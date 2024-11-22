原标题：构建具有中国特色、符合中国国情的教育评价体系

党的二十届三中全会指出，深化教育综合改革。高校作为人才培养主阵地和科技创新策源地，应持续将教育评价改革作为统筹推进教育科技人才体制机制一体改革的重要抓手，紧密围绕国家战略需求和社会发展需要，落实立德树人根本任务，担当教育强国建设使命，着力构建具有中国特色、符合中国国情的教育评价体系。

武汉大学牢记为党育人、为国育才使命，将教育评价改革作为学校建设世界一流大学进程的关键环节来设计和谋划，加强顶层设计、主动作为、系统施策，教育评价改革的方向和重点更明确，促进学生全面发展的评价办法更多元，引导教师潜心育人的评价制度更健全，探索评价体制机制改革的步伐更稳健，学校迈入高质量发展新阶段。

推进学生评价改革，助力学生全面综合发展。学校坚持以“成人”教育统领“成才”教育，构建“德智体美劳”五育并举的综合评价体系，让学生成长的全过程得到整体性关照。一是以学生评价改革牵引育人方式改革，强化“德智体美劳”过程性评价，打造综合素质评价体系。完善德育评价，实施“三全育人”综合改革，构建十大育人体系，推动德育教育落地落实落细；强化体育评价，深入实施“山水体育”育人计划，引导广大学生积极参与体育运动，强健体魄；改进美育评价，以“第二课堂成绩单”制度为依托，将美育教育融入教育教学全过程；加强劳动教育评价，在教育教学、创新创业、社会服务、校园生活中拓展劳动教育的内容和形式，锻造新时代大学生劳动教育新场域新模式。二是以学生评价改革牵引人才培养模式改革，锚定国家战略需求，加快培养拔尖创新人才和国家急需人才。学校完善拔尖创新人才选拔机制和培养体系，发布“武汉大学拔尖创新人才培养行动计划”，构建更多拔尖创新人才选拔通道，加强本研衔接和课程贯通，为拔尖创新人才全面成长创造良好环境。聚焦新产业、新技术、新业态、新模式，深化专业研究生教育改革，创新科教、产教融合育人机制。立足时代变革，在全国率先提出“五数一体”数智人才培养方案，构建全校“1+16+N”数智课程体系，自主研发并部署“AI+”专业图谱，生成专业画像，实现专业发展全景描绘，优化人才培养过程评价机制，为国家培养适应未来挑战的复合型数智人才。

深化教师评价改革，构建多元分类评价体系。学校将深化教师评价改革作为推动教师队伍建设的重要抓手，坚决克服“五唯”倾向，着力构建科学、公正、高效的教师评价体系。一是弘扬教育家精神，在教师评价环节突出教育教学实绩。抓住关键环节，在职称晋升中注重对教育教学质量和人才培养质量的综合评价考核。以质量价值引导强化“追求卓越”共识，持续开展“杰出教学贡献校长奖”等评选活动和“351人才计划”教学岗位选聘工作。在全员聘用中进一步强化岗位责任意识和分类管理，激励教师潜心教学。二是激活人力资源“强引擎”，加快完善符合人才发展规律和科研活动规律的评价体系。推动人才评价回归学术本位，出台弘毅学者人才发展体系实施办法，建立健全覆盖顶尖人才、学科带头人、优秀青年人才，导向明确、层次清晰、衔接紧密的人才发展体系和配套支撑体系。理顺学院与科研机构的关系，形成有组织科研的良好生态，推进教研、教学和研究系列教师分类评价管理，在先进技术领域实行“特区”政策，建立基础学科领域长周期考核机制，允许教师按规定兼职，进一步加强高水平科技成果转化，多措并举释放科技创新活力，不断提升高等教育服务国家战略需求和区域经济社会发展的能力。

探索评价方式改革，推动数智赋能先试先行。面对数智时代高等教育变革的机遇期，学校运用人工智能、大数据等技术努力提升评价的精准度。一是借助数智技术促进评价方式改革，体系化构建“数智武大”生态。以数智教育评价改革为驱动、以数智人才培养为核心、以提升师生数字素养为先导、以数智新校园建设为基座，体系化推进数智赋能教育评价改革工作。二是积极发挥学科特色和优势，在教育评价改革前沿研究和实践试点方面锐意探索。学校作为国家首批教育评价改革研究基地，紧扣“教育强国建设、评价改革何为”这一重要时代命题，依托武汉大学科教管理与评价中心，在“数智教育评价理论与方法”等方面开展高水平研究，打造有中国特色的教育评价智库。同时，利用大模型等技术，将数据驱动的计量评价与认知驱动的内容评价相结合，持续在成果原创性评价方面聚力攻关，为数智赋能教育评价改革贡献武大力量。

（作者：张平文，系武汉大学校长、中国科学院院士）

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