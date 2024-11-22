人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高端人才引领 守护沃土粮仓

——河南农业大学作物学科成果频出的秘诀

2024年11月22日08:45 | 来源：光明日报
小字号

原标题：高端人才引领 守护沃土粮仓

“小麦Pan800K基因芯片转让费1500万元！”“豫农905、907、912、931品种经营权买断费1040万元！”日前，在第八届作物学黄河国际论坛上，河南农业大学作物学科最新成果成为全场焦点。

一所地方农业院校的作物学科何以不断涌现出千万元级品种转让、千万亩级别的品种推广？近日，记者走进河南农业大学，探寻该校作物学科成果频出的秘诀。

河南农大作物学科是目前河南省唯一的一级学科国家重点学科，也是全国地方农业高校唯一的一级学科国家重点学科，入选河南省“双一流”创建学科、教育部优先发展学科。改革开放以来，该学科主持获得全国科学大会奖、国家科技进步奖9项，国家教学成果奖6项。依托学科创建的国家小麦工程技术研究中心、省部共建小麦玉米作物学重点实验室等一大批国家级平台，正成为农业科学创新高地。

中国工程院院士周卫担任河南农大校长以来，全面强化与中国农业科学院的战略合作，为作物学科在更高层面上发展强基筑台。

创新是第一动力，人才是第一资源。河南农大作物学科坚持引育并举，聚天下英才而用之，不断筑牢作物学科强力发展的人才底座。该校先后引入15位院士、国家杰青等高层次人才受聘作物学科重要岗位，不断为学科建设注入新活力。

高端人才引领，老中青梯队青蓝相继。作物学科团队凝练形成了作物基因组学及分子育种等5个国家急需的科研方向，周卫领衔，小麦专家郭天财、殷贵鸿，玉米育种专家陈彦惠、汤继华、李玉玲，花生专家殷冬梅等作物学科中坚力量正带着一个个“战队”守护着沃土粮仓。

毕生理想是“让老百姓都吃上白面馍”的郭天财，50年来潜心从事小麦高产优质高效栽培研究和技术推广工作，“要为端牢中国人自己的饭碗站到最后一班岗”。

玉米新品种的大获成功振奋人心，但没有任何庆功，汤继华又一头扎进了海南南繁基地，他说，“育种人是永不停歇的候鸟”。

培育出52个小麦品种的“小麦迷”殷贵鸿，一年四季几乎“长”在地里，他总是笑着说：“麦田里有最好的风景。”

…………

“河南农大作物学科力争在2030年达到世界顶尖水平，为保障绿色健康供给、缓解全球粮食危机、助力全球减贫事业提供中国方案。”河南农大党委书记李成伟信心满满。

（记者 王胜昔 丁艳 通讯员 周红飞）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部