图为中国空军八一飞行表演队在第十五届中国航展上进行飞行表演。

谭巳成摄（新华社发）

据新华社广州电 （记者洪泽华）“从10点多进展馆到下午3点多离开，我一直在拍照。这届航展让我有一种科幻走进现实的感觉。”澳门青年曾祥新说。

刚刚在珠海闭幕的第十五届中国国际航空航天博览会让曾祥新大饱眼福。中国空军八一飞行表演队和俄罗斯“勇士”飞行表演队带来的精彩表演，让第二次来到珠海看航展的他频频按下快门。

在香港科技大学航空航天工程专业就读的香港学生姚君灏首次来到航展。从小就对航空航天充满兴趣的他，将自己的爱好和专业结合。他说，本次报名观展是为了在一线感受祖国航空航天事业的最新发展。

“来到航展，我才发现我们国家有那么多优秀的企业和产品，真的感觉很惊讶也很振奋。我现在在攻读硕士学位，未来希望继续深造钻研，为国家的科研出一份力。”姚君灏说。

来自澳门的陈伟良将精力更多投入在展馆内。他说，连续逛了好多展馆后，感受到祖国科技进步速度非常快，也看到很多先进技术已经在改变人们的日常生活。

“我上次来航展是6年前，当时人们更加关注战斗机的最新进展。现在，除了武器装备，我也看到很多无人机和低空经济展品，让我感觉航空航天技术的发展更加贴近人们的日常生活。”陈伟良说。

同样来自澳门的刘嘉骏已经是第三次来到珠海航展，他和首次来到航展的澳门青年卓少婷一起逛展，并承担了讲解工作。

“这是我第一次来参观航展，感受到我们国家航空航天电子设备、人工智能、低空经济各方面都发展得非常完善，这让我感到非常震撼。”卓少婷说。她观察到近年来澳门和内地加强了航空领域的合作，期待未来有更多澳门技术和企业融入国家航空航天事业的发展进程。

首次亮相航展的月背月壤样品让刘嘉骏非常感慨。他说，我们中国人自古就对遥远的天空和星宿充满向往和敬畏，产生了许多浪漫的神话故事，形成了充满中国特色的审美观、生死观和价值观。

“今天我们已经可以把月亮上的月壤带回地球，相信未来中国人可以飞得更远。”刘嘉骏说。

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