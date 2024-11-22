人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

嵌入式托育服务进社区（体验·民生一线观察 促进人口高质量发展（上））

葛孟超 游 仪 孙熙然
2024年11月22日08:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

图①：浙江台州路北街道璞悦府小鹤培家庭托育的老师在陪伴孩子。
蒋友青摄（人民视觉）
图②：四川成都锦江区枫树社区的苗苗家托育中心，老师在给小朋友擦手。
本报记者 游 仪摄
图③：贵州黔西莲城社区托育中心，孩子们在老师带领下做游戏。
周训超摄（人民视觉）

习近平总书记强调：“要紧扣居民实际需要特别是‘一老一小’等重点，不断提高社区服务水平。”

党的二十届三中全会《决定》提出，“加强普惠育幼服务体系建设，支持用人单位办托、社区嵌入式托育、家庭托育点等多种模式发展。”各部门各地区加快完善普惠托育支持政策，不断增加普惠托育服务供给。其中，社区嵌入式托育服务能为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等多种形式的照护服务，受到不少家庭欢迎和认可。这种托育服务有哪些优势？接下来如何更好发展？记者近日在北京、四川等地进行了采访。

选址就近，托育价格合理，提供专业服务

上午9点，记者走进北京市昌平区城南街道拓然家苑社区托育园，这是利用社区居委会办公楼几间办公室改造而成的托育园，面积100平方米左右，设置了活动室、阅读区、保健室、配餐间等多个功能区。房间整体设计以温馨的原木色调为主，配上明亮的玻璃门窗，最大限度地保障了室内通风和光线充足。

“小朋友们，该吃水果啦。老师看看谁表现最棒啊？”到了加餐时间，小朋友们在老师的帮助下，坐在椅子上等待老师分餐。托育园负责人张宇婷介绍，目前托育园一共招收了12名小朋友，其中年龄最大的3岁，最小的1岁4个月。“我们托育园一共配备了6名老师，依据婴幼儿在不同月龄的生长发育规律和特点，为孩子们提供专业的照护服务。饮食上每天都会提供早中晚三顿正餐和两次加餐，保证孩子们营养均衡。”

托育园小朋友含含的爸爸告诉记者，含含今年2岁8个月，已经入托半年了。“这家托育园就在小区里，步行几分钟就能到，接送孩子很方便。而且每个月收费相对也不高，托费2100元。孩子在这里交到了朋友，每天都很开心。”

近年来，昌平区积极探索打造覆盖城乡、普惠可及的婴幼儿友好型托育服务模式。城南街道民生保障办公室副主任周俊杰介绍，去年底，街道内只有1家民营托育机构，托位比较紧张。为了让更多居民享受家门口的托育服务，今年3月，街道利用拓然家苑社区现有的场地资源，与市场化托育机构合作，由专业托育机构提供教学团队，推出了昌平区首家社区普惠托育园，提供了18个托位。今年8月，又推出龙山锦园社区托育园，再提供18个托位。

张宇婷介绍，托育机构面对的是3岁以下的婴幼儿，无论是外部环境还是内部设计都要充分考虑婴幼儿的需求。为此，托育园对地面、墙角做好安全软包，防止小朋友们在活动中受到伤害，还根据孩子们的身高专门设计了“适童”洗手台、尿布台、卫生间等设施。

在尿布台旁，记者留意到墙面上安装了一个挂钩，上面挂着一个透明的塑料袋。张宇婷解释：“我们为小朋友更换纸尿裤时，有的小朋友不愿意放下喜欢的玩具，所以我们特意在尿布台边挂了这个袋子，这样小朋友可以把玩具放在里面，看到玩具一直在自己身边，会更有安全感。”

政策支持，盘活闲置资源，降低运营成本

“把小手伸出来，我们一起来做动作！”在四川成都锦江区成龙路街道枫树社区的苗苗家托育中心，小树苗班里的3个小朋友正围坐在桌前，在老师的带领下练习手指舞。

“开业4个月以来，托育中心一共招收了27个孩子，最小的才3个月，大部分是2岁以上的小朋友，其中有的是全日托，有的是半日托。我们将孩子们按照年龄分成3个班，每天的课程安排也有不同。”苗苗家托育中心负责人张莉介绍，每周的户外日，老师会带领孩子们外出感受大自然的美好，有时捡一些花草回来拼贴成画，清洁日则会教孩子们在餐前拿餐具、饭后送餐具，培养他们良好的生活习惯。

