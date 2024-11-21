孟繁哲

以细节说服人，用故事感染人，根据青少年身心特点提高现场教学水平，才能让红色研学出新出彩，让红色教育入脑入心

多样化的研学活动中，思政课堂有了更多现实场景，青少年得以更好认识社会、理解历史、磨炼意志，构筑精神基石、夯实人生根基

“请党放心，强国有我！”湖南韶山毛泽东广场上，一群朝气蓬勃的青少年高举右手，在毛泽东同志铜像前庄重宣誓。一年多来，200余批次、30余万名学生陆续走进这片红色热土，开启“我的韶山行”红色研学之旅，重温历史、感悟传承。

红色研学是红色教育的重要形式，是传承红色基因、赓续红色血脉的重要途径。从汇聚高校力量、精心打造思政课，到开展故居情境教学、纪念馆生平展区参观体验等活动，再到组织学生撰写研学日记、选定座右铭、畅谈人生理想……“我的韶山行”红色研学课程活用各方面资源、激发少年之志，为红色研学的创新发展提供了有益借鉴。

青少年时期是价值观、人生观和祖国观、民族观形成的关键期。多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，有助于引导青少年扣好人生第一粒扣子。湖北大悟县宣化店镇中原突围纪念馆内，借助多媒体技术，虚拟战壕里硝烟四起、枪声不绝，冲锋号响起，战士们奋勇向前；见此场景，学生们站姿挺直、神情严肃，仿佛亲历战争岁月。江苏淮安市新安小学近年来组织学生开展“小好汉重走新旅路”红色寻访活动，学生们在旅途中探寻革命团体“新安旅行团”的故事，感悟革命精神。实践证明，以细节说服人，用故事感染人，根据青少年身心特点提高现场教学水平，才能让红色研学出新出彩，让红色教育入脑入心。

历史是最好的老师。红色资源是宝贵的精神财富，蕴藏着丰富的育人素材和价值。江西井冈山上，八角楼的灯光照亮了农村包围城市的革命道路；吉林磐石的山区里，红石砬子抗日根据地遗址出土的陶瓷器、刀具和子弹，见证东北抗联艰难斗争的壮阔历程；大别山区，刘邓大军挺进大别山前方指挥部旧址诉说着解放战争时期军民的鱼水情深……对革命先辈足迹的每一次探访，都是一次思想的洗礼；与革命文物的每一次对话，都是一次精神的传承。革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等生动呈现历史，有利于更好发挥研学活动铸魂育人的功能，激发青少年的爱国志、奋斗情。

习近平总书记强调，“加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育，把红色基因传承好”。从更大的视野看，一场研学活动，就是一堂生动的“大思政课”。打造精品化红色研学体系，有助于把思政课讲得有味道、有温度。来到烈士陵园，缅怀革命先辈；冒风雨、踏泥泞，重走长征路；尝试躬耕田野，培养劳动精神；亲手种下树木，感悟“人进沙退”……同学们用脚步去丈量，用眼睛去观察，用耳朵去倾听，“书本本”真正刻进了“心窝窝”。多样化的研学活动中，思政课堂有了更多现实场景，青少年得以更好认识社会、理解历史、磨炼意志，构筑精神基石、夯实人生根基。

历经16个小时、往返54公里，这些年，每到清明节前夕，宁夏固原二中和弘文中学的师生都会徒步前往烈士陵园，上一堂“行走的思政课”。一名同学写下诗句：“那年，你14岁/花朵一样的年龄/喜欢做梦的年龄/你那稚气的面庞/可否承载起苦难的表情……”有网友如此点赞：“孩子们好样的！这是最好的爱国主义教育！”红色基因，薪火相传。激活红色资源，办好红色研学，在青少年心中广撒深播“红色种子”，一个个能担当民族复兴大任的时代新人，必将茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2024年11月21日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)