广州大学台山附属中学

黄鸿妃 阳西县塘口镇中心小学

陈 宥 阳江职业技术学院附属实验学校

杨佩琳 廉江市罗州街道中心学校

任高翔 湛江第一中学

徐士超 湛江市麻章区第三中学

周怡锦 湛江市第二十七中学

陈怡欣 湛江农垦小学

郑宇玲 湛江市特殊教育学校

张凯琳 茂名市电白区占鳌小学

林小然 高州市文明路小学

叶家炜 信宜市第五小学

黎玥然 茂名市育才学校

邱森林 茂名市茂南区公馆镇第一中学

冯国栋 茂名市高新中学

林英杰 广东肇庆中学

黄梓瑶 肇庆宣卿中学

王艺淳 肇庆市汇星小学

植 文 怀集县实验小学

邱子涵 连州市实验小学

陈夏妍 英德市第七小学

陈枝叶 清远市清城区松岗中学

邓雅昕 连南瑶族自治县民族高级中学

吕晓庄 潮州市实验学校

蔡伊岚 潮州市高级实验学校

陈家烨 揭阳真理中学

谢洁滢 惠来慈云实验中学

黄培洪 揭阳市实验小学

李烁宇 揭阳市揭东区第一小学

吴紫瑜 云浮市第一小学

赵睿桢 新兴县第一中学

戎仲桓 华南师范大学附属小学

毛彦翔 华南师范大学附属中学

喻鑫垣 广东实验中学

海南

陈积涛 海口市第二十七小学

林贻鸿 海南白驹学校

吴亚阳 海口市第九中学

吴晓惠 海口市第十四中学

骆嘉言 三亚市第九小学

张耘畅 三亚市第一中学

韦振鲩 儋州市第五中学

袁晶晶 洋浦经济开发区实验小学

钟绯红 儋州市那大第三小学

林师润 清华附中文昌学校

董兆麟 琼海市嘉积中学

温皓尔 万宁市万宁中学

陈雨萱 五指山市毛阳中心学校

郝一迪 东方市铁路中学

刘云璨 定安县第一小学

戴梦洁 屯昌县新兴镇新兴中心小学

陈 欢 澄迈县昆仑学校

符莹莹 临高县临高中学

林佳馨 昌江县第一小学

张艺灿 乐东黎族自治县思源实验小学

甘金易 陵水黎族自治县北斗小学

莫菲菲 白沙黎族自治县民族中学

周慧翀 国兴中学保亭学校小学部

陈秀豪 海口市滨海第九小学琼中附属实验小学

朱焕璁 海南中学

黄楚涵 海南省国兴中学

高 哲 海南省农垦中学

李金澜 海南省农垦实验中学

黄俊天 海南热带海洋学院附属中学

陈璟萱 海南师范大学附属小学

广西

林美伊 南宁市第十四中学

史柳惠 桂林市乐群小学

何彦呈 南宁市第二中学初中部

李海璟 南宁市银海三雅学校

李林娜 南宁市第一中学

洪劭琛 南宁市滨湖路小学教育集团英华校区

梁育畅 南宁市天桃实验学校天桃校区

黄馨以 南宁市华强路小学

谢金君 南宁市邕宁区龙岗小学

陈俊伟 柳州铁一中学（初中部）

邓一诺 融水苗族自治县民族小学

陆颖帆 柳州市壶西实验中学

何旭洋 柳州市文韬小学

杨之晴 兴安县第一小学

滕 珊 桂林市宝贤中学

周倩姗 桂林市雁山中学

韦梦瑶 梧州市新兴小学

冼隽涵 梧州市工厂路小学

高雅静 梧州市第一中学

李玥明 梧州市第十五中学

李梓源 北海市实验学校

吴雨晨 北海市海城区第二小学

周森港 防城港市第一中学

潘荫泽 防城港市实验小学（马正开校区）

甘博文 钦州师范学校附属小学

廖艺斐 钦州市灵山县新星小学

肖茹蓝 钦州市浦北中学

