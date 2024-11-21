原标题：徐工职院： 对接产业需求 深化产教融合

34个招生专业中，有5个专业位于全国前5%，逾50%的专业排在全国前20%；拥有国家级专业教学资源库、国家级在线课程等各类国省级教学资源等近300个；迄今，学校已培育高素质技术技能人才超9万人……这是日前在徐州工业职业技术学院（以下简称“徐工职院”）建校60周年高质量发展大会上，该校党委书记刘莹展示的一组数据。

近年来，徐工职院持续深耕职教沃土，找准定位、对接需求，整合资源、做强专业，积极为国家战略和地方现代化产业体系建设提供支撑。

建设高端育人平台

建设高端育人平台，是徐工职院不断增强职业教育适应性，持续深化教育教学改革，加快构建现代职业教育体系，推动人才培养高质量发展的有效举措。

刘莹介绍，徐工职院坚持与国家发展同向同行、同频共振，围绕地方产业发展需要，重点发展化工、材料、机械等专业，大力打造产教融合特色校。围绕徐州“建设产业强市、打造区域中心”发展战略，该校持续优化专业布局，办学专业全口径对接徐州“343”创新产业集群，主动服务地方经济转型、产业升级，形成了契合市域、县域、行业龙头企业和中小微企业发展需求、独具徐工职院特色的“四轮驱动”产教融合发展模式。

近年来，徐工职院针对产教融合的堵点、难点，变被动为主动，与地方政府部门、行业和企业合作，成立江苏省首批市域联合体“徐州市工程机械与智能装备产教联合体”，牵头成立先进高分子材料、化工安全与应急技术等3个全国性产教融合共同体和徐州市新材料产业联盟，建立低空经济、机器人、专精特新等产业学院，致力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

同时，徐工职院落实做细“德技并修”“工院英才”“评价机制创新”等计划，构建师德师风长效机制，打造高层次人才引育留用的全过程发展体系，推动高层次人才“引进来”“走出去”，形成了“师德高尚、名师引领、结构合理、专兼结合”的“双师型”教师队伍。

“服务现代化产业体系建设已成为新时代高职学校新的使命担当。”刘莹说，目前，徐工职院通过创新合作体制机制，打造出以理事会为主导，产业学院、职教集团为整体，市域产教联合体、行业产教融合共同体为两翼的“1+2+2”全链条产教科融合命运共同体，助力学校教育事业发展提质增效。

着力推进“四链”衔接

徐州工程机械集团（以下简称“徐工集团”）有限公司党委副书记、工会主席甄文庆介绍，徐工集团是江苏“1650”现代化产业体系“链主企业”。2006年，徐工职院与徐工集团签署全面战略合作协议。多年来，双方在联合培养、师资共建、平台共建、资源共建等方面取得了一系列标志性成果。

“我们与徐工职院合作培养出了大批服务先进制造所需的高素质技术技能人才。在徐工集团的生产车间、调试场地、施工现场、海外大区，到处活跃着毕业于徐工职院的职工，其中不乏有‘全国技术能手’称号的杰出职工。”甄文庆说。

一系列合作成果促进了教育链、人才链、工程机械产业链和创新链的有机衔接，让职业教育产教融合真正成为产业发展的“助推器”。

“下一步，徐工集团将与徐工职院进一步深化产教融合与科教融汇，加强在人才培养、科研成果转化等方面的合作，共同打造国家级市域产教联合体，为毕业生提供更多更好的实践实习机会和职业发展平台，培养更多具有国际视野、高技术水平的海外服务工程师和海外当地化人才。”甄文庆说。（记者 夏天一 通讯员 杨宏楼 胡 磊）

(责编：郝孟佳、李昉)