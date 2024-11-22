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科学家实现“永久化学品”低温高效降解

2024年11月22日08:45 | 来源：光明日报
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原标题：科学家实现“永久化学品”低温高效降解

记者从中国科学技术大学获悉，该校康彦彪教授研究团队创制了一种超级光还原剂，并基于此发展了低温（40至60摄氏度）的催化还原特氟龙等全氟及多氟烷基化合物的完全脱氟新方法，实现将难以降解的“永久化学品”——全氟和多氟烷基物质，回收为无机氟盐和碳资源。21日凌晨，《自然》杂志在线发表了该项成果。

全氟及多氟烷基物质具有独特的热稳定性、化学稳定性、疏水及疏油等特性，广泛应用于化工、电子、医疗设备、纺织机械、核工业等领域。但是，该物质在自然环境或者温和条件下难以降解。例如，特氟龙在260摄氏度的温度下可以维持多年而不分解，而在500摄氏度以上分解时则会释放出有毒气体。因此，全氟及多氟烷基物质被称为“永久化学品”。被废弃于自然界中的全氟及多氟烷基物质，难以回收利用，并会引发一系列的环境及健康问题。

针对这些挑战，研究团队设计创制了在特定光照下具有超强还原性的超级有机光还原剂，首次实现了40至60摄氏度低温下的特氟龙及小分子全氟和多氟烷基物质的完全破坏、脱氟矿化，将其高效回收为无机氟盐和碳资源。

这种超级有机光还原剂由我国科学家独立设计创制，具有原创性和广谱性能，在目前已经尝试的百余类反应中，均取得理想结果。（记者丁一鸣、常河）

(责编：李昉、孙竞)

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