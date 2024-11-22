本报记者 车 斌 曹师韵 陈海琪

走进位于巴西里约热内卢州尼泰罗伊市的葡中双语高中，一堂以“唐代壁画”为主题的中国文化课正在进行。中国唐代经济社会发展水平怎样，唐代壁画有哪些特点，中国陕西历史博物馆里的文物长什么样……通过中文教师讲解和学生互动，一系列问题得到解答，巴西学生对中国文化的兴趣更加浓厚。

里约葡中双语高中创立于2014年，由河北师范大学和里约热内卢州政府共同创办。10年来，学校招生人数达1100多名，150多名师生先后到中国参加足球夏令营、“汉语桥”世界中学生中文比赛、国际中文教师奖学金培训项目等活动。

学校中方负责人乔建珍介绍，为庆祝中巴建交50周年，学校今年组织了“中国日”系列工作坊，学校师生全员参与，还邀请学生家长及社区居民走进校园，了解和体验中国文化。学校还开展“中文俱乐部”主题活动，开设中国功夫课、组织乒乓球赛，受到学生和当地社区欢迎。

学校校长艾丽桑吉拉·纳西门托表示，跨文化教育能够为学生创造更多发展机遇。学校开设丰富多彩的中文课程，积极组织与中国相关的文化活动，鼓励学生更多了解中国，为他们未来发展创造更多机会。从这所学校走出的学生大学毕业后，有的成为里约热内卢州中小学中文教师，有的选择去中国留学深造，还有一些学生得到了去中资企业工作的机会。

“5年前，我来到这所双语学校工作。令我惊喜的是，这里的学生非常喜欢学习中文，对中国文化表现出极大兴趣，整个教学过程很有趣，这让我的工作动力十足。”学校副校长弗拉维娅说，与中国学校的合作让当地教师们有机会前往中国提升中文水平。在她看来，人文交流有助于增进巴中人民对彼此的了解，让两国合作结出更多硕果。

范贝西是学校一名本土中文教师。“2018年，我在河北师范大学学习中文。在中国学习、生活改变了我对世界的看法。中国有5000多年文明史，现代与传统并存，有很多值得我们借鉴的地方。”范贝西说，中国取得巨大发展成就，巴中两国合作可以为巴西带来发展机遇，希望能把自己对中国语言和文化的了解传授给学生，为增进两国友谊作出贡献。

行走在校园里，迎面相遇的巴西学生热情地用中文与记者打招呼。16岁的索菲娅学中文已有9个月，她告诉记者，“中文是一门非常有趣的语言，我已经通过了汉语水平考试一级，12月将参加二级考试。我正在‘拼命’学习中文，希望考试通过后能去中国走一走、看一看。”

（本报里约热内卢11月21日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 14 版）

(责编：李依环、孙竞)