“托育中心今年入选了省级普惠托育民生实事项目，获得了65万元政府补贴。作为民办公助普惠托育机构，我们还能享受租金减免政策，原本每平方米44.5元的租金降到了16元，每年能节省近20万元。”张莉说。

从全国多地实践来看，社区嵌入式托育机构坚持公益性与市场化相结合，采取政府主导、社会参与、市场协同相结合的运行模式。专家表示，这符合当前我国托育服务市场发展的实际，有利于更好满足居民托育服务需求。

“市场化托育机构运营经验更丰富，可以弥补社区缺少服务经验和专业人员的不足。”周俊杰介绍，拓然家苑社区托育园的场地由街道免费提供，装修改造则由区政府出资，为托育机构节省了房租等运营成本，也减轻了家长负担。

对托育机构而言，依托社区发展更加安心。张莉说，今年3月，托育中心在装修时遇到了难以接通燃气的问题，反映给社区后，工作人员马上帮助对接燃气公司，并与锦江区公园城市建设和城市更新局沟通，及时为托育中心接入了市政燃气管道。

作为社区嵌入式托育机构，苗苗家托育中心除了给周边居民提供托育服务外，还会在社区内普及科学育儿知识。托育中心的老师们会组织育儿知识公益讲座，定期开办读书会，家长们也可以选择线上参与。

“对于年轻家长来说，苗苗家托育中心就像个百宝箱，孩子生病怎么办、娃娃不肯吃饭怎么办，都能找到人问。”枫树社区党委书记刘晓说。同时，枫树社区嵌入式服务综合体引入的卫生服务中心，会定期安排儿科医生到托育中心巡园，孩子生病，医生也能很快赶来看诊。

今年9月，《成都市普惠性托育机构认定管理办法》发布，经认定的普惠性托育机构可以享受每个托位每月300元的补助资金。眼下，张莉正在准备相关申请材料，“审批通过的话，每月我们能享受不少补贴。”

锦江区卫生健康局人口监测和家庭发展科科长刘兴健表示，社区嵌入式托育既可以充分利用社区的配套用房和公共活动场所，降低托育机构运营成本，形成价格普惠优势，也可以统筹物业、社区医院等社会力量，丰富托育服务内容。“目前全区11个街道中，有6个已经引入了嵌入式托育机构。”

增量提质，加强人才培养，更好满足需求

“十四五”规划纲要提出，到“十四五”期末，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个。

专家表示，社区嵌入式托育服务有助于扩大托位供给，降低托育成本，受到家长、社区、托育机构等参与主体的认可。下一步，要推进社区嵌入式托育服务增量提质，满足更多家庭“托得起”“托得到”的期待。

引导更多市场化托育机构深入社区。“嵌入式托育机构有准入门槛，既要行业口碑良好，还得师资力量专业，管理体系也要完善。”刘兴健表示，应完善体制机制建设，推进嵌入式托育服务规范化发展，动员社会各种力量参与社区托育服务，多举措解决托育机构的后顾之忧。

盘活社区公共用地、用房等资源。“受限于现实条件，有的社区嵌入式托育机构中，孩子的活动空间比较小。还有很多社区自身办公场地就很紧张，很难为托育机构提供场地支持。”昌平区卫生健康委人口监测与家庭发展科科长邵立雪说。

据介绍，昌平区正利用并挖掘场地资源，对符合条件的养老驿站、党群服务中心、政务中心等政府产权房屋进行适应性改造与功能转换。“截至目前，我们已成功筛选出20个具有实施意向的点位用于开展社区托育服务，其中两家已正式投入使用。针对部分场地条件受限、难以开展全日制托育服务的区域，我们筛选出30处30—90平方米的场地，计划在这些地点设立亲子小屋，免费为家长提供临时托、计时托服务。”邵立雪说。

“婴幼儿照护的专业性很强，比如小月龄的婴幼儿和两三岁的幼儿，在照护喂养方面需求差异就很大。”张莉告诉记者，做好保育工作，既需要专业技能，还要体力好、有耐心。随着托育中心规模不断扩大，未来需要更多专业人才。

专家建议，应鼓励地方高等院校、职业院校开设婴幼儿照护服务相关专业，优化课程设置和教学方法，促进托育服务人才供给和行业实际需求相匹配。利用专业培训机构、社区中心等场所，为从事托育服务的工作人员提供与婴幼儿托育相关的技能培训，持续提升社区嵌入式托育从业人员的专业素养。

“托育服务关系着婴幼儿健康快乐成长，事关亿万家庭的幸福。我们将持续加快普惠托育服务体系建设，更好满足人民群众多样化、个性化托育需求。”刘兴健说。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 17 版）

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部