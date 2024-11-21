人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

专家学者共话大中小学思想政治教育教材一体化

2024年11月21日17:51 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月21日电 由大中小学德育一体化国家教材建设重点研究基地主办的“大中小学思想政治教育一体化：教材建设与发展研究学术研讨会”日前在北京师范大学举行。会议旨在探讨大中小学思想政治教育教材一体化的有效路径，推动思政教育理论与实践的创新发展。

义务教育《道德与法治》教材编委会主任路建平指出，当前思政课教材建设已进入大中小学一体化阶段且呈现出分段式推进、多层次互动和大格局构建三大特点。北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授申继亮指出，我国思政课程具有重视程度高、自主建设历程长、内容覆盖领域广、时代特征明显等特点，思政课程应结合学生实际，强调边用边学。

在平行会场报告环节，思政教材领域的研究人员，教研员、大中小学一线教师等分别结合自己的研究、教学与学习经历，围绕大中小学思想政治教育一体化教材建设的现状、挑战与机遇进行了汇报交流和讨论探究。

北京师范大学学术委员会主任、大中小学德育一体化国家教材建设重点研究基地主任韩震表示，基地未来将转向战略性、长远性研究，寻求心理学和教育学等更多学科的介入，为教材一体化建设提供基础理论和实证研究支撑，建立中国自主人才培养的教育主体性。（孙竞、实习生田怡婷）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部