刘 炀 钦州市灵山县灵城镇第一中学

潘思辰 贵港市桂平市西山镇中心小学

梁若依 贵港市港北区郁林路小学

钟兆磊 贵港市达开实验小学

徐彬翔 贵港市荷城初级中学

覃梓萌 贵港市荷城初级中学

张日朗 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学

李思妍 玉林高级中学附属中学

胡粤萱 北流市马岭初级中学

梁艺缤 容县中学

黄 于 玉林市玉东新区第三初级中学

吕奕樊 玉林市玉州区旺瑶小学

罗 婧 玉林市玉东新区第二小学

陈俊宇 博白县亚山镇中心小学

黄俊皓 陆川县马坡镇中心学校

黄羿杰 百色市右江区第六初级中学

孔子耶 百色市田阳区实验中学

卢文宇 百色市德保县城关镇实验小学

夏建萍 百色市西林县罗湖实验小学

卢俊竹 贺州市八步区城东实验初级中学

邱子恒 贺州市昭平县第二小学

韦皓智 河池市金城江区实验小学

唐茂鑫 河池市都安瑶族自治县安阳镇第三小学

杨云骕 河池市金城江区第二初级中学

肖政瑛 河池学院附中

周千雅 来宾市政和小学

韦祖瑜 来宾市金秀瑶族自治县桐木中学

韦伟菀 崇左市扶绥县龙华中学

李思远 广西民族师范学院附属第三小学

重庆

陈潼怡 重庆市大江中学校

许小小 重庆市凤鸣山中学

陈欣悦 重庆市城口县明中乡中心小学

雷力行 重庆市涪陵第五中学校

高意翔 重庆两江新区竹林实验学校

刘宇熙 重庆市北碚区两江名居第一小学

李思颖 重庆市璧山区剑山实验小学校

岑依霖 重庆师范大学附属科学城中学校

陈剡枷 重庆市钢城实验学校

税明洁 重庆市大足区宝顶镇实验小学

王艺澄 重庆市垫江中学校

秦金花 重庆市丰都县三元镇中心小学校

周子乔 重庆市奉节县公平镇公平小学

王彦鑫 重庆市合川区杨柳街小学

岑玮伦 重庆十八中两江实验中学校

余媛媛 重庆市江津区付家学校

宗涵蕾 重庆市杨家坪中学

张 佳 重庆市开州区九龙山初级中学

罗浩炜 重庆市梁平区屏锦镇第一中心小学

叶瀚文 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学

胡潇月 重庆市南川区隆化第六小学

黄 颐 彭水苗族土家族自治县普子中学校

杨子仪 重庆市綦江区陵园小学

刘佳欣 重庆市黔江区濯水镇中心小学校

郭书涵 重庆市荣昌区尔雅小学

王若蓝 重庆市石柱土家族自治县南宾小学校

黄香玉 重庆市渝北区特殊教育学校

梁琼方 重庆市万盛经开区溱州中学

黄洛熙 重庆市万州区特殊教育中心

陈爰伊 重庆市万州分水中学

蒲梓涵 重庆市巫山县福田小学

金美淋 重庆市巫溪县白鹿中心小学校

易子然 重庆市秀山土家族苗族自治县鹭秀小学

胥 彤 重庆市永川区兴龙湖中学校

彭 淅 重庆市酉阳自治县大溪镇中心小学校

余 桂 重庆市启聪学校

胡馨予 重庆市云阳县第一初级中学

杨灌钰 重庆市长寿区长寿葛兰中学校

陈 羲 重庆市忠县苦志育才学校服务中心

张 侨 重庆市潼南区古溪初级中学校

四川

谭晨曦 成都市新都四中

刘宋佳 成都市青白江区龙王学校

刘云瀚 成都市温江区寿安学校

