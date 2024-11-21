本报记者 周姝芸

南非留学生参观杭州海兴电力科技股份有限公司。

泰国春武里技术学院学生正在学习中文。

本文配图均由受访对象提供

日前，2024世界中文大会平行会议“新时代、新机遇，推动‘中文+职业技能’教育高质量发展”研讨会在北京举办，聚焦“中文+职业技能”教育海外需求、平台建设、机遇与挑战等问题，邀请中外院校的专家、学者以及中资企业代表等分享经验。与会嘉宾表示，近年来，“中文+职业教育”模式创新了人才培养模式，拓宽了中文教育的应用领域。

懂中文又有技能的人才抢手

为了帮助非洲培养机电类中文应用型人才，2024年，杭州职业技术学院与尼日利亚YABA职业技术学院、倬亿国际集团共建“丝路学院”。

不久前，“丝路学院”首批25名尼日利亚留学生来到杭州职业技术学院，他们将在这里进行为期18个月的技能学习。此前，留学生们已在尼日利亚学习了两年的中文通识课。杭州职业技术学院除了教授电气自动化、汽车检测与维修等专业课程外，还精心安排了中文学习和文化体验等内容，帮助留学生更好掌握职业技能，加深对中国文化和社会的了解。

留学生乌格瓦拉说：“学校环境优美，老师、同学热情友善。我会珍惜这个机会，学到知识和技能，成为汽车领域的人才。”

“在柬埔寨，既懂中文又懂专业技能的本土人才是稀缺的。”南京工业职业技术大学相关负责人介绍，不少柬埔寨企业想聘请懂中文的学生去工作。2023年，南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作，建成中国职业教育第一所海外应用技术大学——柬华应用科技大学。学校致力于为共建“一带一路”国家的中资企业和当地企业培养既懂中文、又具备精湛技能的人才。

据相关负责人介绍，柬华应用科技大学的人才培养模式聚焦行业和企业发展需求。以新能源发电技术为例，此前，柬埔寨的学校并没有开设相关专业，但一些在柬埔寨的中资企业需要这类人才，柬华应用科技大学便特地开设了该专业，教随产出、校企同行。

“塔吉克斯坦的贵金属储量丰富，当地希望培养专业人才，推动珠宝首饰加工业发展。”兰州资源环境职业技术大学副校长张琳介绍，学校与塔吉克斯坦矿业冶金学院合作开展“2+2”珠宝首饰加工专业人才培养。由塔吉克斯坦矿业冶金学院在相关专业大一新生中选拔学员组班，接受为期两年的中文学习，考核合格的学员来兰州资源环境职业技术大学接受专业技能培养。

网络课程受欢迎

为了达到更好的职业中文教学效果，山东理工职业学院开发了丰富的课程资源。据山东理工职业学院校长张隆海介绍，学校和刚果（金）科米卡矿业简易股份有限公司合作建设“中文工坊”，出版了多本《工业汉语》教材，建设7门精品资源课程。此外，通过数智赋能，学校研发了“国际在线教育智慧云平台”，形成“纸质教材+电子课件+数字教材+微课”的全链路数字资源新生态。“目前数字资源在刚果（金）等10个国家推广应用，课程播放量达到3万人次。”张隆海说。

在教材编写方面，山东理工职业学院重视文化内容的选取与呈现，特别是中国传统文化与行业、职业文化的融合。“例如在工业汉语《机电设备维修技术》一书中，学校特设文化版块，介绍了水车、指南车等凝聚中国古代匠人智慧的机械设备。”张隆海说，“希望以教材为窗口，展现中国古代科技与现代工业发展的交融之美。”

杭州职业技术学院在教材研发上相当注重岗位技能的实操性。相关负责人介绍，学校针对尼日利亚电梯产业用工需求，开发了“中文+电梯安装与维修保养”教材和课程资源。教材分上下两册，每册各有8个单元，内容有电梯的基本知识、安装与维保的基本流程、常见故障与处理、安全与应急等。每个方面都包含了相关中文词汇、语法、会话、练习和文化及职业拓展，以便学员在掌握语言的同时，了解电梯专业知识和中国文化背景。

为了向缅甸当地员工提供“中文+职业技能”培训，山东理工职业学院和万宝矿产（缅甸）铜业有限公司合作创建了班·墨学院，一系列课程已在缅甸莱比塘铜矿项目持续开展。员工通过每周两次的线上直播课不仅能学习语言与技术知识，还能了解中国文化，感受中国现代化与科技发展的成就，这激发了学员的兴趣。培训项目结束时，学员尼尼在培训评估表上用中文写下：“这个课程对我有很大帮助，我还想学习维修知识。我非常高兴，谢谢班·墨学院和老师们。”

“相信回国后会作出更大贡献”

针对企业用人实际需求，兰州资源环境职业技术大学和塔中矿业有限公司联合培养“1+1+1”学徒制留学生。学员大部分为塔吉克斯坦中资企业员工，前期在塔中职业技术培训中心学习一年中文，而后在中国学习一年专业课程，第三年回到塔吉克斯坦，在中资企业师傅的带领下跟岗实习并工作。去年，7名留学生从塔吉克斯坦来到兰州完成技能学习，现已回到企业跟岗实习。学员穆罕默德说：“这次学习机会难得，我学到了丰富的中文和专业知识，相信回国后会作出更大贡献。”

山东理工职业学院与泰国春武里技术学院共建“中文工坊”，采用“双‘1+1+1’”留学生联合培养模式，即“国内高职+中资企业+国外高职”以及“1年境外培养+1年来华留学+1年企业实习”的模式培养泰国留学生。李行简便是其中一员，李行简说：“在泰国的时候，‘中国制造’这四个字就深深印在了我的脑海中，我也经常使用‘中国制造’的产品，更想了解中国。”

“来到中国后，我切实感受到了中国在各方面的发展，特别是新能源方面。我在山东理工职业学院系统学习了电气自动化技术与光伏发电的相关知识，获得了在企业的实习机会。回国后，我想将在中国掌握的知识应用到相关领域。”

张隆海说：“参加该项目的学生不仅有在金砖国家职业技能比赛等大赛中获奖的，还有在泰国的中资企业中成为技术骨干和管理人才的，项目形成了‘企业投入、学校教学、定点就业’的产教融合闭环。”

据南京工业职业技术大学相关负责人介绍，柬华应用科技大学的人才培养方案由学校与企业联合制定，实验实训设备由企业提供，实验实训课程由企业导师来上。目前，学校与多家中资企业签订战略合作协议，建立多个实验实训室。学生跟随企业导师实习，可以提前适应企业文化，了解工作内容，减少企业的培训成本和时间。

(责编：李昉、郝孟佳)