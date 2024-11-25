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用好科技特派员制度（建议）

2024年11月25日08:20 | 来源：人民网－人民日报
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通过向农村派遣科技特派员，对推进乡村全面振兴、提高农业生产效益、促进农民增收，有着重要作用。但是，在有的地方，科技特派员这项政策落地效果不佳。笔者调查得知，有的是因为人员专业不对口，当地没有因地制宜选派符合地方发展实际、满足产业发展需要的科技人员担任科技特派员；有的是因为地方在营造环境、入驻条件以及专项经费上缺乏具体保障，影响科技特派员发挥专业优长；还有的是缺少税费、信贷、土地、规划等制度层面相应的优惠和倾斜政策，没有形成激励机制，未能有效激发科技特派员在乡村振兴、创新创业、科技成果转化等方面的积极性。

乡村全面振兴，关键在于人才。建议一方面完善科技特派员工作机制，坚持政府选派、市场选择、自愿参加的原则，拓宽科技特派员队伍来源，让不同专业领域的科技特派员更加符合基层需求。另一方面，完善优化科技特派员队伍扶持激励政策，持续加大支持力度，推广利益共同体模式，支持科技特派员队伍领办、创办、协办农民合作社、专业技术协会和农业企业。希望各级政府部门能充分发挥指导作用，让科技特派员脚踏实地，扎根基层，奉献所长，为乡村全面振兴贡献科技力量。

山东乳山市  张敬滋

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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