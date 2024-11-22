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职业教育与终身学习融合发展平行会议在天津召开

2024年11月22日15:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月22日电 21日，2024世界职业技术教育发展大会在天津开幕，以“职业教育与终身学习融合发展”为主题的平行会议同期召开。

会议探讨了终身职业技术教育对发展新质生产力、赋能产业转型升级的价值意蕴，交流了数字时代各国（地区）职业教育和终身学习融合发展的策略、路径及经验。同时，会议在统筹协调职业技术教育、开放教育、高等教育、继续教育发展等方面达成了共识。

会上还发布了“国开家政”培训行动，国家开放大学计划每年培训家政从业人员30万人次，家政培训师资3万人次，家政职业经理人1万人次。同时，学校还通过终身教育平台为院校学生、社会公众提供育婴早教师岗位技能、产后修复岗位技能、老年护理基本技能等免费线上课程。据介绍，“国开家政”品牌培训项目于2017年启动，已开发母婴护理等共计231门数字化课程资源，覆盖学习人群386余万人次。

据悉，本次平行会议由教育部职成司主办，国家开放大学承办，天津开放大学协办。（郝孟佳、实习生黄劭光）

(责编：李依环、熊旭)

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