原标题：江苏第二师范学院：以教育家精神浸润师范生

日前，一场宣誓在江苏第二师范学院弘扬践行教育家精神主题展馆举行。该校崇德书院党总支副书记王晶带领全体学生在“人民教师誓词”前宣誓，大家纷纷表示，要传承“坚韧不拔、自强不息、强师兴教、忠诚担当”的优良传统。

2023年12月8日，江苏第二师范学院成立了该校首个试点建设的本科生书院——崇德书院，目前在校生近2500名。该书院牢固树立“崇德弘道、躬耕创新”的育人理念，打破了传统二级学院学生管理模式，书院和学院并行协同育人，将教育家精神融入书院建设全过程各方面，探索“大教育学”通识教育路径。

江苏第二师范学院副校长皇甫立同介绍，该校前身是江苏教育学院，这是新中国成立后江苏省最早开办的17所本科普通高校之一，被誉为“江苏基础教育名师名校长的摇篮”。

聚焦基础教育一线，扎根大地。从2016年开始，江苏定向培养乡村教育师范生。作为地方性师范院校，截至2024年，江苏第二师范学院承接培养了包括学前教育、小学教育、历史学等13个专业的2211名乡村教师定向师范生，有效促进了城乡教育优质均衡发展。

值得一提的是，自1988年起，为了让更多孩子走出贫困，一批批教师远赴云南省宁蒗县支教，在全国开创了东西部教育合作先河，成功地走出“扶贫必扶智，治贫先治愚”的支教扶贫之路。江苏第二师范学院的毕业生参加了全部批次的支教活动，他们跨越千里路，立足三尺讲台，为宁蒗县实现整体脱贫作出了突出贡献。

江苏第二师范学院扎根基层教育的优良传统一直都在。洛布是该校中文系1988级西藏班校友，当时已在西藏边境县城初级教育的三尺讲台上耕耘了5年的他，认识到自己在教学中的不足，选择进入江苏教育学院继续深造。据洛布介绍，在那里，他遇到了时任中文系主任周成平和班主任朱恒夫等众多可亲可敬的恩师，面对自己基础相对较弱的问题，每一堂课上哪怕只是几个汉语拼音的正确发音或是现代汉语中一些字、词、句的认读与理解，老师们都会耐心细致又深入浅出地解疑释惑。

“要聚焦践行教育家精神，擦亮底色；要聚焦创新型人才培养，面向未来；要聚焦基础教育一线，扎根大地。我们要坚持做到‘三个聚焦’，以教育家精神浸润师范生。”江苏第二师范学院党委书记王鲁沛说。（记者 苏雁 杜倩 通讯员 李安林 戴晓凤）

(责编：李昉、郝孟佳)