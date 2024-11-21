本报记者 赵晓霞

世界中文大会语言展上，参观者在看中文教材。

世界中文大会语言展的资源及数字化展区，工作人员在向参观者介绍。

世界中文大会语言展现场的节目表演。

世界中文大会语言展现场。

本文配图均由教育部中外语言交流中心提供

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“我们大家来唱歌，平平仄仄平平仄，学习中文很快乐……我们在中国相遇，不同肤色不同言语，中文歌让心走到一起”2024世界中文大会开幕式上，来自美国的方龙和其他中外青年唱起《边走边唱》。

“在大会开幕式上和来自不同国家、不同文化背景的同学一起表演，是一件非常奇妙和感到荣幸的事。”方龙说，“这首歌确实唱出了我们的心声。”

本届大会主题为“联通融合 传承创新”，来自160个国家和地区的2000多名政府官员、校长、专家学者、师生代表和驻华使节等出席会议。

190多个国家开展中文教育

方龙的家乡在美国加利福尼亚州奥克兰，居住的地方离当地的唐人街很近。“小时候，每当我路过唐人街时，总能看到一些标示牌上的汉字，觉得很神奇。对汉字的好奇，让我一上高中，就选修了中文。”

在开始学中文之前，方龙没学过其他外语，也没走出过国门。“学习中文拓宽了我的视野，改变了我对世界的认识，也提升了我了解中国、学好中文和中国文化的信心。”方龙认为，学习中文还帮助他学会了一种全新的思维方式，让他对文化多样性有了更加深入的理解，“这种提升和改变成了我学习和掌握新知识、新技能的动力。”

2023年，方龙参加了第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛，从美国旧金山赛区到全球决赛，一路过关斩将，最终在全球总决赛中获三等奖。这让他更加确定自己的人生梦想——“想做一名语言学家，为搭建文化交流之桥贡献力量”。

今年9月，方龙以进修生的身份入读北京大学，开启为期1年的学术与文化探索之旅。“我希望自己在语言学领域深入学习，也希望深化对中文和中华文化的理解，更期待与来自不同国家的学生进行交流。跨文化的沟通与合作将极大地拓宽我的国际视野，让我能在多元文化背景中更全面地认识世界。”方龙说。

方龙是海外中文学习者中的一员。数据显示，截至2023年底，全球已有85个国家将中文纳入国民教育体系，190多个国家开展中文教育，全球除中国外正在学习中文的人数超过3000万。

来自亚美尼亚的黄安娜从小就喜欢学习语言，大学选专业时下决心学习被周围师友称为“世界上最难的语言”——中文。虽然学习初期“步履维艰”，但汉字的独特魅力和中文的音韵之美吸引着黄安娜，让她越学越有趣。

“我对中国文化和历史感兴趣，想深入了解中国，肯定要学中文。学中文不仅为我打开一扇了解不同文化和思想的窗口，而且中文是世界上使用最广泛的语言之一，学好中文让我有更多与中国相关的工作、交流等机会。”黄安娜说。

学中文带来更多工作机会，是不少海外中文学习者的共识。在一些国家和地区，会中文成为就业的加分项，也催生了当地旅游、铁路等行业从业者学习中文的需求。学习中文的需求反过来推动了各类“中文+”课程和培训。

沙特教育部次大臣哈桑·哈拉米表示，学习中文为沙特学生提供了适应现代就业市场需求的宝贵技能，增加了能源、基础设施、教育、旅游等各个领域的就业机会。

随着中国综合国力和国际地位的提升，中文在国际交往中的作用也日益凸显。自2021年1月25日起，中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言。此外，中文已成为联合国教科文组织、联合国粮食及农业组织等的官方语言。在本次世界中文大会上，就有不少外国嘉宾用中文发言。

孔院影响力不断扩大，成为了解中国的重要窗口

阿联酋中文教学“百校项目”实施5年来发展迅速，学生已覆盖从幼儿园到中学各学龄段。目前已有170多所学校开设中文课程，7万多名学生学习中文；目前，匈牙利有6所孔子学院，相应的多所大学开设了中文课程……这些数据都印证了致力于满足海外中文学习者需求的国际中文教育的蓬勃发展。

在国际中文教育发展过程中，孔子学院发挥了重要作用。2004年6月15日，中国和乌兹别克斯坦签署了塔什干国立东方大学孔子学院合作协议，标志着全球第一所孔子学院诞生。20年来，孔子学院“已经发展成为国际中文教育龙头品牌”。数据显示，截至2024年10月31日，294家中方合作机构和1272家外方合作机构在161个国家（地区）合作设立499所孔子学院和764个孔子课堂，累计学员逾2000万人次。

