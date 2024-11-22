本报记者 柴逸扉

借鉴台湾凤梨酥的制作工艺因地制宜打造“杨梅酥”、带领团队研发适合浙江地形的山地农用机械、探讨直播助农带动共同富裕的具体形式……在日前于浙江宁波举办的第七届海峡两岸乡村振兴论坛上，来自甬台的两地青年企业家、乡村产业负责人、青年学生代表等围绕乡村振兴的相关话题各抒己见，共话桑麻。

此次论坛以“在乡村振兴中绽放青春力量”为主题，采取“1主+10专”模式，旨在探讨新形势下推进乡村产业合作路径与方式，为两岸乡村发展注入“青春力量”。

聚焦融合发展

“海峡两岸同宗同源，文化相承，血脉相连，在乡村振兴道路上，我们有共同的目标和追求，也有着广泛的合作基础和巨大的合作潜力。”论坛开幕式上，宁波市政协副主席刘毅说，年轻人作为整个社会中最积极、最有生气的力量，更应积极参与乡村振兴事业。

台湾南投县议会副议长潘一全表示，两岸在乡村振兴方面互补性强，台胞台企可以将现代农业发展、社区营造的经验优势，与大陆乡村振兴产业深度融合，也希望大陆为台胞台企提供更多的政策优惠和创业机会。

海峡两岸乡村振兴论坛是两岸同胞共同打造的基层交流品牌活动，论坛涵盖基层治理、乡村艺术、民宿发展、文化共建、城乡融合等多个领域。本届论坛期间，主办方安排了创业故事分享、甬台乡村振兴合作实践联盟签约仪式、历届论坛成果和乡村青年职业经理人项目展示、直播助农活动展示等环节，为甬台两地同胞共商乡村振兴、共拓互利合作、共谋融合发展搭建了新平台。

2018年至今，宁波已连续举办七届海峡两岸乡村振兴论坛，吸引1200余位两岸专家学者和青年人才来甬共话乡村振兴中的艺术魅力，达成合作意向近40个。

分享经验故事

台湾青年王美淳是宁波市象山县贤庠镇青莱村一家露营基地的主理人。在这片依山傍海的风景胜地，她引入了奶茶、台式香肠等特色美食，还将台湾高山茶与象山“红美人”柑橘结合，研制出“橘子茶冻”饮品。本届论坛上，王美淳在主旨发言中分享了自己的故事，她说，露营地迅速成为年轻人的热门打卡点，不仅为周边村民提供了就业岗位，还带动青莱村村集体经济每年增收20万元。

不只是王美淳，多位青年代表围绕乡村振兴、助力共富、就业创业、文化运营等领域分享创业故事和成功经验。

在台湾种植过6000多亩马铃薯的台湾新农人陈炳章是宁波帮帮忙有限公司总经理，目前他正带领团队研发山地农用机械，希望实现山地农业的机械化、规模化和现代化；台湾沙雕艺术推广协会理事长陈国森曾多次担任大型沙雕艺术活动的设计总监，他希望以自身的专业背景与创意设计能力，助力推动地区经济与文化发展……

近年来，宁波通过搭建海峡两岸青年就业创业基地等交流合作平台，吸引了大量有能力、有梦想的台湾青年前来发展。当地正聚焦乡村振兴人才建设，深入实施现代“新农人”培育行动，吸引两岸同胞参与。

搭建圆梦舞台

台青曾翊展在浙江创业多年。因受朋友启发，2019年将产自宁波的杨梅做成果酱，结合台湾凤梨酥的制作工艺，意外打造出一个融合两岸特色的新茶点“杨梅酥”。“2024年，我收购了上百吨杨梅，制成‘杨梅酥’等杨梅系列食品，产值达800多万元。这不仅让自己事业取得了发展，还带动杨梅种植户增收致富，以实际行动助力乡村振兴。”曾翊展在论坛发言中这样表示。

本届论坛上，青年人成为各类活动的主角。不论是“新农人”、企业家，还是设计师、直播主，拥有不同身份和标签的两岸年轻人对乡村振兴事业有着各自的经验和感受。

“富有创新精神的青年是乡村振兴的活力源泉，乡村也同样为广大青年施展梦想提供了舞台。”在北京攻读研究生的台湾青年黄国安第一次来到宁波，他说，作为一名打算在大陆发展的台青，他衷心希望两岸青年加强交流、促进了解，共同为推进两岸乡村振兴贡献力量。

“这两天，我们走访了宁波多地的乡村，最大的感触是在宁波几乎感受不到城乡的差距，乡村交通方便、环境舒适、基础设施也很好。”就读于北京大学的台生吴季庭说，通过实地打卡，她感受到了浙江建设共同富裕示范区的成果，回去后会把在宁波的见闻分享给台湾的朋友，也很愿意带着他们一起再游浙江、再访宁波。

(责编：李依环、孙竞)