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江西芦溪县宣风镇中心学校科技辅导员李学战

为乡村娃播下科学的种子（追梦路上）

本报记者 陈 斌摄影报道
2024年11月21日08:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　李学战和孩子们一起上科学课。

　　李学战展示自己制作的教具。

　　走到教室门口，对纸飞机哈口气，然后用力掷出——在江西省芦溪县宣风镇中心学校的科技课堂上，科技辅导员李学战又上新课了，“你们看，老师掷飞机前哈了一口气。今天我们就做实验，研究哈气对纸飞机飞行距离有没有影响。”

　　好玩的主题，有趣的老师，让科学课成了这些乡村娃最爱的课程。

　　李学战是名从语文教师岗位“转业”的科学教师。1983年，师范学校毕业后的李学战，到宣风镇中心学校担任语文教师。后来，学校配置了一些科学仪器，但因没人会使用，常年闲置。李学战看在眼里，急在心里，1993年主动请缨担任科学教师，承担小学科学的教学工作。

　　成为科学老师后，李学战不仅传授科学知识，也注重利用大自然的资源——泥巴、石头、树叶、木头等，引导学生进行科学观察和实验。为了让学生理解科学道理，他自费购买锯子、热熔器等工具，制作出50多件教具，让孩子们爱上科学。

　　“光靠嘴巴讲，培养不出动手能力，必须让学生动手制作，才能启迪智慧。”李学战说。随着学校教学条件的改善，2014年，李学战在学校成立创客工作室、科技活动兴趣小组，以科学思维为中心，通过实践培养学生的探究力和创造力，引导学生做中学、学中做。

　　制作一件科技玩具或者教具，往往需要组合5个以上的部件材料，有的甚至需要几十个部件。为了获得制作材料，李学战日常发现可以利用的塑料瓶、铁丝等材料便收集起来，慢慢建起了一个课堂材料储备库。

　　有了材料，还必须制作出可供学生参考的样品。综合考虑学生的年龄、动手能力等诸多因素，李学战制作一件样品，需要好几天甚至一个月。为此，他将自己的课余时间大都用在制作上。有一次，为了让学生直观了解摩天轮的运行，李学战到处收集支架、油漆、电珠等材料，用一个月时间完成了摩天轮模型的制作。现场展示的时候，孩子们惊喜极了。

　　“科学课堂不仅可以培养孩子们的动手能力，激发他们的想象力，更在他们心里播下了科学的种子，这就是科学教育的意义。”李学战说。

　　如今，李学战已从科学教师的岗位上退休，但他仍担任着学校的科技辅导员。每周五下午，他都坚持到学校开展科学兴趣活动，活动很受孩子们欢迎，每年吸引近2000人次参与。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月21日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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