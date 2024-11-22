原标题：高端人才引领 守护沃土粮仓

“小麦Pan800K基因芯片转让费1500万元！”“豫农905、907、912、931品种经营权买断费1040万元！”日前，在第八届作物学黄河国际论坛上，河南农业大学作物学科最新成果成为全场焦点。

一所地方农业院校的作物学科何以不断涌现出千万元级品种转让、千万亩级别的品种推广？近日，记者走进河南农业大学，探寻该校作物学科成果频出的秘诀。

河南农大作物学科是目前河南省唯一的一级学科国家重点学科，也是全国地方农业高校唯一的一级学科国家重点学科，入选河南省“双一流”创建学科、教育部优先发展学科。改革开放以来，该学科主持获得全国科学大会奖、国家科技进步奖9项，国家教学成果奖6项。依托学科创建的国家小麦工程技术研究中心、省部共建小麦玉米作物学重点实验室等一大批国家级平台，正成为农业科学创新高地。

中国工程院院士周卫担任河南农大校长以来，全面强化与中国农业科学院的战略合作，为作物学科在更高层面上发展强基筑台。

创新是第一动力，人才是第一资源。河南农大作物学科坚持引育并举，聚天下英才而用之，不断筑牢作物学科强力发展的人才底座。该校先后引入15位院士、国家杰青等高层次人才受聘作物学科重要岗位，不断为学科建设注入新活力。

高端人才引领，老中青梯队青蓝相继。作物学科团队凝练形成了作物基因组学及分子育种等5个国家急需的科研方向，周卫领衔，小麦专家郭天财、殷贵鸿，玉米育种专家陈彦惠、汤继华、李玉玲，花生专家殷冬梅等作物学科中坚力量正带着一个个“战队”守护着沃土粮仓。

毕生理想是“让老百姓都吃上白面馍”的郭天财，50年来潜心从事小麦高产优质高效栽培研究和技术推广工作，“要为端牢中国人自己的饭碗站到最后一班岗”。

玉米新品种的大获成功振奋人心，但没有任何庆功，汤继华又一头扎进了海南南繁基地，他说，“育种人是永不停歇的候鸟”。

培育出52个小麦品种的“小麦迷”殷贵鸿，一年四季几乎“长”在地里，他总是笑着说：“麦田里有最好的风景。”

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“河南农大作物学科力争在2030年达到世界顶尖水平，为保障绿色健康供给、缓解全球粮食危机、助力全球减贫事业提供中国方案。”河南农大党委书记李成伟信心满满。

（记者 王胜昔 丁艳 通讯员 周红飞）

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