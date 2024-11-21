人民网北京11月21日电 （记者李依环）“作为人才培养主阵地，高校在人才培养模式上亟需直面当前形势需求，动态优化人才培养模式，强化产学研协同发力。”日前举行的数智时代的财经传播暨复合型财经人才培养论坛上，中央财经大学文化与传媒学院院长刘双舟表示。

数智时代，财经信息传播在引导预期、维护市场稳定等方面的角色价值愈发凸显。中国人工智能学会智能产品与产业工作委员会主任任勇表示，当前，人工智能技术与传媒领域的融合越来越深入，为财经传播带来了新的机遇，提高了财经内容传播效率，为精准把握舆论引导等提供了技术支撑。但与此同时，它带来的安全风险也不可忽视。

刘双舟介绍，中央财经大学作为培养财经传播人才的高校，近年来不断加强与业界的深度合作，打造产学研一体化的教育生态。新闻专业课程设置紧密围绕财经、传媒和现代数智技术三大领域，将经济学、管理学的底蕴与新闻传播学视角相结合，并融入数据挖掘、智能传播等知识模块。未来，学院还将强化财经特色，夯实传播功底，培养具备创新思维和实践能力的高素质人才。

“我们将持续把数智技术的赋能能力，转化为学科发展和人才培养的新动能。”中央财经大学文化与传媒学院新闻系主任陈端表示，当前数智时代浪潮汹涌澎湃，深刻重塑着财经领域的格局。希望青年学子以本次论坛为契机，与来自学界和业界的专家、学者深化后续交流合作，携手共进，以传播为翼，以人才为基，共同书写新的发展篇章。

研讨交流环节，多位媒体从业代表聚焦主题进行了分享。据悉，论坛由中国人工智能学会主办、中央财经大学文化与传媒学院承办。中央财经大学文化与传媒学院新闻系联合业内媒体共同启动“新质生产力主题优秀财经报道案例征集”活动，并发起财经媒体社会责任共识倡议。

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