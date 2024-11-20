程济安

暖阳透过薄雾，照在湖南省宁乡市菁华铺乡中心小学的劳动实践基地里，一垄垄蔬菜泛着绿意。老师黄念桥在土里刨出一个小坑，放入一株细嫩的油菜苗。“接下来，覆盖根部的土壤不要压实，菜苗也要呼吸。”身边的孩子们也纷纷学着样子种苗、覆土、浇水。

在基地里，三年级以上的每个班都有各自的“责任田”。师生们精耕细作的上海青、油麦菜、莴笋等蔬菜生机盎然。“基本上每天我们都来看一眼，总好奇它们是不是长大了一点。”学生陈晨笑着说，“要是我们的菜没有别的班地里长得好，心里会很着急。”

9月初，四年级的谢莫湉湉和班上同学第一次种白菜。一连几日，学生们每天早晚轮流施肥、浇水，很快菜根就烂了。“当时大家心里很不好受，努力白费了。老师教育我们要有耐心，不能气馁。”谢莫湉湉说，“后来我们及时补种，按老师说的规律浇水，白菜健康生长啦。”

为了让孩子们的付出有回报，收获的蔬菜会被送到学校食堂进行加工，供种植的学生品尝。“亲手摘白菜的时候，真有点舍不得。”谢莫湉湉回忆道，“不过吃到嘴里的时候，还是尝出了幸福的味道。”

黄念桥老师教语文，她热衷站在劳动实践基地里，给劳动的学生们讲二十四节气。“比如，对着清晨绿叶上的露珠来讲白露节气，学生们能更好理解古人的智慧。”她说，“课堂应该是多元开放的，学习也不仅仅局限于教室。”

学生家长张桂枝坦言：“我发现孩子接受劳动教育之后，不那么娇气了，不光自己洗碗，还总帮我浇花。可贵的转变来之不易，这种教育很有必要。”

劳动实践基地过去曾是校园里的一片边角地带，校长廖学军带领师生们刨地开荒、堆肥平土，苦干了两个多月，才有眼下满目青翠的苗圃。“尊重劳动、热爱生活，这是学生一辈子的人生课题。”廖学军说，“每周一节的劳动教育课，在他们心里埋下了温暖的种子，期待这些种子生根发芽。”

“劳动教育是培养学生劳动技能与实践能力的有效途径。”宁乡市教育局副局长易富饶说，“宁乡推动各学校结合自身实际，以及利用粮食示范产业园等社会资源，把劳动教育纳入人才培养全过程，通过加强劳动课程资源开发和实践基地建设，积极探索劳动教育实施路径，全面提升学生综合素养。”

（据新华社电）

(责编：李依环、李昉)