祝龙涛 蒲江县成佳镇九年制学校

王 靓 简阳市东溪初级中学

汪思齐 成都市棕北小学

余文希 成都市人民北路小学校

吴泰昊 彭州航空动力园区实验小学

曾玉婷 简阳市平泉五星学校

王文杰 成都东部新区武庙学校

陈卓燃 自贡市解放路初级中学校

王 昶 荣县古文镇学校

杨志刚 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

王晟旭 攀枝花市第十初级中学校

韩辰曦 泸县喻寺镇桐兴中心小学校

龙衍志 四川省泸县第二中学

傅睿博 叙永县实验小学

李 悦 泸州市古蔺县马蹄镇初级中学校

罗文婷 泸州市古蔺县箭竹苗族乡中心小学校

陈昊天 四川省纳溪中学校

饶志岭 德阳市东电外国语小学

黄怡可 广汉市金鱼第一小学

范芯妙 四川省德阳市第二中学校

李东明 平武县江油关镇中心小学

李茂林 平武县江油关九年一贯制学校

童铂淏 江油市诗城小学

高正阳 江油市长城实验学校

齐佳豪 剑阁县普安中学校

赵炜臣 苍溪县状元桥小学校

钟全玲 旺苍县白水镇中心小学校

冯朵熙 四川省蓬溪中学校

唐锦然 大英县郪江外国语学校

孙 涛 四川省内江市第二中学

刘铭哲 内江市东兴区实验小学校

王浠丞 资中县龙江镇中心学校

黎沁钰 威远县严陵中学

冯曦瑶 乐山市特殊教育学校

张 媛 乐山市井研县周坡镇初级中学校

马梓涵 四川省南充高级中学

杨彦博 南充市高坪第七小学

杨惜月 南充市嘉陵区南荣路小学

罗一鸣 阆中市凌家坝小学校

邹 鑫 四川省仪陇中学校

王心然 营山县灵鹫初级中学校

刘晨盈 青神县学道街小学校

吕巧然 洪雅县实验中学校

陶书珊 宜宾三江中学

贺紫轩 四川省江安中学校

黄紫萍 宜宾市南溪区石鼓乡初级中学校

田依灵 宜宾市洗马池小学校

蒋沁遥 江安县夕佳山镇底蓬小学校

刘浩宇 武胜县城南小学校

王 英 邻水县九龙镇中心小学

肖欣悦 四川省广安代市中学校

余 意 华蓥市第二中学

王晨夕 渠县第三小学

唐小涵 达川区管村镇中学小学

付小英 四川省达州市宣汉龙泉学校

刘 芹 万源市旧院中学

孙钰岚 达州市第一中学

李欣梦 大竹县中峰中学

杨 鑫 达州市高级中学江湾城校区

陈科涵 雅安市雨城区第四小学

杨 琪 宝兴县灵关中学

赵玉婷 巴中市恩阳区玉山镇舞凤小学

向泓宇 巴中市平昌县鹿鸣小学

文 睿 巴中市南江县赤溪九义校

王译敏 四川省巴中中学

李雨萱 资阳市第一中学

钟一瑁 四川省资阳市雁江区第七小学

周凯瑞 安岳县启明九年制学校

倪新月 乐至县中和场镇金钟小学

东珍卓玛 阿坝州马尔康市第二小学

蒋志憬 阿坝县中学

降央曲珍 理塘县中学

薛 珍 色达县县城小学

高 洋 甘洛县初级中学校

孟 燕 会理第一中学

罗琼丽 雷波中学

阿于以化 凉山州民族中学

邓慈馨 冕宁县城厢小学校

沙春华 木里藏族自治县乔瓦镇第二小学

陈奕恺迪 喜德县城关小学

木帕伍牛 昭觉县工农兵小学校

云南

陈 犇 昆明市官渡区关上实验学校

陆晓萍 迪庆州维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学

