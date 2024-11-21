人民网北京11月21日电 由大中小学德育一体化国家教材建设重点研究基地主办的“大中小学思想政治教育一体化：教材建设与发展研究学术研讨会”日前在北京师范大学举行。会议旨在探讨大中小学思想政治教育教材一体化的有效路径，推动思政教育理论与实践的创新发展。

义务教育《道德与法治》教材编委会主任路建平指出，当前思政课教材建设已进入大中小学一体化阶段且呈现出分段式推进、多层次互动和大格局构建三大特点。北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授申继亮指出，我国思政课程具有重视程度高、自主建设历程长、内容覆盖领域广、时代特征明显等特点，思政课程应结合学生实际，强调边用边学。

在平行会场报告环节，思政教材领域的研究人员，教研员、大中小学一线教师等分别结合自己的研究、教学与学习经历，围绕大中小学思想政治教育一体化教材建设的现状、挑战与机遇进行了汇报交流和讨论探究。

北京师范大学学术委员会主任、大中小学德育一体化国家教材建设重点研究基地主任韩震表示，基地未来将转向战略性、长远性研究，寻求心理学和教育学等更多学科的介入，为教材一体化建设提供基础理论和实证研究支撑，建立中国自主人才培养的教育主体性。（孙竞、实习生田怡婷）

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