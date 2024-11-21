本报记者 孙亚慧

董洪良在讲解团队技术要点。

受访者供图

长春百克生物科技股份公司的技术人员正在进行无菌操作。

受访者供图

不久前，记者来到吉林省长春市，在长春海外学人创业园采访了这样两支海归团队：一支创建于2004年，一支创建于2015年。创业领域不同，但相同的是，两名创始人都来自吉林大学。

在北国春城，许多创业团队身上有鲜明的吉大印记。围绕“长在吉林”“学在吉林”开展引才留才工作，成为长春海外学人创业园在当下获得更多青年团队青睐的有效尝试。

“数年磨一剑”

来到长春，最先感受到的就是这里富集大量科教资源。中国科学院长春光机所、中国科学院长春应化所、中国科学院长春应化所高分子物理与化学和吉林大学无机合成与制备化学两个国家重点实验室……智力资源汇聚，为长春生物医药和生命健康产业发展奠定了基础。

在此其中，成立于2004年的百克生物堪称长春医药健康产业的龙头企业。团队创始人孔维在吉林大学完成了从本科到博士的学业，之后分别于美国马里兰大学药学院、约翰斯·霍普金斯大学医学院和公共卫生学院从事科研工作。在结束了一系列围绕生物疫苗的研究工作后，孔维做出了回国创业的决定。

长春拥有生物制药和生物疫苗的产业基础，吉林大学又是孔维的母校，团队顺理成章地来到了长春。在与长春高新区集团合作成立百克生物之后，孔维又带领科研团队继续研发，直到2008年第一个产品——水痘减毒活疫苗上市。

“那是我们团队最难忘、最激动的时刻之一。”长春百克生物科技股份公司监事会主席冯大强至今记得当时那一幕的场景。“我们第一个产品通过了国内药品GMP认证，在此之前还主要是一个从事研发的企业，没有自己的产品上市就无法实现自我造血。”

如同诸多创业成功的故事一样，这一刻不仅带来了喜悦与成就感，更重要的是，让团队成员对未来发展有了更多期待。

“生物医药领域的创业常常是‘数年磨一剑’，考验着研发人员能不能耐得住寂寞。第一次的成功让我们很振奋，此后，团队又陆续推出了鼻喷流感疫苗和带状疱疹疫苗，这些产品都具有较高的科技含量。”冯大强说。

“留在吉林”

采访中，长春海外学人创业园的相关负责人告诉记者，从引才角度看，长春与北上广深等一线城市相比的确存在短板，与长三角、珠三角地区的一些经济发达城市相比也不占优势。地方求才若渴，但创业者需要考虑的因素众多。“来长春考察过，最终还是去了南方，这种情况并不少见。”

立足自身情况，海外学人创业园将更多引才重心放在了“长在吉林”和“学在吉林”这两类人群上。其中，一部分群体是吉林籍的海归人才，另一部分则是曾经在吉林上过学，尤其是在以吉林大学为代表的高等院校及科研院所学习、工作过的高水平人才。

与孔维一样，吉林省竹玖信息技术有限公司创始人董洪良也在高考时考入吉林大学。2000年考入吉大计算机系之后，经过两个月的培训和三轮选拔，董洪良被新加坡国立大学录取并获得全额奖学金，前往新加坡学习。

2015年，董洪良携一家老小回到长春，组建竹玖团队，主要开展计算机软件、大数据、移动云平台等方面的业务。

选择回国后的创业城市时，董洪良有不少其他选择。他说，之所以选择来到长春，一方面是因为他与妻子都是东北人，选择长春方便照顾双方老人，与此同时，长春为董洪良团队提供了包括场地租金减免、安家费、子女入学优惠等多种惠才政策。另外，从企业用人角度来看，相较一线城市，长春的用人成本低一些，这是初创团队无法忽视的因素。

“我一直觉得自己与吉林大学有缘分。”他说。2015年，董洪良的妻子被聘为吉林大学化学系的副教授。而在创业场地的选择上，吉林大学教授房至一和胡成全给董洪良提供了许多建议，包括入驻长春海外学人创业园。

“这里的人特别热情亲切，注重团队协作和相互帮助，这对我们很重要，对公司长期经营来说也很重要。”董洪良说。

“不断创新”

创业近10年，如今，董洪良团队自主研发的“基于智能制造企业数字资产全生命周期管理引擎的移动智能工厂平台”已成功应用于近40个智能制造企业案例中，其中包含世界500强企业客户，积累了良好的客户口碑。

这样一个移动智能工厂平台，具有“移动+云平台拓展架构”“数据资产全生命周期管理与设备传感器实时联通”“高频数据流处理”与“三维图像识别与标记”四大优势，能帮助企业有效采集自动化流水线在生产过程中产生的大量数据，再通过创建车间虚拟仿真，对不同来源的信息进行建模与分析，包括车间生产中的设备工况、物料信息、人员操作、能耗变化与安全环境等，精确模拟实体制造及运作方式，从而优化制造设备及整个生产过程。

2021年6月，百克生物在科创板上市，团队进入了新阶段，也一定程度带动了当地相关领域行业发展。数据显示，2023年，长春市生物医药和生命健康产业规模达到978亿元，实现10.8%的增长。

冯大强认为，在疾病预防及治疗方面，还有很多空白点需要我们去填补，对于新入局的企业或已在行业起步的年轻团队来说，还有很大发展空间。他建议，对初创团队来说，选择合适的人才并建设好自己的团队至关重要，并要充分调动团队成员的积极性。“同时，从公司起步开始就一定要重视合规性，特别是对于制药行业来说，这是非常关键的一点。此外，要始终保持对行业发展趋势的关注，不断创新和适应市场变化。”

本专栏与中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会、海外网合作推出

(责编：李昉、郝孟佳)