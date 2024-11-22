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曲久辉院士获2024年度可持续发展奖

2024年11月22日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：曲久辉院士获2024年度可持续发展奖

　　 记者21日从中国科学院获悉，诺贝尔可持续发展基金会日前举行了可持续发展奖颁奖仪式，将2024年度可持续发展杰出研发奖授予中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心研究员曲久辉，以表彰他在饮用水安全保障研究和应用方面取得的杰出成就。今年是该奖项首次在水研究领域颁发，体现出对中国水科技巨大进步的认可。

　　美国加州大学伯克利分校教授斯拉夫·赫曼诺维奇代表可持续发展奖评委会，介绍了曲久辉在“从源头到龙头”饮用水净化、水生态保护以及污水资源概念厂等方面的成就。随后，诺贝尔可持续发展基金会主席彼得·诺贝尔向曲久辉颁奖。

　　曲久辉结合具体案例，分享了团队在水处理技术研发与工程应用方面的成功经验。“水是保障可持续发展的重要战略资源，水科技发展将惠及全球众多发展中国家，期待与更多机构开展合作，为全球水危机提供‘中国方案’。”他说。

　　据悉，可持续发展奖由诺贝尔可持续发展基金会于2022年设立，分设实施领导力奖、杰出研发奖和特别贡献奖。杰出研发奖聚焦应用科学，奖励全球范围内最具影响力的可持续发展技术，包括能源、水和农业等领域。（记者 陆成宽）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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