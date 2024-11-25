原标题：大理大学：多维度协同发力 打造精品思政课

近年来，大理大学以铸牢中华民族共同体意识为主线，多维度协同发力，立足科学育人、智力支持、示范引领，为大思政课建设探索出一条特色融合之路。

大理大学夯实课堂主阵地，构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育、教学科研和社会服务一体化平台，实施《全国民族团结进步示范州（地、市、盟）第三方评估指标体系》，形成了一批可推广的教学典型案例和教学成果。

立足讲好滇西地区民族团结进步的生动故事，大理大学依托建设于古城校区的大理州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆及“石榴籽讲解团”，以“学生骨干宣讲法”为创新模式，以“行走的思政课”为载体，打造思政课实践教学示范品牌。

“生态文明、铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴都是理论宣讲中要涉及的内容。想要让不同专业的同学爱听、听懂，我们就要下功夫把故事讲得生动。”大理大学硕士研究生郑朋娟说。

“有的同学会在宣讲时配一首大理本地的传统音乐，也会模仿当地村民的说话语气，再把理论知识融入其中，宣讲就生动起来。”讲解团骨干成员何梦思谈到，讲解团成员采用清晰明了的语言、生动形象的案例和“互联网+宣讲”的展示手段，让有意义的理论变得有意思，让有高度的宣讲变得有温度。

大理州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆自开馆以来，各中小学组织学生通过历史文物感知优秀民族文化，增强思政教学的针对性、实效性。如今，主题教育馆不仅成为大理大学开学第一课的重要平台，也成为大理州各单位、基层党组织学习教育活动的重要教育资源，开馆以来已接待参观者3万余人次。

大理大学还成立了大理州大中小学思政课一体化建设协同创新中心，加强对不同学段思政课建设的统筹指导。“协同创新中心通过建立不同学校、不同学段思政课协调沟通制度，更好地发挥各学段的思政教育作用。我参加了备课研讨、教学观摩、相关讲座等一系列学习，收获很大。”大理市下关第三完全小学道德与法治课教师尹川梅说。

大理州大中小学深度挖掘地方思想政治教育教学资源，以“生态文明建设”为主题，以苍山洱海保护治理的生动实践为例证，以民族团结进步示范区创建的实践为依托，开展“同上一堂思政课”教学展示和“同备一堂思政课”说课展示，以赛促教、以赛促建，大理州思政课的品牌效应进一步彰显。

（记者 徐鑫雨 刘华东 通讯员 赵善庆）

(责编：李昉、郝孟佳)