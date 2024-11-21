人民网北京11月21日电 （记者郝孟佳）记者从南华大学获悉，首届中国妇女儿童健康医学科技大会近日在长沙召开。1200余名科技和医药领域专家围绕“政策解读、健康促进、科学前沿、医疗服务、疾病防控、创新融合”等方面，深入探讨交流妇女儿童健康领域的最新研究成果和实践经验。

中国工程院院士、国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长黄璐琦在题为“中医药与妇幼健康”的报告中指出，要鼓励女性积极投身于自身健康的管理，将中医药妇科与文化传播紧密结合，借助现代科技手段来研究和解决中医妇科领域的问题。在中医妇科的专科建设方面，要构建高水平的中医药传承数据库与知识库，出版系列的名老中医学术专著，形成规范的诊疗体系，并致力于培养更多的高层次人才队伍。

中国工程院院士、中国疾控中心传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室主任徐建国在题为“人类生活环境存在巨量未知微生物”的报告中提到，绝大多数微生物对于人类而言是未知的，预防传染病就是预防新发传染病，要用生态学的观念对病原微生物开展深入研究，以防范公共卫生事件发生，把传染病对社会的影响降到最低。

据悉，本次会议由中国妇幼健康研究会、南华大学联合举办，会议主题为“融合创新：新质生产力促进妇女儿童健康事业高质量发展”。

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