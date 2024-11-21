原标题：第一届全国青少年三大球运动会开幕

11月20日，教练员代表（右）在开幕式上宣誓。新华社记者 陈思汗摄

第一届全国青少年三大球运动会20日在湖南长沙开幕。

开幕式以参加三大球运动会的青少年运动员为主角，以足、篮、排三大球为主题，场面独特，为广大青少年献上了一场喜闻乐见的三大球主题嘉年华。在开幕仪式环节，来自北京体育大学、湖南师范大学的学生代表朗诵了《沁园春·长沙》，隔空呼应毛泽东同志“文明其精神，野蛮其体魄”的革命理想，将体育强身、精神铸志，方不负青春韶华的体育精神薪火相传。主题短片《上场》通过三大球的“传球”和“接球”动作，连接时空，寓意着三大球的接力棒正交到这一代青少年运动员手中。

在文艺展演环节，青春、热烈、欢庆的“高燃”开场秀《三大球之名》融合阵仗球舞、蹦床扣篮、花样三球、跑酷滑板等运动元素，吉首市民族幼儿师范学校技巧啦啦队、花式蹦床扣篮表演队等表演团体带来的热力表演将全场气氛点燃，展现了新时代新湖南的活力、包容、热情。

随后，来自全国25个省、自治区、直辖市的参赛运动员从吉祥物“球球”与啦啦队队员组成的人墙通道中奔跑入场，在充满青春感的热烈氛围中完成了各大代表团队的初次亮相。

主办方还在开幕式上设置了特别环节——《青春的问答》：宋晓波等3位前辈运动员和3位三大球“后浪”亲密互动，一场跨越时光的对话让两代运动健儿在这里相遇。每一个问题都是青春路上的探索，每一个答案都是传承与奋进的火种。

开幕式尾声，在主持人带领下，全场青少年运动员共同唱响本次运动会会歌《追梦》。《追梦》致敬了每一位参加比赛的青少年运动员，更寄托着对三大球青少年运动员从此刻出发，代表中国走向世界赛场的美好愿景。

全国青少年三大球运动会共设足球、篮球、排球男女共6个小项，赛事的资格赛已于8月在全国各地举行，共有来自全国31个省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团、香港特别行政区、澳门特别行政区的167支运动队共2700余名运动员参加。经过激烈角逐，25个省、自治区、直辖市的96支队伍进入决赛，每个项目16支队伍，共有参赛运动员1500余人。至11月20日开幕前，男足、女足、女排和男篮四个项目决赛阶段的比赛已提前打响。女子篮球和男子排球两个项目的比赛将于11月21日开赛。其中，男足和女排的比赛在长沙举行，其他比赛在湖南岳阳举行。比赛将于11月28日全部结束。

赛事期间，男女篮、男女排项目还将举办嘉年华活动。男篮嘉年华将于11月25日在岳阳市体育中心体育馆举行，届时，技巧大赛、三分大赛、扣篮大赛等活动会轮番上演。女篮嘉年华将于11月26日举行，包含技巧大赛和三分大赛。排球项目则将利用11月23日、24日的轮休日，分别在湖南师范大学江湾体育馆、岳阳市第十四中学体育馆举行女排、男排嘉年华。

我国足球、篮球、排球项目参与人口多、社会影响大。三大球振兴是建设体育强国必须破解的课题，此次由教育部和国家体育总局联合举办全国青少年三大球运动会，目的是将青少年赛事提档升级，打造青少年三大球品牌赛事，进一步增强三大球项目的吸引力、感召力和影响力，带动更多青少年喜欢并参与三大球运动，从而进一步夯实三大球振兴发展基础，发现和培养优秀竞技体育后备人才。（记者 王东）

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