陈洪阳 昆明经济技术开发区第二中学

朱 汛 昆明市嵩明县嵩阳一中

马瑜敏 昆明市石林彝族自治县路美邑中学

杭思雨 昆明市东川区阿旺镇中心学校

常渝佳 昆明市富民县永定中心小学

丁紫依 昆明市禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

张轶凯 昆明市五华区武成小学

王富明 昭通市鲁甸县龙树中学

杨志雨 云南省昭通市巧家县东坪镇中心学校

朱世欢 昭通市巧家县炉房乡九年一贯制学校

罗义承 昭通市盐津县黄葛槽小学

曾长鑫 昭通市永善县黄华镇黄华小学

张冯晨 昭通市永善县茂林中学

常雨譞 云南省昭通市镇雄县乌峰街道办事处中心学校上街小学

刘昌朋 昭通市镇雄县以勒镇中心小学

庄维佳 昭通市镇雄县中屯初级中学

王双凤 曲靖市富源县古敢水族乡中学

徐钒淇 曲靖市富源县古敢水族乡古敢小学

栾颖欣 曲靖市宣威市板桥街道第一中学

文祥龙 曲靖市宣威市龙场镇中心小学

杨 盟 曲靖市宣威市格宜镇华泽村完全小学校

袁 娜 曲靖市会泽县文源中学

代兴涛 曲靖市会泽县钟屏街道钟屏小学

顾 婷 曲靖市会泽县实验高级中学校

杨文仙 玉溪市元江县甘庄中心小学

李来依 玉溪市华宁县第三中学

尹况天烨 保山市腾冲市腾越镇中心小学

张子凭 保山市隆阳区第一中学

杨韵熙 保山市智源小学

杨富民 楚雄州楚雄市中山镇初级中学

张根曼 楚雄州禄丰市黑井镇小学

兰 佳 红河州建水建民中学

包宇菁 红河州弥勒市第一中学

代雨婷 红河州泸西县金马镇初级中学

钱凌明 红河州绿春县平河镇中心完小

李芸芸 红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学

沙兴月 红河州河口瑶族桥头乡中心小学

陶宣辰 文山州文山市第二小学

赛云睿 文山州砚山县第二小学

蒋金凤 文山州麻栗坡县天保口岸学校

肖永息 文山州马关县第一初级中学

谭 茜 文山州丘北县民族中学

赵秀芝 文山州富宁县新华镇中心学校

朱昱霖 普洱市江城县思源实验中学

李娅峰 普洱市景谷县正兴镇中学

玉少罕 普洱市孟连县民族小学

刀夕娥 西双版纳州景洪市第一小学

李恩熙 西双版纳州民族中学

自 晓 大理州祥云县东山乡妙姑小学

左悦婷 大理州巍山县巍宝山乡建设小学

徐志炜 大理州剑川县马登镇初级中学

王 莉 大理州鹤庆县第二中学

乔敏芳 德宏州陇川县城子镇中心小学

虞加瑞 德宏州陇川县第五中学

李 婕 丽江市实验学校

杨锡悦 丽江市华坪县通达乡中心校

龚天惠 怒江州兰坪县石登乡学区石登中学

杨紫涵 怒江州贡山县丙中洛镇中心学校

海 荣 迪庆州藏文中学

黄葆楹 临沧市沧源佤族自治县民族中学

李 陽 临沧市临翔区马台中学

成 蒙 临沧市耿马县孟定下城国门学校

贵州

徐子璇 遵义航天中学

周小潞 习水县同民镇中学

陈祚庥 遵义市播州区实验学校

曾佳骏 遵义市第四初级中学

刘子哲 遵义市特殊教育学校

左芷青 六盘水市第十七中学

王硕尧 六枝特区第一小学

