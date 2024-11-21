原标题：稻属最全超级泛基因组图谱问世

日前，国际学术期刊《自然·通讯》在线刊发江西省农业科学院原院长颜龙安院士团队联合河北大学杜会龙教授团队的研究成果：首个稻属最全超级泛基因组图谱绘制成功。

泛基因组是一个物种中所有个体基因组信息的总和，构建泛基因组可以有效解决单一参考基因组带来的遗传信息分析偏差。超级泛基因组代表一个属内所有物种的基因组信息，尤其蕴含了野生种中丰富的基因组变异，是对泛基因组的进一步扩展，在远缘杂交和基因发掘等方向具有重要应用前景。稻属隶属于禾本科的稻亚科，包括2个栽培稻种和21个野生稻种。其中，野生稻为栽培稻近缘物种，是现代水稻品种遗传改良和种质创新的基因宝库，具有重要的挖掘价值。

研究团队组装了稻属13个近乎完美的野生稻种的基因组，并结合已公开的普通野生稻、亚洲栽培稻和非洲栽培稻基因组，构建了包含101723个基因家族的稻属超级泛基因组。其中，稻属共有的核心基因家族仅占9.84%，共鉴定到63881个栽培稻中尚未发现的新基因家族，使可利用的水稻基因扩大了1.7倍。同时，基于高质量的基因组图谱，首次在基因组水平重构了稻属的进化关系。

该研究构建的稻属超级泛基因组极大地扩展了水稻遗传改良的基因池，对野生稻种质创新利用具有重要理论意义和应用价值，同时为稻属进化和驯化研究提供新的见解。（记者王洋、李玉兰、胡晓军）

(责编：李昉、郝孟佳)