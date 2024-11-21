普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县桥安咖啡庄园（无人机照片）。

新华社记者 陈欣波摄

在以茶叶闻名的云南省普洱市，“创业之城”成为了这座城市的新标签。在当地政府和人社部门的引领下，返乡人才掀起创业热潮，新产业、新业态在昔日的茶马古道上不断涌现。以创业赋能发展，古老茶乡正焕发新生。

“村子现在大力发展旅游，我们的收入不只有种茶了。”墨江哈尼族自治县联珠镇曼海村村民李成梅忙着为游客们端上新鲜磨制的豆花。一年前，她通过流转村内农户闲置的宅院，经营了一家“豆花小院”，实现在家门口创业增收。

由于过去道路不通、发展滞后，许多曼海村的村民选择外出务工。近年来，曼海村开展绿美乡村和“创业村落”建设，整合民族文化和非遗文化资源，鼓励村民回乡创业成为经营主体，共同打造“研学游”“周末游”等旅游产品。

“我们为每一户都量身定制了创业方案，让所有村民都能共享农文旅融合发展的红利。”墨江县人力资源和社会保障局局长李晓颖介绍，曼海村引入了乡村非遗体验中心，其今年5月正式营业以来，已接待游客5万人次，成为普洱发展乡村旅游和就近就地就业的模范“创业村落”。

以创业带动就业，曼海村的“创业村落”是普洱市与云南省人力资源和社会保障厅共同探索“X+创业”新模式的缩影。结合自然、文化、高原特色农业等资源优势，双方因地制宜探索出“绿美乡村+创业”“城区改造+创业”“文旅康养+创业”等多元化创业模式，助力更多群众在家门口创业就业。

思茅区思茅街道西园路月光小区以老旧小区改造为契机，对基础设施进行提升，同时引入运营公司为创业者提供一站式的创业服务。如今小巷内遍布咖啡馆、甜品店、买手店等充满时尚元素的商铺，老旧小区蝶变为时尚创业空间。

“小区内创业氛围浓厚，非常适合开店创业。”从事多年咖啡经营的魏格琳娜是小区改造后首批入驻的商户，她用闲置小院改造成的咖啡馆成为社交媒体上的热门打卡点。魏格琳娜说，在这里不仅可以享受房租补贴、技能培训等创业支持，还可以和志同道合的创业者们参与到社区品牌共创中，共同推动创业社区的发展。

思茅区人力资源和社会保障局相关负责人边紫璇介绍，目前月光小区的功能不断拓展，已汇集了40多家创业实体，涵盖餐饮、咖啡、烘焙、茶饮等多个品类，带动就业150余人。

从茶马古道上的驿站到“留得住乡愁”的创业小镇，宁洱哈尼族彝族自治县同心镇那柯里村积极探索“文旅康养+创业”模式，将自然和文化资源转换为创业优势。

“在家门口创业不仅增加了收入，也让更多人了解到普洱茶文化。”学习普洱茶制作技艺多年的高仕兴借着创业的东风，将家中的小院改造成普洱茶制作技艺体验中心，每天都有大约30名游客前来体验“从一片叶到一饼茶”的制茶过程。

在该体验中心不远处，游客们正在一家名为“长亭外”的新中式咖啡馆拍照打卡。“这家店的经营离不开各类创业帮扶政策。”咖啡馆主理人李东洁说，当地人社部门为她提供了10万元的贴息贷款和不定期的创业培训，解决了她的难题。

据统计，那柯里创业小镇现有经营主体105家，2023年日均接待游客2000余人次，实现旅游收入1.78亿元，民宿、咖啡店、茶室等经营业态已成为当地农文旅融合发展的重要助力。

“下一步，我们将全面提升创业服务的精准度和实效性，不断优化普洱市的创业生态，把普洱市打造成为宜居宜业的‘创业之城’。”普洱市人力资源和社会保障局局长曹刚说。

（据新华社电 记者熊轩昂）

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