敖翔蓝天 盘州市第三小学

林芮智 龙宫镇龙宫九年制学校

林雨沫 安顺市平坝区第二小学

赵天艾 普定县第二小学

刘彦伯 毕节市实验学校

王景行 毕节市第一中学

翟玉月 纳雍县锅圈岩苗族彝族乡马摆小学

李晨阳 贵州百里杜鹃管理区黄泥中学

辛洪晴 金沙县第十小学

熊 妍 大方县鼎新彝族苗族乡鼎新小学

杨芊羽 黔西市大关镇第一小学

白 欣 铜仁市第二十九小学

杨欣怡 印江土家族苗族自治县第二中学

张琳茜 玉屏侗族自治县皂角坪中心完小

粟雅玲 三穗县城关第二小学

鲍扬铭 雷山县丹江第二小学

唐 英 剑河县第四中学

胡邦敏 麻江县第二中学

孔月月 贵州省惠水县第四中学

陈秀凤 贵州省贵定县沿山中学

刘 佳 贵州省独山县为民中学

陈忠敏 贵州省龙里县民族完全中学

夏帮会 兴仁市实验中学

高瑾然 望谟县民族小学

韦龙航 安龙县第一小学

陈诗絮 清镇市卫城中学

宋爰静 开阳县第五中学

蔡明娥 息烽县养龙司中学

唐馨洁 修文县第四小学

西藏

益西次仁 西藏阿里地区噶尔县孔繁森小学

桑格错 西藏拉萨阿里河北完全中学

尼 卓 西藏阿里地区措勤县完全小学

益西曲珍 西藏阿里地区改则县完全小学

次仁旺杰 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学

向巴卓玛 西藏林芝市巴宜区中学

扎西卓玛 西藏林芝市察隅县上察隅镇中心小学

多吉扎西 西藏林芝市特殊教育学校

刘嘉禾 西藏民族大学附属中学

白 珍 西藏那曲市第一小学

加啊普布 西藏那曲市尼玛县第一小学

普 珍 西藏自治区贡嘎县岗堆镇高海拔搬迁点森布日中学

卓玛央金 西藏那曲市浙江中学

德庆卓嘎 西藏日喀则市昂仁县中学

巴桑吉巴 西藏日喀则市定结县陈塘镇小学

桑嘎卓玛 西藏日喀则市仲巴县中学市区教学点

旦增拉吉 西藏日喀则市聂拉木县琐作乡中心小学

巴桑顿珠 西藏山南市三小

益西措姆 西藏山南市东辉中学

旦增茄央 西藏山南市完全中学

李奕蒙 中国人民解放军西藏军区拉萨八一学校

阿吉德吉 西藏拉萨市墨竹工卡县中学

巴桑德吉 西藏拉萨市尼木县帕古乡完全小学

拉 琼 西藏拉萨市林周县中学

强巴德吉 西藏拉萨市当雄县乌玛乡第二中心小学

次仁拉姆 西藏昌都市卡若区第二初级中学

达 苍 西藏昌都市卡若区第一初级中学

阿旺曲措 西藏昌都市卡若区第一小学

陕西

齐文超 宝鸡市凤县双石铺中学

万芝蓝 商洛市镇安县第二中学

袁嘉怡 西咸新区泾河新城第一小学

迪丽热巴·艾尼 西安市浐灞丝路学校

王姝岚 西安市东元路学校

伊杨宇帆 西安市经开第一中学

李锦卓 周至县第七中学

刘珂嘉 宝鸡市第一中学

薛汀泽 宝鸡市眉县实验小学

马秦山 宝鸡市陈仓区虢镇小学

姚亦梵 长武县相公镇中心小学

长孙梦琪 永寿县渠子九年制学校

武 童 旬邑县马栏镇九年制寄宿学校

罗佳鸿 淳化县北城堡学校

王天娇 铜川市耀州区寺沟初级中学

田羽琦 铜川市宜君县城关第一小学

李伟嘉 渭南市澄城县北关中学

熊芮樱 渭南市富平县杜村小学

陈雨璇 渭南市合阳县城关中学

