原标题：我科研团队在体外构建感觉神经复杂体系

近日，北京师范大学、广东省智能科学与技术研究院、中国科学院生物物理研究所等单位科研人员合作，揭示出感觉神经元发育机制，并基于此构建了人类背根神经节类器官，有望为与感觉神经元相关疾病的治疗提供新思路新方法。研究成果近日在国际学术期刊《细胞》上发表。

人的背根神经节是包含多种感觉神经元的复杂体系，通过感觉神经元感知外界冷热、疼痛、触压等外部刺激，理解它们的发育、成熟机制至关重要。然而，长期以来，人类感觉神经元的发育机制如同一个“黑匣子”，科研人员一直尝试揭开它的“面纱”。

研究团队通过模拟感觉神经元的发育机制，成功构建了背根神经节类器官，实现了体外模拟人类感觉神经复杂体系的发生发展。“有了这个类器官，就能在体外检测相关药物的有效性，有望为慢性疼痛的治疗提供新的思路。”中国科学院院士、广东省智能科学与技术研究院院长张旭说。

北京师范大学心理学部教授吴倩介绍，科研团队创新利用单细胞测序和空间转录组技术，深入分析人类感觉神经元发育各阶段细胞构成和基因表达，阐明异质性感觉神经元的细胞命运是由多层级信号通路和转录因子联合调控，最终揭示了其发育机制。

该团队成员、北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授王晓群说，希望推动这一成果从实验室迈向临床应用，助力慢性疼痛、瘙痒症等疾病的药物研发，赋能麻醉镇痛等医学技术的创新发展。（记者崔兴毅）

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