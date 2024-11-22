新华社天津11月22日电（记者白佳丽、宋瑞）记者从在天津举办的2024年世界职业技术教育发展大会上获悉，2023年，我国高等职业学校面向新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业等战略性新兴产业领域新增专业布点1266个，比上年增加8.24%，毕业生105万余人。

大会由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会和天津市人民政府联合举办。22日，《中国职业教育发展报告》在会上发布。

我国拥有世界上最大规模的职业教育体系。近年来，职业教育紧紧围绕新质生产力发展需要，优化专业设置、创新培养模式，以高素质劳动者供给夯实新质生产力发展基础。

2021年，教育部全面修订职业教育专业目录，其中，国家战略性新兴产业、现代服务业重点领域、数字产业化和产业数字化、乡村振兴等领域成为专业设置的重点。

为了更好地适应产业的快速迭代发展，我国还建立了职业教育专业动态调整机制。2012年以来，高等职业教育专业点年均调整幅度超过12%。2024年高等职业教育新增专业点6068个、撤并专业点5052个，调整幅度达17%。

报告显示，我国职业院校毕业生去向落实率维持高位。2022年至2024年，中等职业学校毕业生毕业去向落实率分别为94.70%、94.44%、93.96%，高等职业学校毕业生毕业去向落实率分别为90.60%、91.88%、93.55%。

近三年，我国高等职业学校毕业生所学专业与就业岗位对口率逐年提升，2023届毕业生达到72.17%，较2021届增长4.75%；2023届毕业生初次就业平均起薪4082.2元，较2021届增长11.13%。

我国职业教育协同企业解决一线生产问题的能力也在不断提升。2023年，职业学校重点瞄准新能源汽车、智能制造、新材料等领域的技术和工艺问题，承接国家级科研项目2700余项，比2022年增长7.52%；通过校企共建技术服务平台等方式为企业开展技术服务，累计金额超过91亿元；转让专利成果超过7000个，涉及金额超5.4亿元。

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