雷依霖 渭南市大荔县洛滨小学

呼延牧歌 陕西延安中学

刘笑然 延安市实验中学

张莫译 延安实验小学

张韵博 延安职业技术学院附属小学

贺心怡 神木市第十一小学

冯静文 榆林市榆阳区大河塔镇安崖九年制学校

李博然 榆林市子洲县实验小学

王昱鑫 榆林市绥德县远竹中学

刘士豪 汉中市宁强县代家坝镇中心小学

王梓宸 汉中市镇巴县简池镇中心小学

贾欣宇 汉中市宁强县代家坝镇初级中学

刘 江 汉中市镇巴县碾子初级中学

杨紫汐 安康市宁陕县城关初级中学

熊卉萱 安康市平利县老县镇中心小学

杨子丁 安康市第二小学

卢奕冰 商洛市小学

王梓萱 商洛市商州区第三小学

兰子祺 陕西师范大学杨凌实验中学

吕奕辰 陕西省西安爱知中学

崔佳林 陕西省西安小学

宁夏

刘蕊菡 银川市唐徕中学西校区

徐城凯 银川市第十七中学

王晨雨 金凤区第十一小学

者飞扬 银川市文萃中学

赵卿雅 贺兰县实验小学

纪祥玉 灵武市第六中学

冯佳懿 石嘴山市第十一小学教育集团南校区

蒋晨曦 石嘴山市二中

张泽雨 吴忠市第五中学

马俊杰 吴忠市利通区裕民小学

张芯卓 青铜峡市第五小学

马瑞翔 同心县第四中学

乔文翔 盐池县第五小学

杨 頔 固原市第六中学

高金瑶 西吉县第一小学

胡睿博 隆德县第四中学

马梓博 彭阳县第五小学

杨 凡 中宁县第二中学

何佳坤 海原县第一小学

蹇俊希 宁夏长庆小学

甘肃

卢佳毅 兰州市安宁区万里小学

魏辛妍 兰州市西固区福利东路第一小学（原兰炼一小）

苏丁悦 兰州市城关区宁卧庄小学

杨艺希 兰州市第十一中学

张田雨 兰州市永登县城关小学

张喆然 嘉峪关市第六中学

李紫嘉 嘉峪关市第四中学

李思谌 金昌市第三中学

赵爱华 永昌县第五中学

李嘉轩 白银市会宁县实验初级中学

苏正博 白银市靖远县第八中学

许莹蕾 白银市景泰县第六中学

黄 硕 白银市平川区育才小学

王凯帆 天水石马坪中学

赵语欣 天水市麦积区桥南小学

何 静 秦安县桥南初级中学

卢 佳 甘谷县十里铺初级中学

刘文艳 武山县榆盘镇九年制学校

田宸赫 酒泉第六中学

马 辉 玉门市独山子乡学校

韩子赟 瓜州县第二中学

韩双羽 玉门油田第二中学

韩济先 张掖市甘州区思源实验学校

赵文欣 张掖市临泽县第四中学

王彦红 张掖市高台县第二中学

肖昀珂 张掖市山丹县南关学校

蒋宗庸卓玛 天祝县民族师范学校附属小学

孟佳怡 民勤县南关小学

程建臻 古浪县城关第四小学

张 瑶 武威第二十二中学

刘小茜 漳县武阳中学

仰俊媛 渭源县龙亭学校

刘皓宁 通渭县思源实验学校

王玥婷 岷县城关初级中学

康晨轩 陇西县渭州学校

陈诗晗 文县桥头小学

焦诗雅 徽县实验小学

李 欣 西和县城关九年制学校

张 媛 成县城关中学

李一凡 陇南师专附属实验学校

李书博 陕西师范大学平凉实验中学

席婉琦 水洛中学

王嘉翊 华亭市皇甫学校

张馨月 崇信县第二中学

张博涵 北京师范大学庆阳实验学校

李 淼 庆阳市正宁县山河小学

兰星浩 庆阳市合水县吉岘九年制学校

汪奕彤 庆阳市庆化学校

