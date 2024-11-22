据新华社 （记者孟含琪）记者近日从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到，该所研究员李炜团队与合作者探索出一种竖直表面的日间亚环境辐射制冷新策略，这种制冷方式应用后无需消耗能源即可完成制冷，大幅节约能源并减少温室气体排放。这一重大突破于北京时间15日在国际期刊《科学》发表。

近十年来，日间辐射制冷技术取得显著进步。但大多数研究成果都聚焦于楼房屋顶等直接面向天空的物体。现实生活中，建筑物外墙、车辆以及纺织品等物体大部分外表面都与天空保持竖直方向。面对这些物体研究日间辐射制冷技术时，不仅要考虑有效减少太阳光谱的吸收，还要尽可能提升大气窗口波段的热发射，并设法避免被高温地面所加热。

对此，李炜团队创新利用热光子学手段，提出一种角度非对称光谱选择性热发射器，破解了竖直表面日间辐射制冷难题。该发射器不仅具备高效反射太阳光的能力，还能减少吸收来自大气和高温地面的热辐射，实现低于环境温度的制冷效果。该团队在晴朗夏季进行室外测试，实现了低于环境温度2.5摄氏度的制冷效果。

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