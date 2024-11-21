田莎莎

长春海外学人创业园于1999年6月成立，是吉林省最早的一家专门服务于留学归国人员的创业园。历经20多年砥砺前行，园区已逐步发展成为国家级海外学人创业园，先后荣获国家级留学人员创业园示范建设试点、省部共建留学人员创业园、中国科协“海智计划工作基地”、留创园工委“中国留学人员创业园区孵化基地”等多项荣誉。

我们主要围绕以下三个方面开展海归人才服务工作：

一是精准施策，打造立体孵化生态。园区以留学归国人才的创业需求为核心，将孵化过程细分为项目预孵化、企业预孵化、初创期孵化、成长期和加速发展期五个阶段，每个阶段都设有针对性的工作内容、方式、重点和要求。通过提供项目评估、市场分析、商业模式构建、企业注册、团队组建、资金筹措、法律咨询、财务规划、资金扶持、市场营销、品牌推广、人才引进、风险投资、融资担保、上市辅导等一系列专业服务，园区为留学归国人才提供了从项目孵化到企业成长的全方位支持。这种服务模式不仅帮助留学归国人才快速融入国内市场环境，也助力他们实现创业梦想和人生价值。

二是汇聚资源，强化园区多元支撑。随着园区的蓬勃发展，产业集聚效应日益凸显，共性技术需求明显增多。园区整合国家级实验室、留学人员企业及龙头企业资源，构建起一个全方位、高效能的技术服务平台，实现了从项目孵化到市场应用的全链条服务。

三是做好产学研融合实践。园区对接国内外顶尖科研机构、高校及大型企业资源，紧密围绕地方主导产业的核心需求，加速科技成果向现实生产力转化，累计成功转化科技成果超百项，为区域经济转型升级贡献力量。

值得一提的是，长春新区博士后科研工作站作为园区科技创新的重要载体，其日常管理由长春海外学人创业园负责。经过多年耕耘，现已汇聚了26家国家级博士后科研工作站，占全省总量的46.4%，同时拥有15家吉林省博士后科研创业基地，占比达到全省份额的23.1%，这些平台不仅成为企业科技创新的强大引擎，也为高层次人才的培养与引进奠定了坚实基础。

在国际合作舞台上，园区积极拓展国际合作网络，与中俄、中白等国际科技园及海外孵化器建立了紧密的战略合作关系，通过一系列国际交流活动，拓宽了国际合作的新渠道，吸引了众多国际人才与科技成果的汇聚。

截至目前，园区已引进了363名留学归国人才，他们携手创立了265家高科技留学人员企业，展现出创新活力与创业热情。百克生物、圣博玛生物材料、普莱医药、博泰医药、竹玖科技等一批高科技企业在园区的精心培育与大力扶持下茁壮成长，逐步崛起为吉林省相关行业内的领军企业，为地方经济注入更多动力，成为推动区域转型升级与高质量发展的增长点之一。

下一步，我们将继续优化服务体系，提高服务质量和效率，依托长春新区国家级新区的产业优势、丰富的资源环境、先进的科研设施和创新平台，吸引更多优秀的海归人才回流，为区域经济的繁荣与发展贡献力量。

（作者为吉林省长春新区科技创业服务中心、海外学人创业园主任）

(责编：李昉、郝孟佳)