董睿哲 康乐县附城初级中学

雷亚茹 临夏县韩集初级中学

金子阳 永靖县刘家峡川南小学

张玉甜 积石山县田家炳中学

袁雨航 甘南藏族自治州合作市第三小学

陈丽虹 甘南藏族自治州玛曲县城关九年制学校

敏嘉辉 甘南藏族自治州合作第一小学

肖雁天 兰州新区源泰阳光学校

青海

冶婧茹 西宁市城东区东关大街小学

冯嫣茹 西宁市城中区沈家寨学校

李宜珂 西宁市城西区兴海路小学

董龙谦 西宁市城北区小桥大街小学

董润琪 西宁市大通县园林小学

曹正晗 西宁市湟中区康川学校

李玉春 西宁市湟源县巴燕乡中心学校

李林蓉 西宁市虎台中学

赵思蓓 西宁市第十三中学

丁彦婷 海东市乐都区古城大街小学

郭苁苁 海东市平安区第二中学

冶小彤 海东市民和县第三中学

才让旦智 海东市民和县杏儿乡中心学校

范增钰 海东市互助县城南小学

陈 智 海东市互助县哈拉直沟乡九年一贯制学校

魏晓梅 海东市化隆县民族中学

马馨悦 海东市循化县第三中学

王 曦 海西州德令哈市第一中学

吴炯熠 海西州都兰县第一中学

石啟萌 海南州贵德县河阴寄宿制学校

周 蕊 海南州兴海县中学

关保加 海南州同德县第二民族中学

张晓宸 海北州祁连县民族中学

童守烨 海北州海晏县寄宿制民族中学

卓玛才吉 玉树州玉树市第一民族中学

拉 泽 玉树州囊谦县第一民族中学

扎西央宗 中央民族大学附属中学玉树（海东）分校

更藏拉毛 果洛州班玛县民族中学

索南吉 果洛州班玛县民族中学

达青措毛 黄南州泽库县西部民族中学

玉卓措 黄南州河南县民族中学

郭佳欣 青海油田实验中学

新疆

古丽妮尕尔·艾合麦提 新疆阿克苏地区沙雅县第三小学

庞 喆 新疆哈密市特殊教育学校

马艺轩 新疆伊犁州伊宁市二十二中

褚佳芮 新疆伊犁州奎屯市第一小学

叶尔扎特·卡布尔哈孜 新疆伊犁州霍尔果斯市国门初级中学

巴登加甫·布力尔 新疆伊犁州伊宁市特殊学校

沙依拜·热节甫 新疆伊犁州巩留县二中

王元迪 新疆塔城地区塔城市第三小学

周翰铭 新疆塔城地区乌苏市第六中学

毛佳妮 新疆塔城地区裕民县第二中学

曹恩溪 新疆阿勒泰地区布尔津县布尔津镇神仙湾路小学

叶力阿曼·那孜别克 新疆阿勒泰地区阿勒泰市第一中学

马叶青 新疆阿勒泰地区阿勒泰市第二中学

付真淼 新疆克拉玛依市第一中学

苏子皓 新疆克拉玛依市独山子区第一小学

温壹凌 新疆博州博乐市第九中学

肖子涵 新疆博州精河县大河沿子镇第二小学

王一帆 新疆昌吉州阜康市第一中学

张浩莹 新疆昌吉州吉木萨尔县第一小学

叶拉漫·阿兰 新疆昌吉州吉木萨尔县第二中学

马子涵 新疆昌吉州阜康市第五小学

孙 菲 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县第一中学

毛大薇 新疆乌鲁木齐市第52中学

赵皓瑾 新疆乌鲁木齐市第126中学

范雨桐 新疆乌鲁木齐市第85小学

龙柯颖 新疆乌鲁木齐市第50中学

罗丹阳 新疆哈密市第五中学

努尔买买提·吾买尔 新疆吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇赛尔克甫学校