塔什干国立东方大学校长里赫希耶娃·古丽切赫拉表示，塔什干国立东方大学孔子学院成立以来，教授了数千名乌兹别克斯坦学生。“这些学生不仅学会了宝贵的中文知识，还深入了解了中国丰富的文化遗产和文化传统。”里赫希耶娃·古丽切赫拉说。

马耳他大学孔子学院外方院长丹尼斯·米兹表示，该孔院自2009年成立以来，影响力不断扩大，已成为马耳他民众了解中国和中国文化的一扇重要窗口，有力地促进了两国教育和人文交流。“马耳他大学孔院的成立，也推动了马耳他大学中文本科专业的建立，并进一步推动了学生对中国研究的兴趣。中文本科课程不仅吸引了当地学生，还吸引了国际学生。可以这么说，孔院照亮了马耳他中文教育之路。”

随着互联网技术飞速发展，网络孔子学院应时而生。2022年，北京外国语大学与英国开放大学联合建设英国开放大学网络孔子学院，这也是全球第一所网络孔子学院。

“网络孔子学院是用灵活、包容和社会化的教育方法为英国当地人提供学习中文和体验中国文化的机会，即用网络教育的方式，让来自不同群体、不同文化背景的学员跨越时间、空间开展中文学习。与此同时，网络孔院也把教学和研究结合起来，教学内容、方法以及开展的相关文化活动都具有学术性。”11月刚从英国开放大学孔子学院卸任中方院长的吴立高说。

国际中文教育未来如何发展？意大利汉学家费德里科·马西尼表示，期待中国深化与各国教育机构的合作，创新教学方法，结合当地文化特点，使中文教育更贴近学习者的实际需求；世界汉语教学学会常务理事，美国哥伦比亚大学中文作为第二语言师资项目联合主任刘乐宁认为，国际中文教育的核心任务仍然是教（学）什么和怎么教（学），要积极加强实证研究推动中文教法理论创新。

中外语言交流合作中心副主任于天琪表示，当前国际中文教育面临着实现高质量发展的历史任务，希望各方携手为国际中文教育学术体系建设和事业创新发展贡献力量。

“学习中文，为我们提供构建未来的工具”

语言是文化传承发展的重要载体，是表达思想、交流感情、沟通心灵的桥梁纽带，更是了解一个国家的一把钥匙。作为世界上最古老、最优美的语言之一，中文是促进文明对话的桥梁，也为多彩的文明交流互鉴和民心相通注入了活力。

丹尼斯·米兹表示，对中文学习者来说，通过学习这门语言，会接触到中国丰富的历史和文化。“在这个过程中，他们获得了关于中国人如何看待和理解世界的重要见解，这对于促进不同文化之间的理解，进而促进尊重至关重要。以马耳他为例，无论是当地学生还是从中国来的教师，想要达成教学目标，就需要理解尊重彼此的文化。”

在世界中文大会的平行会议“青少年交流与国际理解”上，发言嘉宾郑彦柯来自意大利，曾获2019年“汉语桥”世界中学生中文比赛冠军。他在高中时就读于意大利罗马国立住读学校，作为必修课程的中文教学是学校的一个重要特色。在该校，郑彦柯的中文水平飞速提升，也书写了属于自己的中文故事。

在郑彦柯看来，语言作为沟通心灵的桥梁赋予学习者理解、包容不同文化的机会。“语言学习不只是学术之旅，更是连接不同国家青年的桥梁。这座桥梁不仅使我们能够跨越文化界限，建立真实而有意义的关系，还为深刻而尊重的对话奠定坚实的基础，教会我们以全新的视角看待世界，认识到我们的差异是多么的珍贵。同样，学习中文可以丰富我们对世界的理解，为我们提供构建未来的工具。”郑彦柯说。

在学习中文的过程中，黄安娜常和中国人交流。她认为，这可以减少对中国和中国人的刻板印象。“例如，亲自体验中国传统节日、中国人的日常习俗和生活方式，可以让我们发现与自己想象的中国可能完全不同的一面，进而增进彼此的理解和尊重。”黄安娜说，在全球化的今天，中文已经成为增进各国文化交流、促进彼此理解与合作的重要纽带，“我希望通过自己的学习和努力，成为连接亚美尼亚与中国的桥梁，为两国的友好交流添砖加瓦。”

摩洛哥职业教育与就业发展办公室总干事路布纳·特里查表示，语言在文化沟通和推动交流方面起到了非常重要的作用。她强调，在中文促进交流方面，孔子学院发挥的作用不容忽视。“摩洛哥目前有3所孔子学院，不仅提供了宝贵的中文学习资源，还通过举办各种活动加深了摩洛哥年轻人对中国的了解，同时也作为沟通桥梁，让更多的中国人了解摩洛哥。这些交流不仅加强了摩洛哥与中国之间的友谊，也为我们青年一代打开了一扇彼此增进互相了解的窗口。”路布纳·特里查说。

(责编：李昉、郝孟佳)