本报天津11月21日电 （记者武少民、李家鼎）由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会和天津市人民政府联合举办的2024年世界职业技术教育发展大会21日在天津开幕。来自全球100多个国家和地区的1200余位政府官员、驻华使节、国际组织和院校代表参会。

本届大会以“创新赋能未来 技能塑造人生”为主题，21日下午，围绕产教融合推动职业教育高质量发展、职业教育促进全球可持续发展、高技能人才培养的全球战略与实践、职业教育教师专业发展的实践创新、职业教育与终身学习融合发展、职业教育质量保障体系构建等议题举行了6场平行会议，与会嘉宾进行了深入交流讨论。

大会开幕式上举行了世界职业技术教育发展联盟成立仪式，这是首个由我国主导的世界职教合作组织机构。来自43个国家和地区的高等院校、职业技术院校、行业企业以及教育组织等89个机构作为首批成员加入联盟。

大会期间举行了部长级圆桌会议，包括我国在内的32个国家教育或相关部门负责人参会，讨论通过了《世界职业教育发展天津共识——32国部长宣言》，为世界职业教育发展规划愿景。大会同期设置职业教育专题展，展示职业教育在服务经济社会发展、服务国家重大战略、服务人的全面发展等方面的突出贡献。21日晚，还举行了世界职业院校技能大赛冠军总决赛，展现了职业院校学子的风采。

大会将于22日举行闭幕式，届时将颁发世界职业教育大奖。该奖由世界职业技术教育发展联盟设立，是我国设立的首个世界职业教育大奖，将依照“贡献度高、共识度高、可推广度高”的原则，在全球范围内评选并奖励对职业教育发展作出杰出贡献的个人和团队。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 06 版）

(责编：李依环、孙竞)