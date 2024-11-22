人民网北京11月22日电 （记者孙竞）20日，由北京市朝阳区教师发展学院主办的人工智能赋能学科实践探究展示交流活动在北京市朝阳区白家庄小学本部北校区举行。

北京市朝阳区教师发展学院副院长孙卫华指出，人工智能与教育不是简单的加法，而是融合。在人工智能赋能教育的过程中，创新实践者和积极响应者之间容易出现的“断层”，需要老师们在一线课堂中积极实践。北京师范大学研究员王珏认为，开展教育对话是关键，应以提问力、判断力、创造力为核心的高阶思维、素养培养为目标。

活动中，白家庄小学副校长王婉以“智能时代、智慧前行”为题，介绍了学校在新形势下把握新机遇、探索新场景和新应用的实践成果。来自垂杨柳中心小学劲松分校、北京市陈经纶中学分校望京实验学校、北京市朝阳区实验小学罗马嘉园分校的代表也分享了经验。

白家庄小学人工智能融合课。校方供图

北京市数字教育中心副主任史陈新谈到，朝阳区自发布“AI赋能三年行动”以来，有体系地推进AI赋能高质量发展。AI赋能的关键在于从实际需求出发，真正利用好技术带来的改变。要以开放的心态来看待教育与技术的融合，并做好伦理安全、知识安全等方面的保障工作。

北京市朝阳区教委副主任沈欣忆表示，AI赋能的核心是育人方式的变革，要促进学习目标、学习空间、学习方式、学习形式的“四个转向”，推动高阶能力、数字孪生、联通学习、多元发展。要以开放的学习心态，关注学生高阶思维能力，重塑教学设计能力，发挥种子选手的辐射带动作用，共同建设“宜学朝阳”，促进首都教育高质量发展。

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