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优化叙事内容 创新话语表达 拓展传播渠道

全面提升国际传播效能

李佳威
2024年11月25日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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传播力决定影响力，国际传播能力是国家文化软实力的重要组成部分。习近平总书记在党的二十大报告中指出：“坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。”党的二十届三中全会《决定》提出：“加快构建中国话语和中国叙事体系，全面提升国际传播效能。”新时代，加快构建中国话语和中国叙事体系，应着力打造体现民族性、全球性、包容性的国际传播格局、矩阵和生态，全面提升国际传播的深度、广度和精度。

国际传播是在国家或其他国际行为主体之间进行的信息交流与沟通。政治、文化、技术等是影响国际传播效能的重要因素。世界百年未有之大变局加速演进，全球政治环境更加复杂、文化环境更加多元、技术环境更迭更加迅速，为加快构建中国话语和中国叙事体系带来一定挑战。比如，某些西方国家从自身利益出发，在涉人权等问题上对中国进行抹黑，试图在国际舆论场塑造中国的负面形象；又如，不同的文化背景产生不同的价值观、思维方式和行为方式，这种差异使得部分国外受众在了解中国时产生误解；再如，随着数字技术深入发展，信息传播方式发生系统性变革，对传统叙事模式产生了深刻影响。在这样的背景下，加快构建中国话语和中国叙事体系，要围绕党和国家中心工作，在内容、表达、渠道等方面加强顶层设计、进行系统优化，特别是要着力提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。

优化叙事内容。叙事体系一般由术语、概念、范畴等构成，是思想体系和知识体系的外在表达形式，体现一国经济社会发展、时代精神和文化传统。从历史和现实看，一个国家是否拥有话语权，很大程度上取决于其叙事体系是否具有价值引导力和现实解释力。加快构建中国话语和中国叙事体系，需要我们融通历史与现实、国内与国际，精心设计中国话语和中国叙事的内容，通过多角度、多层次的叙事，更好展示真实、立体、全面的中国。一方面，不仅要对外讲好中国发展取得的物质成就，更要鲜明地展现中国发展背后凝聚的思想力量和精神力量，注重提炼并呈现中华文明精神标识，讲清楚其独特创造、价值理念、鲜明特色，展现中国式现代化的智慧源泉与厚重支撑。另一方面，要善于将中国式现代化融入世界文明叙事体系中，以标识性概念等积极参与全球性议题创设，在国际舆论场形成中国表达、中国话语，阐明中国立场、提出中国倡议、展现中国智慧。

创新话语表达。在信息传播过程中，若受众对传播者的信息内容产生认同，就更加容易实现有效传播；若传播内容导致受众产生困惑甚至抗拒心理，传播效果则大打折扣。因此，要使中国话语和中国叙事体系获得国际受众的接受与认可，进而提升国际传播效能，就必须满足国际传播受众多元化、场景化、个性化等信息接受需求，协同推进话语内容和形式创新。话语内容创新重在以事实为基础，以情感为铺垫，在充分考虑目标受众文化背景与接受差异的基础上，进一步提高译介能力，运用多种方式准确表达话语中心思想。话语形式创新要把握国际传播移动化、社交化、可视化趋势，借助文字、图像、声音、视频等多形态媒介，通过真实的情感故事和生动的人物形象，触动人心，引发共情。比如，通过对比或类比，将中国故事与国际受众熟悉的场景联系起来，使叙事内容更加贴近他们的生活体验，从而提高内容的接受程度和传播效果。

拓展传播渠道。没有畅通的传播渠道，再好的话语和叙事也难以在国际舆论场产生影响。当前，在构建中国话语和中国叙事体系过程中的痛点难点问题，很大程度体现在“渠道失灵”“信息茧房”。因此，加快构建中国话语和中国叙事体系，离不开积极推动多元主体共同参与，不断拓展传播渠道。要加强与国外媒体机构交流合作，充分发挥其桥梁纽带作用，更加广泛地传播中国声音；通过联合国、世界贸易组织等国际多边机制，积极参与全球议题的讨论和决策，提升中国在全球治理中的影响力和话语权；充分利用海外社交媒体平台，与国际受众进行更直接的线上交流，将中国声音、中国话语第一时间推送给全世界的海外社交媒体用户，提升互动性和参与度，进一步增强国际传播的亲和力和感染力。

（作者为浙江大学国际发展与治理研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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