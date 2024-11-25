原标题：青海发现新物种多支披碱草

多支披碱草发现地生境情况。青海大学畜牧兽医科学院草原研究所供图

记者万玛加、王雯静从青海大学了解到，青海大学畜牧兽医科学院草原研究所的青藏高原优良牧草种质资源利用研究团队，在青藏高原西北部青海省德令哈市北部山区发现一种禾本科披碱草属的新物种——多支披碱草。这一成果日前在国际植物分类学期刊《植物纲要》上发表。

青藏高原素有“世界屋脊”之称，地势高峻，气候严酷，年均气温低，生态环境极其脆弱。青藏高原的披碱草属植物资源丰富多样，广泛分布于高寒草甸、草原及山地，是保障青藏高原生态安全的“绿色屏障”。多支披碱草的独特之处在于其复穗状花序，这一特征使其与同属的其他物种有明显区分。传统披碱草的花序较为简单，而多支披碱草则在主轴基部延伸出多个类似小穗的分枝，且这些分枝的长度从顶部到底部逐渐增长，形成了独特的复合结构。

多支披碱草目前仅在德令哈市北部山区的一小片区域内被发现，这里是海拔3722米的干旱岩石地区，气候条件极为恶劣，年均气温低于0℃，降水稀少。

多支披碱草的发现不仅丰富了高原地区的植物多样性，也对禾本科植物的花序演化研究具有重要意义。

(责编：李依环、郝孟佳)