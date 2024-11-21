闫伊乔

推出更多实招硬招、好招妙招，厚植尊师重教文化，有助于激励广大教师更好担起筑梦育人、教育报国的责任，形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面

【人物】2024年“最美教师”

【故事】前段时间，2024年“最美教师”发布，10名教师和1个教师团队光荣入选。他们之中，有的多年扎根教学一线，坚守如磐，用爱心和智慧点亮学生成长梦想；有的深耕药学教育，积极探索推广生物制药人才培养模式；有的坚持实践育人，长期奋战在田野考古教学中，致力培养考古专业人才；有的聚焦幼儿教育，创新办学模式，让孩子们获得广阔的成长空间……“最美教师”充分展示了新时代教师队伍有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的良好精神风貌，是广大人民教师的优秀代表和杰出典范。

【点评】

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。翻看2024年“最美教师”的事迹，一个个动人的时刻、一句句真挚的话语，汇聚成人们心中好老师的模样。

江苏省昆山市葛江中学教师于洁从教34年来，坚持用书信、日记等形式与学生交流，笔尖流淌出的42万字记录了一段段青春的成长历程；湖北省丹江口市龙山镇彭家沟小学校长彭玉生访遍村里1000余户，行程3万多公里，只为“用知识的力量去点亮更多山里孩子的未来”，帮助180多名山里娃走进大学校园；贵州省遵义市启智学校校长周兴露把特殊孩子称作“折翼的天使”，用爱心与耐心帮孩子跨越障碍，学习知识、快乐成长……广大教师用一盏灯点亮千万盏灯，用辛勤的付出为孩子们插上梦想的翅膀，诠释了何为“仁而爱人”，何为“言为士则、行为世范”。

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出好老师则是民族的希望。如今，我国1891.78万名各级各类学校专任教师，在49.83万所学校里托起2.91亿在校生，世界上再无第二个如此庞大的国家教育体系。广大教师兢兢业业耕耘，在学生心中种下爱与希望的种子，改变了无数人的命运。正因此，“使教师成为最受社会尊重的职业之一”，成为国家的庄严承诺，也反映了人民群众的深切期盼。推出更多实招硬招、好招妙招，厚植尊师重教文化，有助于激励广大教师更好担起筑梦育人、教育报国的责任，形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。

国将兴，必贵师而重傅。这些年来，从印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，到发布《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，再到实施“特岗计划”“优师计划”等专项计划……一系列举措，不断夯实保障教师安心从教的制度基石。尊师重教，既体现为一以贯之强化教师的荣誉评价机制，也需要完善回报与付出相匹配的薪酬待遇机制。只有不断增强教师获得感，提升教师职业尊荣感，才能源源不断吸引优秀青年报考师范院校，促进广大教师热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

习近平总书记强调：“有高质量的教师，才会有高质量的教育。”教师被誉为太阳底下最崇高的职业，我们要持续创造适宜的成长环境，让他们凭职业素养和师德水平赢得尊重。期待更多优秀教师脱颖而出，肩负起为党育人、为国育才的光荣使命，点亮孩子的梦想、托举民族的未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月21日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)