穆合丽赛·吾斯曼 新疆吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇第二中学

艾丽努尔·艾科拜尔 新疆吐鲁番市实验中学

苏琪欢 新疆巴州焉耆县第二中学

努尔比娅·阿布里孜 新疆巴州库尔勒市阿瓦提乡中心学校

闵佳雨 新疆巴州博湖县第一小学

阿依古再丽·阿都维力 新疆巴州且末县第九小学

刘孙雨萱 新疆阿克苏地区阿克苏市第四小学

张子萱 新疆阿克苏地区库车市第七小学

潘子航 新疆阿克苏地区阿克苏市第十五中学

沙巴依丁·热合曼 新疆阿克苏地区沙雅县第七中学（沙雅县实验中学）

辜 烁 新疆克州实验中学

叶王禹彤 新疆克州实验小学

张意祥 新疆喀什市第二十八中学

阿依谢·巴拉提 新疆喀什地区疏附县塔什米里克乡中心小学

米热班·麦麦提喀日 新疆喀什地区疏勒县塔孜洪乡中学

茹柯耶·拜科日 新疆喀什地区英吉沙县鲁英中学

阿米娜·安外尔 新疆喀什地区岳普湖县色也克乡中心小学

李振硕 新疆喀什地区莎车县第二中学

郑梓艺 新疆喀什地区泽普县第二小学

布热合玛·艾木都拉 新疆喀什地区叶城县第十七中学

木尼布拉·阿布都瓦依提 新疆喀什地区巴楚县第二中学

刘雨嘉 新疆和田地区民丰县县城小学

麦尔则耶·麦麦提阿卜杜拉 新疆和田地区洛浦县恰尔巴格镇中心小学

阿卜都合巴尔·阿卜杜合力力 新疆和田市第六中学

托合提古丽·买吐尔地 新疆和田地区于田县先拜巴扎镇初级中学

麦合丽娅罕·麦提阿则 新疆和田地区策勒县第五中学

阿则古丽·托合提麦麦提 新疆和田地区墨玉县喀拉喀什镇第一初级中学

金怡瑄 新疆教育学院实验小学

赵昊林 新疆乌鲁木齐八一中学

金阳海贝 新疆大学附属中学

新疆生产建设兵团

彭麟凯 第一师阿拉尔中学

张子妍 第一师第一中学

艾孜再·艾沙 第二师36团中学

杨 澍 第三师53团中学

张淑婷 第三师50团第二中学

张威特 第四师69团中学

郑云溪 第四师73团金山中学

党小煜 第五师双河市实验学校

王子俊 第五师86团第一中学

赵曦桐 第六师五家渠市第二中学

栗厶漪 第六师五家渠市第一小学

席耀翔 第七师123团中学

王冬雪 第七师137团中学

马依朵而 第八师石河子市第二十九中学

李梦萱 第九师164团中学

刘颖芝 第九师小白杨中学

马千乘 第十师北屯中学

陈启星 第十一师第四中学

王俊凯 兵团二中第十一师分校

陈星辰 第十二师104团中心小学

黄嘉贤 兵团一中第十二师分校

肖录炫 第十三师红星二场学校

阿卜杜如苏力·艾合麦提 第十四师一牧场中学

熊泊萱 兵团第一中学

王兆玮 兵团第一中学

潘茂泽 兵团第二中学

王珺瑶 兵团第二中学

娜迪娅·赛力克 兵团第三中学

优秀组织奖获奖名单

河北省教育厅基础教育处

江西省教育厅基础教育处

广东省教育厅基建财务处（学生助学工作管理办公室）

广西壮族自治区教育厅基础教育处

新疆维吾尔自治区教育厅基础教育处

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)