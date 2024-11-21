人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

第一届全国青少年三大球运动会开幕

2024年11月21日08:19 | 来源：光明日报
小字号

原标题：第一届全国青少年三大球运动会开幕

11月20日，教练员代表（右）在开幕式上宣誓。新华社记者 陈思汗摄

11月20日，教练员代表（右）在开幕式上宣誓。新华社记者 陈思汗摄

第一届全国青少年三大球运动会20日在湖南长沙开幕。

开幕式以参加三大球运动会的青少年运动员为主角，以足、篮、排三大球为主题，场面独特，为广大青少年献上了一场喜闻乐见的三大球主题嘉年华。在开幕仪式环节，来自北京体育大学、湖南师范大学的学生代表朗诵了《沁园春·长沙》，隔空呼应毛泽东同志“文明其精神，野蛮其体魄”的革命理想，将体育强身、精神铸志，方不负青春韶华的体育精神薪火相传。主题短片《上场》通过三大球的“传球”和“接球”动作，连接时空，寓意着三大球的接力棒正交到这一代青少年运动员手中。

在文艺展演环节，青春、热烈、欢庆的“高燃”开场秀《三大球之名》融合阵仗球舞、蹦床扣篮、花样三球、跑酷滑板等运动元素，吉首市民族幼儿师范学校技巧啦啦队、花式蹦床扣篮表演队等表演团体带来的热力表演将全场气氛点燃，展现了新时代新湖南的活力、包容、热情。

随后，来自全国25个省、自治区、直辖市的参赛运动员从吉祥物“球球”与啦啦队队员组成的人墙通道中奔跑入场，在充满青春感的热烈氛围中完成了各大代表团队的初次亮相。

主办方还在开幕式上设置了特别环节——《青春的问答》：宋晓波等3位前辈运动员和3位三大球“后浪”亲密互动，一场跨越时光的对话让两代运动健儿在这里相遇。每一个问题都是青春路上的探索，每一个答案都是传承与奋进的火种。

开幕式尾声，在主持人带领下，全场青少年运动员共同唱响本次运动会会歌《追梦》。《追梦》致敬了每一位参加比赛的青少年运动员，更寄托着对三大球青少年运动员从此刻出发，代表中国走向世界赛场的美好愿景。

全国青少年三大球运动会共设足球、篮球、排球男女共6个小项，赛事的资格赛已于8月在全国各地举行，共有来自全国31个省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团、香港特别行政区、澳门特别行政区的167支运动队共2700余名运动员参加。经过激烈角逐，25个省、自治区、直辖市的96支队伍进入决赛，每个项目16支队伍，共有参赛运动员1500余人。至11月20日开幕前，男足、女足、女排和男篮四个项目决赛阶段的比赛已提前打响。女子篮球和男子排球两个项目的比赛将于11月21日开赛。其中，男足和女排的比赛在长沙举行，其他比赛在湖南岳阳举行。比赛将于11月28日全部结束。

赛事期间，男女篮、男女排项目还将举办嘉年华活动。男篮嘉年华将于11月25日在岳阳市体育中心体育馆举行，届时，技巧大赛、三分大赛、扣篮大赛等活动会轮番上演。女篮嘉年华将于11月26日举行，包含技巧大赛和三分大赛。排球项目则将利用11月23日、24日的轮休日，分别在湖南师范大学江湾体育馆、岳阳市第十四中学体育馆举行女排、男排嘉年华。

我国足球、篮球、排球项目参与人口多、社会影响大。三大球振兴是建设体育强国必须破解的课题，此次由教育部和国家体育总局联合举办全国青少年三大球运动会，目的是将青少年赛事提档升级，打造青少年三大球品牌赛事，进一步增强三大球项目的吸引力、感召力和影响力，带动更多青少年喜欢并参与三大球运动，从而进一步夯实三大球振兴发展基础，发现和培养优秀竞技体育后备人才。（记者 王东）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部