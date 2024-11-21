人民网北京11月21日电 （记者郝孟佳）近日，第八届思想政治教育创新发展学术研讨会暨思想政治教育学科设立四十周年论坛在重庆举行。

中国高等教育学会副会长管培俊指出，要紧紧围绕立德树人根本任务，努力拓展“大思政课”育人阵地；要坚持内涵建设、深化改革，持续提升思想政治工作的思想性、理论性和亲和力、针对性；要统筹推进思想政治教育与管理体制、资源配置、保障机制综合改革，为培养德才兼备的高素质拔尖创新人才和科技高水平自立自强提供有力支撑。

教育部思想政治工作司副司长余先亭表示，“数字思政”作为教育数字化转型的重要组成部分，是落实新时代立德树人工程、汇聚教育强国建设强大思政引领力的重要举措。就“数字思政”的建设和发展，他提出三点要求：一是坚持识变应变求变，加快探索数字思政新路径。二是坚持积势蓄势谋势，拓展汇聚数字思政新资源。三是坚持夯基垒基固基，切实锤炼新质思政工作能力。

中共重庆市委教育工委专职副书记屈锐指出，要聚焦政治属性，在筑牢学生思想根基上用心，教育引导学生听党话、跟党走。要聚焦人民属性，在促进学生全面发展上用情，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要聚焦战略属性，在引导学生成才报国上用力，让学生真正把个人选择融入社会主义现代化强国和现代化新重庆建设。

西南大学党委书记张卫国认为，如何提升思政引领力，如何深化思想政治教育规律性的认识，如何提升新时代思想政治教育高质量发展，是当前大家共同面临的重要课题。他希望各兄弟院校共研、共商、共建，从顶层设计、制度机制、平台构建、队伍打造、项目凝练等方面入手，积极构建提升思政引领力的大格局，推动思想政治教育高质量发展。

据悉，本次论坛由中国高等教育学会指导，西南大学、重庆师范大学主办。论坛上，7位与会专家围绕《四十年思想政治教育学科建设规律的思考》《思想理论教育导刊》等主题作主旨报告，10位来自全国各地高校的专家学者进行了经验分享交流。

(责编：李昉、熊旭)