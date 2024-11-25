原标题：努力造就高技能专业化劳动大军

11月20日至22日，2024年世界职业技术教育发展大会在天津举办，来自全球100多个国家和地区的1200余位代表共话世界职业教育发展。本届大会期间，世界职业技术教育发展联盟正式成立，世界职业教育大奖颁奖仪式、世界职业院校技能大赛冠军争夺赛、职业教育专题展等活动同期举行。

作为2024年世界职业技术教育发展大会的举办地，天津职业教育资源丰富、发展颇具特色，在推动职业教育领域国际交流与合作的进程中，正扮演着越来越重要的角色。

我国职业教育实现从“引进来”到高质量“走出去”

如果说科学家致力于解决“是什么”的问题，工程师思索的是“干什么”的问题，那么高技能人才的任务，则是制造、加工出所需的产品，解决“怎么干”的问题。一支高技能、专业化的劳动者大军，是解决科技创新“最后一公里”问题的重要人才支撑。

截至2023年，我国共有职业学校（含技工学校）11133所，在校生近3500万人，形成了中职、专科、本科完整的层次体系。在发展规模上，职业教育已撑起我国高中阶段教育和高等教育的“半壁江山”。近年来，现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业70%以上的新增一线从业人员来自职业院校。

据统计，目前全国27个省份的200多所职业院校在70多个国家和地区合作设立了约400个办学机构和项目。职业院校通过国际化办学，在满足海外中资企业人力资源需求的同时，也为合作国家培养了大量熟悉中国技术、了解中国工艺、认知中国产品的技术技能人才。

当前，我国职业教育实现了从“引进来”到高质量“走出去”的重大转变。“职教出海”已经成为教育出海的生力军。

天津扎实推进职业教育国际交往中心建设

说起职业教育，除了教育部确立的首个“国家职教改革试验区”、全国唯一的“国家职教改革创新示范区”和“国家现代职教改革创新示范区”等诸多荣誉外，天津还是以“标杆”命名的部市共建国家职业教育创新发展高地，以及国家现代职教体系建设改革新模式试点城市。

据了解，天津市目前已建设职业教育类本科层次高校两所，独立设置高职院校23所、中等职业学校42所。有7所高职院校入选中国特色高水平高职学校和高水平专业建设单位，占比位居全国前列。此外，天津还在开展高职和本科联合培养高端技术技能型人才试点方面，走在了前列。

多年来，天津为全国培养、输送了一大批高素质技能人才，也涌现出不少“技能塑造人生、技能成就未来”的精彩故事。作为中国职业技术教育发展与创新的一片高地，天津职教人多年来持续推动相关领域国际交流与合作，为全球20余个国家提供了高技能人才培养和职教改革的“天津方案”。

天津市委教育工委常务副书记、市教委主任荆洪阳说，天津立足开放前沿，主动拥抱世界，扎实推进职业教育国际交往中心建设，持续致力于推动全球职教界与产业界的深度合作，实现共商共建共享。

如何让职业教育更好地服务国家建设与发展，天津的成绩有目共睹，天津的探索值得关注。

在为国际产能合作培养所需的技能人才方面，天津创设鲁班工坊品牌，采取“学历教育”和“技术培训”并重的方式，为共建“一带一路”国家培养经济发展急需的技术技能人才。截至目前，相关院校已在亚非欧23个国家建成24个工坊，开设14大类60个专业，累计在海外开展学历教育2.2万人次，实施技能培训3.5万人次。其中，16个专业标准获得合作国政府部门的认证。

（记者 董山峰 王艺钊）

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