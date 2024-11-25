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别了，“诗词的女儿”

2024年11月25日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：别了，“诗词的女儿”

“我是教诗的。我认为，诗歌能够用它的美丽的韵律、声音传达一种教化。”喜着紫衣的叶嘉莹曾经常站着讲诗。

学生们唤她：诗词的女儿，风雅的先生，古典文化的传灯人……

今天，她走了，享年百岁。

叶嘉莹，南开大学讲席教授、中华诗教与古典文化研究所所长、中央文史研究馆资深馆员、中国古典文学研究学者，因病医治无效，于2024年11月24日在天津逝世，享年100岁。

叶嘉莹1924年生，北京人。1945年毕业于北京辅仁大学国文系。自1954年起，在高校任教。先后被北京大学、南开大学、北京师范大学、南京大学、四川大学等高校及研究机构聘为客座教授或名誉教授。1993年，在南开大学创办“中国文学比较研究所”（后更名为“中华诗教与古典文化研究所”），并任所长。

她以中国古典诗词研究为自己的终身事业，几十年间，她一直坚守在讲台上，培养了大批中国古典文学研究人才。她几乎捐献了个人的全部财产，设立了“叶氏驼庵奖学金”“永言学术基金”“迦陵基金”，以推动中国古典文学的研究与传承发展事业。

叶嘉莹融深厚的国学根底、精湛的西学修养与深刻的生命体验为一体，构建了以“兴发感动”为核心的、特色鲜明的诗学体系，对弘扬传统与文明互鉴作出了独特的巨大贡献，同时实现了诗学探索与人生修行的交融。叶嘉莹的诗词作品呈现了她曲折坎坷的经历和坚强执着的追求。从整体来看，叶嘉莹的诗词创作，可归结为“羁旅”与“归来”两大主题。她的主要学术著作收录于《迦陵著作集》。这些著作不仅有很高的学术水平，在观念和方法上也体现出鲜明的示范性。

叶嘉莹以其独特的人格魅力和家国情怀为世人敬仰，数十年来，她始终坚持弘扬中华诗词教育传统、传承中华优秀传统文化，为中国古典文学的研究、传承和发展作出了不可磨灭的贡献。她曾先后荣获“中华诗词终身成就奖”、“改革开放四十周年最具影响力的外国专家”、2019年度“中国政府友谊奖”、“感动中国2020年度人物”等数十项奖项和荣誉称号。

（记者 董山峰 王艺钊）

(责编：李依环、郝孟佳)

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