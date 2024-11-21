原标题：【光明时评】让更多青少年爱上三大球

第一届全国青少年三大球运动会20日晚在湖南长沙拉开帷幕。本次运动会被教育界和体育界普遍定位为“为振兴三大球量身定制的国字号运动会”，是一项关乎中国三大球未来发展的全新赛事。

“三大球”指足球、篮球和排球三种集体球类运动。长期以来，这三项球类运动在我国参与人口多、社会影响大，具有广泛的群众基础和深厚的文化底蕴，也是我国体育事业发展的重要组成部分。早在20世纪90年代，我国便相继探索三大球职业化改革，在取得一些成绩的同时也留下了不少教训。在几个月前的巴黎奥运会上，中国代表团取得了金牌数与美国并列第一的好成绩。但是，男女足、男篮、男排却均未取得奥运会门票，女篮成绩不如上届，女排成绩也难以令人满意。

振兴三大球，提高三大球在国际竞技场上的水平和实力，是建设体育强国的重要标志。增强三大球对青少年的吸引力、感召力和影响力，已成为教育部门和体育部门工作的一大重点。

在去年的全国两会上，国家体育总局局长高志丹在部长通道接受采访时，回应了“三大球发展不理想”等问题。他表示，实事求是地讲，较长一段时间以来，我国三大球，特别是男子项目发展不尽如人意。男子足球水平一路下滑，足球业内出现诸多乱象，这与党中央、全国人民对足球运动的要求和期盼形成了强烈反差。高志丹提出，要以重走长征路的精神，扎实做好三大球的各项工作，要以猛药去疴、重典治乱的决心，聚焦当前三大球工作中存在的精神正气不足、作风不硬等突出问题，重构三大球持续健康发展的良好生态。

振兴三大球，打好足球翻身仗，必须强基固本，厚植人才基础。要沉下心来，从娃娃抓起，发挥举国体制的优势，用好市场机制的活力，推进校园足球健康发展，促进青少年足球人才规模化成长，夯实后备人才基础。

竞赛是体育的核心和基础，也是培养优质运动员的重要平台和抓手。举办全国青少年三大球运动会，其出发点就是强基固本，厚植足、篮、排三大球的后备人才基础，这也是振兴三大球的一个关键环节。

此前很长一段时间，我国三大球青少年赛事的设置并不系统，质量参差不齐，导致运动员的成才之路较为曲折。创办全国青少年三大球运动会，将有效推动青少年赛事体系的完善。尤其值得一提的是，这项赛事计划每年举办一届，这样既可推动青训工作全面发展，也能促进与现有赛事有机衔接。

此次全国青少年三大球运动会的办赛目的，就是把青少年赛事提档升级，打造青少年三大球品牌赛事，进一步增强三大球项目对青少年的吸引力、感召力和影响力，带动更多青少年喜欢并参与三大球运动。

据了解，第一届全国青少年三大球运动会的各小项比赛成绩将计入第十五届全国运动会总成绩，以后每届比赛的成绩也将计入相应周期的全运会总成绩。此举旨在通过全国青少年三大球运动会，带动各省区市在15至18岁年龄段的运动员中选拔人才、组建队伍，并通过定期比赛和训练，实现后备人才的连续培养。同时，全国青少年三大球运动会还将与全运会、学青会等赛事做好衔接，其赛程也会与一年一度的中国青少年足球联赛统筹安排。

全国青少年三大球运动会及与其相关的一系列政策和举措，得到了社会各界点赞。在运动会前夕，各省、自治区、直辖市体育局纷纷为参赛队伍举办出征仪式。多支队伍的教练在接受采访时透露，本次赛事各参赛队大多以各省、自治区、直辖市体育局的名义组队，这非常有利于各省三大球的每支队伍在每个年龄段都顺利组队并形成梯队。

以省、自治区、直辖市体育局的名义组队，对于足球不发达地区来说，可以增强球队的组织能力和整体实力。对于足球发达地区而言，职业足球俱乐部梯队和足球重点城市青训中心的作用将更为明显。全国青少年三大球运动会的举行，无疑将促使职业足球俱乐部梯队和足球重点城市青训中心的打造力度进一步加大。比如上海、广东、山东等足球发达地区，在建设省队的同时，将会有序组织职业足球俱乐部梯队和足球重点城市青训中心球员飞行集训，更职业化、专业化的大省队的体系建设将为足球后备人才培养提供更好平台。

参加此次运动会决赛阶段的运动员，集合了我国三大球项目的青少年精英人才，相信在不久的将来，他们的身影一定会出现在各项世界大赛中，并有精彩表现。

（作者：王东）

(责编：李昉、郝孟佳)