发布现场。校方供图

人民网北京11月21日电 （记者李依环）记者从清华大学获悉，该校产业发展与环境治理研究中心与自然科研团队联合编制的《国际科技创新中心指数2024》报告今天发布。

据介绍，国际科技创新中心指数通过科学中心、创新高地和创新生态三个维度的30个指标，综合评估国际科技创新城市的发展态势，旨在为世界各国的创新发展布局提供有效依据。今年，该指数将评估城市扩展到120个，并新增对国际合作论文分析与生物医药专利分析两大热点的关注。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。报告显示，此次评估排名前10的城市（都市圈）中，中国城市占3席，依次为：北京（第三位）、粤港澳大湾区（第六位）、上海（第七位）。其中，北京的评估得分与去年相比有显著提升。

报告提出，总体来看，亚洲城市的科技创新综合水平迅速提升，特别是在创新生态方面取得进步；湾区城市群在全球创新高地前5的城市（都市圈）中占4席，展现出在创新企业和新兴产业方面的突出优势；人口不足百万的微型科技创新中心通过发挥特定领域的显著优势，推动创新活动。

清华大学副校长杨斌会上表示，科技创新是发展的必由之路，但创新活动从未在真空中发生。一个良性运转的创新生态系统，需要集聚创新制度、人才、大学、科学基础设施、创业支持以及科技金融服务等关键要素。在全球创新格局加速重构的背景下，开放与合作正推动知识、资源和技术的全球流动。为此，既要着力打造自身创新生态，吸引全球优质创新资源，也需更加积极地融入全球创新网络，寻求共赢发展。

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