人民网北京11月21日电 近日，首届新时代高校社科管理创新发展论坛在中国人民大学举行。据悉，本次论坛主题为“高校哲学社会科研管理创新助力中国自主知识体系建构”。

中国人民大学党委书记张东刚表示，要树立申报管理抓前置、过程管理抓质量、结项管理抓速度、成果管理抓影响、团队管理抓成长、交叉管理抓新生、经费管理抓效率的“七抓”理念，以管理改革明确研究方向、优化资源配置，以管理创新提升研究效能、实现优势互补，以管理重塑激发研究活力、促进学术繁荣。

教育部社会科学司副司长陈郭华表示，面对中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，迫切需要高校社科战线创新哲学社会科学科研管理，更好服务建构中国自主的知识体系，更好落实立德树人根本任务，更好服务中华民族现代文明建设。

全国哲学社会科学工作办公室副主任赵川东指出，科研管理是哲学社会科学事业高质量发展的支撑性、保障性工作，要坚持社科管理创新的正确方向，切实维护意识形态主阵地安全；坚持社科管理创新的问题导向，建立健全长效工作机制；坚守社科管理创新的人文情怀，用心用情做好专家学者的服务保障；拓宽社科管理创新的国际视野，积极促进国际学术交流。

中国高等教育学会社会科学科研管理分会理事长韩震表示，高校要在构建中国特色哲学社会科学中发挥好主力军作用，强化构建中国特色哲学社会科学的自觉意识和责任意识；要准确认识构建中国特色哲学社会科学的实质是建构中国自主的知识体系，真正研究当代中国和世界的时代性问题。

在当日举行的平行论坛上，各高校科研管理部门负责人围绕高校哲学社会科学管理领域的战略思路、关键环节、体系建设等方面开展交流研讨。（郝孟佳、实习生黄劭光）

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